Oroscopo del Giorno 29 Luglio 2022 Venerdì

Oroscopo del Giorno 29 Luglio 2022 Venerdì

CANCRO è il segno EXCELLENT di oggi!

Oroscopo del Giorno 29 Luglio 2022 Venerdì: segni di Fuoco

ARIETE ⭐⭐⭐ EXCELLENT:C’è una lezione importante da imparare oggi Ariete, quindi non scappare dall’aula. È importante controllare il tuo atteggiamento ora. Potrebbe essere che il tuo ego sia un pò troppo gonfiato. Potresti finire per allontanare le persone se non sei consapevole di come le tue azioni le influenzano. Oppure potrebbe essere necessario cambiare approccio.

LEONE ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Ricorda che l’importante non è necessariamente quello che stai facendo ma le persone con cui stai, Leone. C’è una grande passione nell’aria oggi che puoi sfruttare. Divertiti e ricordati di sorridere. Puoi fare molti progressi verso i tuoi obiettivi fintanto che rimani motivato. Connettiti con gli altri e senti la forza delle risorse condivise.

SAGITTARIO ⭐⭐ EXCELLENT:È una lunga la strada per diventare esattamente la persona che vuoi essere, Sagittario. Non puoi cambiare chi sei. L’input da ogni persona che conosci e le lezioni sulla strada contribuiscono a quello che sei come persona. Sii orgoglioso di te stesso, ma renditi anche conto che c’è molto più sviluppo interno che deve essere fatto. Medita o resta da solo per un pò.

Oroscopo del Giorno 29 Luglio 2022 Venerdì: segni di Terra

TORO ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Considera le relazioni romantiche nella tua vita in questo momento, Toro. È importante ricordare che, indipendentemente da quanto sia calda e bollente una relazione all’inizio, è di vitale importanza che ci sia qualcosa per sostituire quell’attrazione una volta che la passione iniziale svanisce. Costruisci le tue relazioni da zero. Assicurati che il tuo partner sia anche uno dei tuoi migliori amici.

VERGINE ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Oggi potresti imparare una lezione difficile, Vergine. Molto probabilmente, più il messaggio ti colpisce, più è importante che tu lo senta. È importante accettare il fallimento. Potrebbe essere che colui che ti prende a calci quando sei giù sia anche quello che ti aiuta ad alzarti. Ci sono strani colpi di scena in questo giorno che potresti non aspettarti.

CAPRICORNO ⭐⭐ EXCELLENT:Dovresti sempre lasciare una persona cara con parole amorevoli, Capricorno. Ogni volta che esci da una stanza, pensa che non ci entrerai mai più. Forse non vedrai mai più quelle persone. Assicurati di prenderti cura delle persone che ami. Le persone potrebbero aver bisogno di attenzioni oggi per sentirsi apprezzate e importanti per te.

Oroscopo del Giorno 29 Luglio 2022 Venerdì: segni di Terra

GEMELLI ⭐⭐⭐ EXCELLENT: Oggi è il tuo giorno per diventare un eroe, Gemelli. Non devi essere vestito con calze eleganti e un mantello per fare una differenza importante nella vita di qualcuno. I veri eroi sono quelli che sono in grado di fare ciò che deve essere fatto quando necessario, indipendentemente dalle circostanze.

BILANCIA ⭐⭐ EXCELLENT:C’è una grande quantità di carburante per mantenere acceso il tuo fuoco oggi, Bilancia. È probabile che si verifichino situazioni potenti in cui ti viene chiesto di intraprendere un’azione decisiva. Non rifuggire da ulteriori responsabilità. Il tuo ego è molto forte, il che ti aiuta a prendere in carico qualsiasi situazione. Assicurati solo di non calpestare nessuno durante il processo.

ACQUARIO ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT:Proprio quando pensi di non avere assolutamente più energia, sei in grado di azionare una marcia più alta. Spingiti oltre i tuoi limiti oggi, Acquario. Scoprirai che puoi ottenere molto di più di quanto pensi. Tutto quello che devi fare è avere fiducia in te stesso e provare. Hai un sacco di potenza dalla tua parte. Scoprirai che la tua forza è più grande che mai.

Oroscopo del Giorno 29 Luglio 2022 Venerdì: segni di Acqua

CANCRO ⭐⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT: Quadro dei transiti che mostra Venere, pianeta dei sentimenti e vostra governatrice ideale, proprio in transito nel vostro segno ad allietarvi questa giornata di fine luglio; in special modo se nati nella seconda decade. Alcune contrarietà dei giorni scorsi sono così allontanate o messe tra parentesi momentaneamente.

Sensibilità, profondità, dedizione, sono gli ingredienti che vi aiutano a dare spessore e unicità al vostro rapporto d’amore. Venere irradia su di voi aspetti magnifici e vi consente di sintonizzarvi in maniera completa con il vostro o la vostra partner attuale. Sorretti anche da uno splendido Urano, che si trova nel passionale Toro, potrete contare su una forza del desiderio che vi fa ritrovare un’armonia completa nella sensualità e nell’ardore erotico dell’unione, armonia che, forse, credevate perduta o irripetibile. Questo aspetto vi corrisponde in modo più incisivo se festeggiate il vostro compleanno da 30 di giugno e il 7 di luglio.

Svolgete una professione che a che fare con la musica? Il passaggio di Nettuno in buon aspetto proprio per il vostro segno e specie se siete nati dal 10 al 14 di luglio vi favorisce in ogni dimensione che una simile attività artistica possa rappresentare per voi.

SCORPIONE ⭐⭐ EXCELLENT:Ricorda che una mossa sbagliata oggi potrebbe farti venire il mal di testa per molto tempo, Scorpione. Non correre rischi non calcolati. C’è dinamismo e fiducia nell’aria, e anche se potresti essere tentato di scendere dalla sporgenza, pensaci due volte prima di farlo. Tieni il tuo paracadute a portata di mano. Mantieni il tuo potere interiore celebrando la tua unicità invece del tuo bisogno di mostrare il tuo spirito temerario.

PESCI ⭐⭐⭐ EXCELLENT: Indipendentemente da come ti senti oggi Pesci, è importante ammettere i tuoi errori. Tieni presente che sei responsabile delle tue azioni. Non importa quanto tu voglia ritrarti, è importante alzarti in piedi e ammettere le tue debolezze. Intraprendi oggi un’azione audace in cui comandi il controllo della situazione e ritieniti responsabile delle conseguenze