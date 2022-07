Gucci Pet 2022: la nuova collezione per gli amici a quattro zampe!

La nuova Collezione Gucci Pet 2022, creata dal direttore creativo Alessandro Michele, è un’ampia selezione di articoli pensati per cani e gatti dove materiali di alta qualità e artigianalità si uniscono a idee innovative, utilizzando molti degli iconici motivi del brand.

Alta qualità e artigianalità vengono rivisti in chiave innovativa: la casa di moda milanese ha realizzato una serie di pezzi di design caratterizzati degli iconici motivi della Maison, tra cui, stampa con fragole, cuori all-over, le G intrecciate o il classico monogramma.

Il nuovo progetto Gucci Pet 2022 si impegna a realizzare oggetti per cani e gatti, utilizzando dei materiali etici, sostenibili, rinnovabili e a base biologica, come poliestere riciclato, cotone riciclato o Demetra, il rivoluzionario materiale che Gucci ha presentato nel giugno 2021.

I capi di vestiario comprendono polo, T-shirt, maglieria e cappotti, caratterizzati da una palette di colori vivaci e da motivi divertenti e inconfondibilmente Gucci, quali la stampa con fragole o cuori all-over, la doppia G intrecciata o il classico monogramma, che si ritrovano anche nei capi ready-to-wear Gucci, per chi desidera un look coordinato.

Non mancano collari e pettorine realizzati in pelle e tessuto GG Supreme, abbelliti da dettagli quali doppia G intrecciata o borchie, e ancora, guinzagli, porta sacchetti e custodie per Air Tag. Ma la collezione va ben oltre gli accessori: l’etichetta di lusso ha realizzato una serie di articoli che fungono anche da oggetti di design per la casa.

Una serie di articoli tra i quali divani in miniatura Made-to-Order, su cui gli animali domestici possono riposare, ciotole con varie stampe della Maison, copri ciotola, custodie rigide con ciotole in ceramica estraibili e maniglie che ne facilitano il trasporto, nonché tappetini coordinati. Per gli animali che viaggiano spesso sono disponibili anche comodi trasportini in tessuto GG Supreme.