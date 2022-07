Oroscopo del Giorno 12 Luglio 2022 Martedì

SCORPIONE è il segno EXCELLENT di oggi!

Oroscopo del Giorno 12 Luglio 2022 Martedì: segni di Fuoco

ARIETE ⭐⭐ EXCELLENT:Prova a cercare la libertà e nuove esperienze oggi, Ariete. Questo è un momento importante per te per spiegare le tue ali ed esplorare. Tieni presente che qualcosa o qualcuno potrebbe lavorare per trattenerti emotivamente. Una forza contraria sta promuovendo la guerra mentre tu insisti invece a mantenere le cose pacifiche. Forse c’è una lezione importante che devi imparare. Sii più deciso nelle tue azioni e non lasciare che le persone ti calpestino.

LEONE ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT:Non sorprenderti se le azioni inaspettate degli altri oggi ti daranno una scossa al cuore, Leone. Potresti scoprire che una forte forza di energia colpisce le tue emozioni. Sta lavorando per agitare un pò le cose. Usa le tue convinzioni e la tua morale come linee guida per aiutarti a navigare in acque difficili. Rimani fedele a te stesso e non lasciare che gli altri prendano decisioni per te. Hai il potere di fare scoperte molto significative.

SAGITTARIO ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Potresti avere la scintilla che vuole accendere le cose oggi, Sagittario. In effetti, c’è una tendenza frenetica oggi che è proprio la tua alleata. Dovresti essere in grado di realizzare un bel pò sotto le tendenze del giorno. Assicurati solo di essere costruttivo con le critiche e fai attenzione a non essere troppo aggressivo nei confronti delle persone con cui hai a che fare. In altre parole, sii gentile.

Oroscopo del Giorno 12 Luglio 2022 Martedì: segni di Terra

TORO ⭐⭐ EXCELLENT:Se le persone insistono per fare le cose a modo loro, lascia che sia così Toro. Combattere non servirà a niente. Questo tipo di reazione causerà solo più tensione tra te e l’altra persona coinvolta. Avvicinarsi alla situazione con un atteggiamento ostile molto probabilmente si tradurrà in una situazione di perdita. Se si verificano discussioni, cerca di non prendere le cose sul personale. Fai del tuo meglio per restare fedele ai fatti.

VERGINE ⭐⭐⭐ EXCELLENT:È tempo di implementare i piani che hai promosso a seguito dei processi interni negli ultimi giorni, Vergine. Salta al posto di guida e prendi il controllo. Mentre lo fai, potresti dover erigere una sorta di barriera mentale. Le persone potrebbero essere alquanto irritanti e la tua natura sensibile è suscettibile a commenti aspri. Prendi le cose con le pinze. Ricorda che se le persone ti criticano è perché ti amano.

CAPRICORNO ⭐ EXCELLENT:L’interazione con gli altri potrebbe non essere particolarmente soddisfacente per te oggi, Capricorno. Potresti avere la sensazione che alle altre persone non importi tanto quanto pensavi. Tieni presente che tutti stanno facendo del loro meglio. La maggior parte delle persone non è sensibile come te. Probabilmente non hanno idea del tipo di impatto che le loro parole hanno su di te. Dai agli altri il beneficio del dubbio.

GEMELLI ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Improvvisamente hai ritrovato la tua energia. Il tuo motore è pronto a partire, Gemelli. Mettiti in marcia e non lasciare che nulla ti ostacoli. Se sorgono disaccordi con gli altri, cerca di rimanere concentrato sulle lezioni che derivano dalla situazione invece di soffermarti sugli aspetti negativi. Porta le cose a un livello più alto e non aver paura di suggerire un cambiamento radicale.

BILANCIA ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT:Il tuo umore dovrebbe essere abbastanza buono oggi, Bilancia. In generale, scoprirai che le persone reagiranno alla tua tendenza a prendere il comando. Tieni presente che questo indica anche che probabilmente saranno più propensi a reagire. Potresti avere la tendenza a propendere per il bizzarro e per il non convenzionale. La strada da percorrere oggi è quella che promuove la diversità e il pensiero rivoluzionario. Sii un pioniere in ogni situazione.

ACQUARIO ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT:Le nuvole si sono finalmente alzate e dovresti essere in grado di vedere di nuovo chiaramente, Acquario. Il fuoco è rovente e troverai persone che probabilmente si difenderanno da sole più del solito. Anche tu dovresti fare lo stesso. Gli argomenti potrebbero essere particolarmente accesi oggi e fatti interessanti e informazioni rivoluzionarie verranno passati da persona a persona. Assicurati di sapere tutti i fatti prima di aprire bocca.

Oroscopo del Giorno 12 Luglio 2022 Martedì: segni di Acqua

CANCRO ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Potresti essere un pò scoraggiato dalla frenesia di energia presente nell’aria oggi, Cancro. Cerca di non farti sbilanciare da chi potrebbe essere più cattivo del solito. Usalo come un momento di liberazione per te stesso. Lasciando che gli altri ti dicano la fredda e dura verità, hai l’opportunità di far uscire anche la tua stessa verità. È probabile che accadano eventi imprevisti.

SCORPIONE ⭐⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT: Gratificato ancora dalla presenza di una Luna magica nel segno fidato del Capricorno, godi di tale prestigiosa presenza che ti vivifica la mente e lo spirito. Sappiamo che, infatti, il luminare femminile, ricettivo, notturno, la parte sensibile della personalità, quando è benefica per lo Scorpione, rievoca la natura emotiva, sognante, fantasiosa e poetica del tuo segno. Ogni qualvolta che ritorna a favorirti ti consente di recuperare la tua natura più autentica, ma anche ti permette di riappropriarti di quegli elementi primordiali, quasi prodigiosi, come l’intuizione, la creatività, l’estrosità che ti appartengono di diritto, da sempre.

Avverti ogni minima variazione dell’umore della tua dolce metà con una attitudine quasi medianica. Riesci nel miracolo di anticipare alcuni suoi desideri quest’oggi, arrivando quasi a incantarla. Se festeggi il compleanno dal 14 al 22 novembre potrai scrivere un resoconto di questa giornata, nel tuo vissuto di coppia, sotto forma di romanzo.

Senza troppo affaticarti riesci a concludere in ufficio alcune significative incombenze lavorative e a sorprenderti, per il poco tempo che ci hai messo, per arrivare alla fine. Plutone, tuo governatore nell’amico Capricorno, spiana i tuoi passi, in special modo se sei nato nella terza decade.

PESCI ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Il tuo approccio lento e costante potrebbe aver bisogno di un duro calcio oggi, Pesci. Non trattenere le tue opinioni. Questo è il momento di mettere tutto sul tavolo, nonostante la tensione che potrebbe causare. Forze forti sono all’opera, quindi non sorprenderti se le cose si faranno un pò più accese di quanto sei abituato. Il fatto è che incredibili scoperte possono essere fatte attraverso disaccordi tra diversi tipi di persone.