Oroscopo del Giorno 8 Luglio 2022 Venerdì

ACQUARIO è il segno EXCELLENT di oggi!

Oroscopo del Giorno 8 Luglio 2022 Venerdì: segni di Fuoco

ARIETE ⭐⭐ EXCELLENT:Cerca di non essere soffocante oggi, Ariete. Potresti voler cercare conforto nelle conversazioni con gli altri per poi scoprire che questo produce solo scontrosità da parte di tutti i soggetti coinvolti. Frena la tua tendenza a trovare difetti nei tuoi cari. La soluzione migliore è concentrare le tue energie sui compiti che hai messo nel dimenticatoio per un pò di tempo. Affronta progetti che richiedono un’attenzione speciale e la massima disciplina.

LEONE ⭐⭐⭐EXCELLENT:Trova conforto nel tuo lavoro oggi, Leone. Anche se può sembrare ridicolo, scoprirai che togliere le cose dalla tua lista è l’attività più gratificante della giornata. Cerca di non essere troppo critico con gli altri. Concentrati sui tuoi compiti. Le montagne che sembrano troppo scoraggianti continueranno a crescere fino a quando non farai il primo passo. La tua perseveranza sarà fonte di ispirazione per gli altri.

SAGITTARIO ⭐⭐ EXCELLENT:Le persone potrebbero essere un pò critiche nei tuoi confronti oggi Sagittario, e faresti bene a sentire quello che hanno da dire. È importante tenere sotto controllo il tuo senso di umiltà. Potresti scoprire di sentirti piuttosto critico quando vedi le persone che si muovono come bradipi rispetto alla tua mente fulminea. Sii paziente con gli altri.

Oroscopo del Giorno 8 Luglio 2022 Venerdì: segni di Terra

TORO ⭐⭐⭐EXCELLENT:C’è un freno alle tue emozioni oggi che potrebbe farti sentire come una pentola d’acqua bollente, Toro. Cerca di mantenere la calma. Una rabbia furiosa non ti porterà da nessuna parte. Concentra le tue energie per mettere in ordine le questioni materiali. Gestisci le finanze, gli investimenti e la pianificazione della sicurezza a lungo termine.

VERGINE ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Alza la testa dalle nuvole, Vergine. Scoprirai che i dettagli pignoli di cui non ti sei occupato prima ora stanno tornando a perseguitarti. Non rimandare ulteriormente il tuo lavoro. È arrivato il momento di occuparsene. Pulisci casa e vai a fare la spesa. Più fai oggi, meglio ti sentirai con te stesso domani.

CAPRICORNO ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Mantieni alto il tuo scudo psichico oggi Capricorno, perché ne avrai bisogno. I commenti delle persone possono sembrare duri anche se hanno buone intenzioni. La tua migliore difesa contro il tono critico della giornata è usare le critiche degli altri nel modo più costruttivo possibile per costruire una base più solida su cui lavorare. Elabora questa energia in uno stato d’animo positivo e usala per portare a termine le cose.

GEMELLI ⭐⭐ EXCELLENT:Potrebbe essere difficile per te sentirti connesso a qualcuno oggi, Gemelli. Probabilmente faresti meglio a tenerti per te. Se ti senti triste o depresso, è meglio elaborare questi sentimenti da solo. Le altre persone non sono inclini a essere troppo comprensive nei confronti della tua situazione. Faresti meglio a restare fedele al tuo lavoro per tenere i demoni fuori dalla tua testa.

BILANCIA ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Oggi devi finire tutto ciò che non hai fatto ieri, Bilancia. Più sarai in grado di realizzare, meglio ti sentirai con te stesso. L’energia stagnante nella tua vita dice che è ora di far muovere le cose. Non perdere un altro momento aspettando che qualcun altro trovi la soluzione per te. Prendi l’iniziativa.

ACQUARIO ⭐⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT: Sei gratificato dall’astro della razionalità, Saturno, che transita in congiunzione in Aquario e ti godi i benefici di intelligenza, di composizione di divergenze, di saggezza, che il pianeta favorevole ti dona. Chi di voi nasce dal 31 di gennaio al 9 di febbraio potrà oggi dedicarsi ai suoi piaceri più autentici, che potranno anche essere la lettura, la musica, il teatro.

Un’inguaribile voglia di tenerezza ti “stana” dall’essere il segno visto come lo scapolo impenitente o, nel caso delle rappresentanti del gentil sesso, della seduttrice irresistibile. Mercurio, pur neutro in Cancro, ti addolcisce e fa desiderare da te solo “pane, amore e fantasia”. Non è difficile, se vuoi, il sentimento vero è a due passi da te, specie se festeggi il tuo compleanno nella prima e terza decade aquariana. Sappi riconoscerlo e trovare la tua dimensione autentica! Sarà necessario, tuttavia provare a limare certi aspetti esuberanti della tua personalità un pò protagonistica e forse narcisistica.

Giove, molto positivo in questa giornata dal segno buon amico dell’Ariete, ti aiuta a dosare bene le tue uscite di denaro. Eventuali tentazioni di sperpero sono del tutto scongiurate, specie se appartieni alla prima e alla terza decade.

Oroscopo del Giorno 8 Luglio 2022 Venerdì: segni di Acqua

CANCRO ⭐⭐ EXCELLENT:Potresti provare un senso di limitazione alla giornata, ma in verità, è per il tuo bene, Cancro. Scoprirai che il tuo acuto senso della disciplina torna utile oggi mentre affronti il ​​lavoro con incredibile entusiasmo. I tuoi obiettivi non sono così lontani dalla tua portata. Rimani concentrato e non lasciare che il ticchettio dell’orologio ti metta sotto pressione. La fretta porterà a errori. Se hai intenzione di fare un lavoro, fallo bene.

SCORPIONE ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT:Metti da parte la frivolezza per un giorno, Scorpione. Questo è un momento importante per prepararsi al futuro. Non fare un altro passo avanti prima di sapere che sei su un terreno solido. Questo è un buon momento per fissare i tuoi obiettivi. Scriverli nero su bianco ti aiuterà a realizzarli. Pensa al raccolto a lungo termine. La sicurezza e la messa a terra sono temi chiave del giorno.

PESCI ⭐ EXCELLENT: Oggi troverai poco conforto nelle tue emozioni, Pesci. Potresti voler semplicemente attenerti agli affari. Concentrati sul portare a termine le cose nella tua normale routine. Crea un piano e attieniti ad esso. Questo non è un giorno per deviare dalla norma, né è un momento in cui troverai simpatia dagli altri. Resta vicino a casa e prenditi cura dei tuoi affari personali. Il tempo è prezioso, non sprecarlo.