Oroscopo del Giorno 2 Luglio 2022 Sabato

VERGINE è il segno EXCELLENT di oggi!

Oroscopo del Giorno 2 Luglio 2022 Sabato: segni di Fuoco

ARIETE ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Non ci sono scuse per la pigrizia oggi, Ariete! Assicurati di alzarti dal letto prima della fine della giornata. Scoprirai che più farai, più felice sarai. Esprimi i tuoi pensieri alle persone intorno a te. Esci all’aria aperta e ascolta ciò che il vento ha da dire. Sii attivo e flessibile. Le emozioni delle persone sono più in superficie, quindi mantieni le cose leggere ed energiche.

LEONE ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Presta attenzione alle notizie di oggi, Leone. Assicurati di controllare non solo le notizie principali, ma anche le pubblicazioni e i siti Web più insoliti. Metti in discussione ciò che senti e leggi. Assumi un ruolo attivo nell’aumentare la tua conoscenza del mondo. Assumiti la responsabilità della tua cittadinanza tenendo d’occhio quello che sta succedendo. L’informazione è un aspetto importante del potere.

SAGITTARIO ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT:La tua resistenza fisica potrebbe essere abbastanza forte oggi, Sagittario. Dovresti considerare di allenarti per liberare un pò di quell’energia repressa. Impegnati in uno sport o in qualcosa che implichi strategia e un buon coordinamento. Prendi una racchetta da tennis o partecipa a una partita di basket. Scoprirai che il tuo alto livello di energia sarà la chiave per vincere.

Oroscopo del Giorno 2 Luglio 2022 Sabato: segni di Terra

TORO ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Non lasciare che le cose ristagnino, Toro. È tempo di agire. In tutto ciò che fai oggi, guarda quanto lontano puoi andare invece di quanto in profondità. Prenditi una pausa dalla tua solita intensità emotiva e goditi semplicemente il sole e una conversazione leggera con gli altri. Mantieni le cose energiche e ottimistiche. Agisci quando vedi che le cose stanno andando in crisi.

VERGINE ⭐⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT: Continua il mese centrale dell’estate in bellezza con quasi tutti i pianeti ben disposti per la Vergine! E se il buon giorno si vede dal mattino, questo mese di luglio ti promette “scintille estive” da non dimenticare!

Giornata con il Sole in un segno che promuove l’armonia della coppia, se l’anima gemella ce l’hai già. Se invece sei ancora single, Urano e Plutone, pianeti lenti e potenti sulla ruota zodiacale, ti aprono a contatti nuovi trasformando il tuo entourage di frequentazioni. Specie se festeggi il tuo compleanno dal 9 al 17 settembre, è in questa nuova cerchie di amicizie che potrai incontrare chi ti farà battere il cuore. Non ti far condizionare dal tuo temperamento chiuso e a volte veramente molto selettivo e dai modo alla fortuna affettiva di entrare nella tua vita.

Sul lavoro sei infaticabile come sempre, non ti stanchi davvero mai! Oggi non ti fermi se non sarai convinto di aver prodotto qualcosa! E stai sicuro che quel che avrai fatto sarà stato di ottimo livello!

CAPRICORNO ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT:Prenditi una pausa dalla serietà che ha prevalso negli ultimi due giorni, Capricorno. Scoprirai che le conversazioni allegre sono il modo per navigare nelle acque di oggi. Potresti notare che la comunicazione è più attiva e che le parole sono particolarmente efficaci. Parla e le persone ascolteranno. Ascolta e la gente parlerà. Lo scambio di idee è fondamentale in una giornata come questa.

Oroscopo del Giorno 2 Luglio 2022 Sabato: segni di Terra

GEMELLI ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Potresti sentirti come se fossi uscito dall’oscurità oggi, Gemelli. È stato sollevato un peso, ma c’è ancora una grande quantità di dramma emotivo che deve risolversi. Fai una lunga passeggiata oggi pomeriggio e aumenta la tua capacità polmonare. Aumenta la frequenza cardiaca. Scoprirai che più sarai attivo, meglio risolvererai il tuo trauma emotivo.

BILANCIA ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT:Il nome del gioco per te oggi è azione, Bilancia. L’aria sembra diventare più limpida e sembra che ti sia stato tolto un peso di dosso. Potresti notare un’improvvisa esplosione di energia fisica che ti spinge a uscire e fare un lungo giro in bicicletta. Senti il ​​vento che soffia tra i tuoi capelli. O libera le tue emozioni represse sul campo di calcio in una partita con i tuoi amici.

ACQUARIO ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Torna sul palco, Acquario. La tua partecipazione attiva alla conversazione di oggi è fondamentale per mantenere un flusso di energia sano. Le cose che dici agli altri avranno un effetto profondo, quindi scegli attentamente le parole. Goditi un’attività fisica che coinvolga un gruppo. Sii un partecipante attivo in tutte le situazioni che incontri.

Oroscopo del Giorno 2 Luglio 2022 Sabato: segni di Acqua

CANCRO ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT: Prenditi una pausa dalla tua scalata costante oggi e dai un’occhiata al mondo intorno a te, Cancro. Goditi una serata fuori con gli amici se puoi e prendi un ruolo attivo nella conversazione. Scoprirai che più socializzi (anche se a distanza), più sarai in grado di rilasciare parte della tensione che potresti anche non renderti conto di avere. Fai muovere di nuovo l’energia. Assumi un ruolo attivo per stare al passo con il ritmo.

SCORPIONE ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Prendi parte di quella conoscenza che hai raccolto ed elaborato nelle ultime settimane e diffondila, Scorpione. È tempo di mettere al lavoro le tue capacità di comunicazione. Scoprirai che le tue emozioni sono fortemente legate alle tue azioni oggi e che le cose assumeranno un tono molto più leggero rispetto agli ultimi giorni. Fai respiri profondi e rilascia quella tensione repressa.

PESCI ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT: La tua solida base potrebbe diventare un pò instabile oggi Pesci, ma non preoccuparti. Sii un pò più flessibile e rilascia la presa stretta sulla situazione. Infondi un pò di risate e giocosità nelle cose. Scoprirai che lo scambio di idee è una parte fondamentale della giornata. Esci di casa e goditi conversazioni spensierate se puoi.