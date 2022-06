Profumi Uomo Estate 2022

Sei profumi maschili rinfrescanti come un tuffo in barca

La nostra selezione di Profumi Uomo Estate 2022

Azzurri come il mare che si incontra facendo pochi passi sul bagnasciuga. Abbiamo selezionato 6 Profumi Uomo Estate 2022 cult, rinfrescanti come un tuffo dalla barca, sensuali come il movimento delle onde e vibranti come gli accordi di acqua e sale. Non è un caso infatti che queste fragranze siano vestite proprio di blu!

DIPTYQUE

Do Son, ispirato ai ricordi d’infanzia di Yves Coueslant, uno dei fondatori della Maison, che da bambino trascorreva le sue estati in riva al mare, nella pagoda fatta costruire da suo padre vicino alla baia di Ha Long. In edizione limitata, Do Son si veste di blu. Un richiamo alla freschezza della tuberosa che si unisce alla brezza marina.

GUCCI

A song for the rose, dove l’estratto di rosa Bulgara viene catturato nella sua forma più pura, poco prima della sua raccolta nel campo. Contenuto in una boccetta che ricorda i primi profumi esposti nelle antiche farmacie, è nel colore blu in ricordo al flacone contenente essenza di rose, appartenente alla madre di Alessandro Michele.

ACQUA DELL’ELBA

Classica, un profumo fresco e marino che richiama il mare, con note di agrumi, alghe marine, muschio e sentori della macchia mediterranea.

ACQUA DI PARMA

Arancia di Capri, un’eau de toilette dal mood rilassante che si distingue per le note di arancia, mandarino e limone in testa, stemperati da petit grain, caramello e musk.

CHANEL

Bleu De Chanel, elogio della libertà racchiuso in un flacone di un blu profondo e misterioso. Incarna pienezza e fiducia in se stessi grazie a legno di sandalo della Nuova Caledonia.

MAISON MARGIELA

Replica Sailing Day, Fun omaggio ai più bei momenti e ricordi al mare. È il 2001 a Paros, in Grecia, il mare riflette il blu brillante del cielo e gli spruzzi freschi e salati baciano delicatamente la pelle. Una fragranza ai sentori del mare profondo, con accordo acquatico ed essenza pura di ginepro.