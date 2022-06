GITA e KILO Piaggio: protagonisti della mobilità del futuro

GITA e KILO Piaggio

Gita e Kilo Piaggio: i primi prodotti di Piaggio Fast Forward

Il Gruppo Piaggio esplora l’evoluzione del mondo della mobilità e lo fa pensando al futuro, allargando la propria visione a soluzioni tecnologiche decisamente più ampie rispetto al proprio attuale core business. La casa di Pontedera ha presentato a Boston (USA) Gita e Kilo Piaggio, i primi progetti sviluppati da Piaggio Fast Forward, società costituita e controllata da Piaggio per la ricerca sulla mobilità del futuro.

La rivoluzione di GITA e KILO Piaggio risiede nel supporto che i due robot saranno in grado di dare alle persone nelle diverse attività che contraddistinguono i loro spostamenti nella vita di tutti i giorni, ampliandone di fatto il raggio di azione e le limitate capacità di carico dell’uomo.

I due nuovi prodotti sono un assistente meccanico, una via di mezzo tra un robot e un carrello della spesa, in grado di seguire in autonomia il proprietario e trasportare per lui carichi pesanti.

Michele Colaninno, Presidente di PFF ha commentato: “Comprendere profondamente le persone, le loro abitudini per soddisfare le loro esigenze. Abbiamo capito che dobbiamo creare prodotti in linea con i bisogni degli uomini di domani e lo facciamo attraverso gli uomini.”

GITA è un veicolo autonomo, intelligente, ideato per assistere le persone. Trasporta fino a 18 kg, osserva, comunica. Può seguire una persona raggiungendo i 35km/h e sa muoversi in autonomia in un ambiente mappato. La forma sferica ed il design pulito ne caratterizzano la personalità.

KILO è il “fratello maggiore” di GITA, e grazie ad una più ampia capacità di carico può trasportare fino a 100 kg di peso nel suo vano da 120 lt. Ha una straordinaria stabilità grazie all’appoggio su tre ruote.

Il Gruppo Piaggio guarda ancora una volta al futuro, ai giovani, alla prossime generazioni e non solo vuole essere pronto ad affrontare le sfide di questa mobilità sempre più complessa, ma vuole essere attore protagonista di questo cambiamento.

Innovazione, ricerca e curiosità sono alla base di Gita e Kilo Piaggio e ne sono i drivers principali.