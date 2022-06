Oroscopo del Giorno 23 Giugno 2022 Giovedì

BILANCIA è il segno EXCELLENT di oggi!

Oroscopo del Giorno 23 Giugno 2022 Giovedì: segni di Fuoco

ARIETE ⭐ EXCELLENT:Noterai che le tue emozioni stanno arrivando al culmine oggi, Ariete. Non allarmarti, ma fai attenzione a non scagliarti contro le persone senza motivo. Potresti sentirti al limite. Gli insulti involontari degli altri potrebbero spingerti oltre quel limite. Le parole dure pronunciate oggi possono danneggiare molto i sentimenti degli altri, quindi rimani in silenzio.

LEONE ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Dovresti scoprire che l’umore generale della giornata è favorevole alla tua personalità, Leone. Cogli l’occasione per presentare al mondo altri tuoi pensieri e idee. Lascia che la tua voce sia ascoltata. Usala con forza e vigore. Hai partner e amici che sono ansiosi di sentire cosa hai in mente. Scoprirai che puoi imparare molto su te stesso e sugli altri.

SAGITTARIO ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Punta all’oro, Sagittario. Questa giornata segna l’inizio del resto della tua vita. Trattala con rispetto. Potresti essere in una crociata e il tuo istinto combattivo potrebbe dover fare gli straordinari. C’è molto carburante nel tuo motore, quindi non preoccuparti di rimanere senza. L’unica cosa di cui devi davvero preoccuparti è di non calpestare i piedi degli altri. Assicurati di considerare come le tue azioni influiscono sugli altri.

Oroscopo del Giorno 23 Giugno 2022 Giovedì: segni di Terra

TORO ⭐⭐⭐ EXCELLENT: Oggi Toro, l’enfasi è sull’azione. Sei tu quello da chiamare per portare a termine il lavoro e non aspetterai neanche un secondo per farlo. Le tue emozioni fluiscono e hai un pozzo infinito di forza e risorse interne. Usa questo potere a tuo vantaggio. Entra in contatto con chi condivide punti di vista simili ai tuoi e osserva gli incredibili risultati che si manifestano.

VERGINE ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT:La nebbia si è alzata e sei pronta a decollare, Vergine. Il sogno che potresti aver fatto ultimamente è stato bello, ma ora è il momento di rimettersi in movimento. Usa tutto ciò che hai imparato da quella recente elaborazione interna e mettilo a frutto nel mondo pratico. Cerca di non farti prendere dal fuoco incrociato di conversazioni che in realtà non riguardano te. Sentiti libero di iniziare qualcosa di nuovo.

CAPRICORNO ⭐⭐ EXCELLENT:Potresti sentirti come se qualcuno ti prendesse in giro oggi Capricorno, esortandoti ad alzarti e a muoverti. Non sorprenderti se qualcuno sembra prenderti in giro senza motivo. La mancanza di simpatia e sensibilità degli altri potrebbe essere acuta in una giornata come questa. Cerca di non prenderla sul personale. Il tuo guscio esterno duro potrebbe essere messo alla prova in termini di capacità di proteggere la tua sensibilità interna.

GEMELLI ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Sii avventuroso e lanciati in un nuovo territorio, Gemelli. Sii un pioniere. Lavora per fare nuove scoperte nel mondo. Oggi non è il giorno giusto per preoccuparsi delle conseguenze. È il giorno per iniziare le cose. C’è una grande quantità di energia che ti aiuta nella tua ricerca del nuovo. Prendi l’iniziativa e cerca di non farti portare fuori rotta dalle sanguisughe.

BILANCIA ⭐⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT: Nel segno amico fidato dell’Aquario transita uno dei vostri pianeti paladini, Saturno e amplifica la logica, la voglia di programmare e sistemare molti aspetti della vostra vita, specie se siete nati nella terza decade. Vi guardate infatti attorno, vi informate con vari strumenti, senz’altro con i rapidissimi social media e cercate di scoprire cosa l’ambiente propone. La vostra voglia di vedere gente, di uscire e di divertirvi, infatti sta montando ed è abbastanza intensa! La vostra forma fisica si presenta discreta, ma, con Mercurio e da oggi Venere in Gemelli, è principalmente la forma mentale a essere brillante. Senso dell’umorismo, freschezza nell’approccio sociale, leggerezza in genere in ambito familiare e amicale, non vi mancano.

State corteggiando una persona che sembra non volerne proprio saperne, ma voi non demordete, continuate a mantenere questo assedio serrato. Presto, capirete, se questa vostra fiamma avrà finalmente capitolato. Chi invece è ancora un cuore solitario, riscuote successi mondani strepitosi che gli consegnano la percezione di un suo fascino sempre intatto. L ’ideale per lanciarsi alla conquista di nuove altre esaltanti mete sentimentali!

Sul lavoro, non vi curate di alcune imperfezioni se pure oggi siete di fronte al PC a lavorare! Con la buona volontà tutto si può aggiustare e riprendere in modo sereno.

ACQUARIO ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT:Questo è un grande giorno per salire sul palco e farti conoscere, Acquario. Fai sapere alla gente che sei il leader del gruppo. C’è un grande bisogno che tu prenda il timone ora e non dovresti tirarti indietro da questa responsabilità. L’istinto di guerriero che è dentro di te è molto forte, quindi non esitare un secondo. Sii coraggioso in tutte le situazioni.

Oroscopo del Giorno 23 Giugno 2022 Giovedì: segni di Acqua

CANCRO ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Certe situazioni potrebbero essere difficili da affrontare oggi poiché potrebbero prendere una svolta emotiva strana, Cancro. Stai diventando ansioso. Le cose iniziano senza l’attenta pianificazione e considerazione che ritieni necessarie. Cerca di non preoccuparti così tanto. È probabile che i tuoi dubbi ostacolino qualsiasi progetto. Abbi fede che le cose si risolveranno. Sii audace!

SCORPIONE ⭐⭐ EXCELLENT: Il fuoco infiamma oggi, quindi fai attenzione Scorpione. Cerca di non essere troppo impulsivo nelle tue azioni. La tua tendenza naturale potrebbe essere quella di scagliarti contro gli altri senza pensare davvero alle conseguenze. Se ti accorgi di essere nervoso, potrebbe essere necessario fare un passo indietro rispetto alla situazione e sistemarti. Persegui i tuoi obiettivi, ma assicurati di non farlo a spese degli altri.

PESCI ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Questo è il giorno giusto per aggiungere scintilla alla tua vita, Pesci. Se ultimamente le cose sono sembrate noiose e stagnanti, potresti aver bisogno di infondere un pò di eccitazione nella quotidianità. Aggiungi stile e dinamismo alla tua vita. Prendi in mano la situazione e persegui attivamente i tuoi obiettivi. Fidati del tuo istinto e vai in quella direzione. Non esitare.