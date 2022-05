Oroscopo del Giorno 21 Maggio 2022 Sabato

TORO è il segno EXCELLENT di oggi!

Oroscopo del Giorno 21 Maggio 2022 Sabato: segni di Fuoco

ARIETE ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT:Attualmente, sei nel mezzo di una profonda domanda sui tuoi atteggiamenti emotivi. Probabilmente ti ritroverai totalmente libero da inibizioni, con tua grande gioia. È un’opportunità per incontrare nuove persone e forse diventare un pò più di mentalità aperta. Puoi aspettarti eventi vivaci e molto piacere dall’amore.

LEONE ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT:Le prospettive di oggi dovrebbero adattarsi al tuo essere dinamico e idealista, specialmente in questo momento. Ci saranno delle critiche nell’aria, e non perderai occasione per fare i tuoi commenti con la tua famosa ironia. I tuoi punti di vista sulla rigidità aziendale e gli atteggiamenti conformisti sono ben noti, ma oggi il tuo senso dell’umorismo prevale e la gente ti ascolta con piacere!

SAGITTARIO ⭐⭐⭐ EXCELLENT:L’attuale configurazione dei pianeti ti renderà portatore di una nuova filosofia, Sagittario. Questo non significa che sarai New Age, ma più precisamente che avrai idee che si sono evolute. È facile immaginare che parteciperai a conferenze tenute dalle menti più importanti della giornata. Sicuramente stai cercando delle risposte. Fai attenzione a non farti convincere troppo facilmente da qualsiasi “verità” che ti arriva.

Oroscopo del Giorno 21 Maggio 2022 Sabato: segni di Terra

TORO ⭐⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT: Una giornata molto intrigante sotto i tutti i punti di vista vi si apre. Nettuno occupa il suo segno d’elezione, i Pesci, segno a voi molto congeniale e vi si aggiunge il grintoso Marte, sempre nel medesimo segno. La vostra intuitività, l’estro fantasioso, la percezione un pò sensoriale che avete delle persone e delle situazioni quest’oggi, si affinano, dandovi una grossa mano nel comprendere meglio e affrontare la realtà. Lo stato emotivo e dell’umore è in una fase abbastanza positiva: vi dedicate alle persone che vi vogliono bene, famiglia e amici, con un’ottima disposizione d’animo e una notevole disponibilità a venire loro incontro.

Un Mercurio allegro in Gemelli vi prepara una serata particolarmente serena da dividere con la persona che avete scelto di avere accanto, specie se siete Tori della prima decade. Un romantico momento di intimità permette di avvicinarvi al vostro amore e di recuperare alcune distanze provocate in precedenza.

Mercurio vi rende oggi particolarmente attenti alle esigenze dell’ambiente di lavoro, specie se siete nati in aprile. Fate attenzione a tenere bene in mente tutte le richieste che vi arrivano e non preoccupatevi di domandare spiegazioni e ulteriori informazioni, proprio per esser sicuri di non generare confusione o, peggio, equivoci.

VERGINE ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT:C’è un giorno eccellente all’orizzonte, Vergine. Se ti senti bloccato da paure o incertezze nella tua vita amorosa, il giorno a venire ti darà il coraggio di discutere di queste questioni con il tuo partner. Anche se è necessario più tempo per sistemare completamente le cose, dovresti fare buon uso dei chiari canali di comunicazione di oggi. Non rimarrai deluso (e nemmeno il tuo compagno).

CAPRICORNO ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT:Potresti sentire di aver fatto veri progressi nelle tue relazioni, Capricorno. E hai ragione a sentirti così. “Evoluzione” definisce al meglio il percorso che stai facendo in questo momento. Puoi essere orgoglioso di te stesso, perché il lavoro che fai a livello individuale è il modo migliore per contribuire allo sviluppo della società. Questo modo di agire non è meno importante del lavoro svolto dalle organizzazioni globali.

GEMELLI ⭐⭐⭐ EXCELLENT:C’è la possibilità che tu sia stato un pò solitario ultimamente. È come se tu avessi deciso di guardare le cose in modo diverso dal resto del mondo, rifiutando il punto di vista individualistico a favore di uno più globale. Oggi potresti raggiungere una nuova fase in questo processo. Potresti raggiungere un vertice di coscienza da cui finalmente hai la capacità di perdonare!

BILANCIA ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT:In questi giorni puoi aspettarti di essere sempre più interessato alle nuove tecnologie, Bilancia. Ciò che una volta consideravi molto progressista ora sembra molto più vicino alla realtà. Noterai fino a che punto è ora fondamentale per te allinearti con la tecnologia che ti circonda. Non esitare. Sei per definizione un pioniere, quindi a tutta velocità verso queste nuove frontiere!

ACQUARIO ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT:Perché non cambiare radicalmente il modo in cui ti comporti verso gli altri, Acquario? Ti stai orientando verso l’instaurazione di relazioni più solide ricche, con molti meno rischi coinvolti. Quando non ti sforzi così tanto per sedurre e impressionare, il tuo pubblico applaude più forte. Sii te stesso e otterrai l’approvazione.

Oroscopo del Giorno 21 Maggio 2022 Sabato: segni di Acqua

CANCRO ⭐⭐⭐ EXCELLENT: C’è qualche bisogno materiale che pesa sul tuo spirito in questo momento, Cancro? Se non riesci a vedere come risolvere il problema da solo, perché non discuterne con i tuoi amici? Potrebbero avere delle idee. Oggi la parola “impossibile” è stata bandita dal tuo vocabolario. Approfitta dell’occasione per cercare soluzioni in posti improbabili.

SCORPIONE ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT:Da tempo ormai un certo numero di configurazioni planetarie ti spinge continuamente a prendere coscienza che vivi su un intero pianeta e non solo in una città o in un quartiere. Stai diventando più consapevole della società in generale, Scorpione. Ciò significa che potresti essere sempre più attratto da movimenti su larga scala. Ora è il momento di mettersi in gioco!

PESCI ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Potrebbe essere una buona giornata per provare tecniche di rilassamento un pò fuori dal comune. Chi lo sa? Forse imparerai anche qualcosa da questi metodi non ortodossi. Perché non esplorare lo shiatsu? Queste tecniche possono fare miracoli per ripristinare la tua energia, un elemento che ultimamente è stato scarso. Provaci. Come ha detto il dottore: “Non ti farà male per niente”.