Oroscopo del Giorno 24 Maggio 2022 Martedì

LEONE è il segno EXCELLENT di oggi!

Oroscopo del Giorno 24 Maggio 2022 Martedì: segni di Fuoco

ARIETE ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Di recente potresti aver ricevuto una spinta finanziaria sotto forma di una sorta di aumento o ricompensa, Ariete. La giornata a venire ti farà capire che saranno necessari più disciplina e lavoro se vorrai continuare a prosperare. Non c’è bisogno di ansia, ma è il giorno giusto per mettere insieme una strategia per il futuro, che sia ermetica, impermeabile e sicura!

LEONE ⭐⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT: Vi preparate a scoccare le frecce di cui è provvisto il vostro arco avendo come aiuto arciere il vostro astro nume tutelare, il Sole, pronto a fronteggiare gli attacchi di Saturno che si trova nel punto diametralmente opposto al vostro dell’Aquario.

C’è aria di rotazione di partner nella vostra vita sentimentale, specie se siete nati nella prima decade del vostro segno. Sappiate scegliere questa volta con acume, facendovi accompagnare dalla forza dei sentimenti. Esprimere i dubbi a un amico prezioso: vi aiuterà.

Vi prefigurate obiettivi di lungo respiro che richiedono tenacia e attenta pianificazione: e l’alloro della vittoria vi può incoronare quest’oggi, lasciandovi, però un po’ stanchi. Del resto “chi apre il cuore all’ambizione lo chiude al riposo”: è arrivato per voi il momento di apprezzare le gioie di un focolare domestico dove trovare meritato ristoro. Ma, come per l’irrequieto Ulisse, non si placa l’avventuriero che è in voi, mettendosi alla prova con nuove mete da raggiungere.

SAGITTARIO ⭐⭐⭐ EXCELLENT:“Evidenza” è la parola per oggi, Sagittario. Tutti sanno che hai una struttura per passare il tuo tempo a pensare e analizzare. Oggi invece “vedrai” le cose. Saranno chiare. Non sarà più necessario studiare, meditare e rivedere da ogni angolazione le cose. È un po’ come se ti fossi appena inventato un nuova teoria che viene ripetutamente confermata da altri durante il giorno.

Oroscopo del Giorno 24 Maggio 2022 Martedì: segni di Terra

TORO ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Sei quasi certamente in una fase di trasformazione psicologica Toro, e recentemente ci sono stati grandi cambiamenti nella tua cerchia di amici e colleghi. Questa giornata offre l’opportunità di valutare dove sei e quanto lontano sei arrivato. Ad esempio, potresti essere presentato a una nuova squadra che ti costringerà a mostrare i tuoi talenti. Per un estroverso come te, questo fa al caso tuo.

VERGINE ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT:Questo sarebbe un bel giorno per te per sistemare i tuoi affari, Vergine. Dovresti archiviare documenti importanti e sbarazzarti di materiali estranei o curiosità sul lavoro. Prendersi del tempo per farlo ti farà risparmiare ancora più tempo. Per quanto riguarda la tua vita amorosa, sii chiaro. Risolvi tutti i vecchi malintesi che potrebbero interferire con il tuo piacere. E soprattutto, divertiti!

CAPRICORNO ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT: Navigherai per questa giornata con la brezza più dolce, Capricorno. È come se fossi appena tornato da una settimana in campagna. Sei calmo, riposato e rilassato, e nessuna quantità di problemi sul lavoro può scuotere questa sensazione. Vedrai le cose sotto una luce più positiva. Problemi che una volta sembravano insormontabili ora si risolveranno quasi senza il tuo aiuto. Sei fortunato!

GEMELLI ⭐⭐⭐ EXCELLENT: Potresti sentirti un pò esausto in questo momento Gemelli, come se non avessi abbastanza vitamine. Oppure potresti sentirti come se stessi perdendo di vista questioni importanti per te, come i progressi dei tuoi figli a scuola. Devi rallentare un pò, che tu lo voglia o no. Oggi, dai la massima priorità a tutti i dettagli comuni della tua vita quotidiana.

BILANCIA ⭐⭐ EXCELLENT:Questa sarà una buona giornata per andare dal dottore Bilancia, ma non perché sei malata. L’atmosfera è l’ideale per un controllo. Di recente hai utilizzato molta energia e ti consigliamo di prenderti cura un pò di più del tuo corpo in questo momento. Non essere pigra. Alzati, fai una buona colazione, fai una camminata veloce e affronta la giornata!

ACQUARIO ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT:Se stai cercando un nuovo lavoro Acquario, forse questo è il giorno in cui lo troverai. “Fortunato” è la parola che riassume la giornata! Senza incoraggiarti a giocare alla lotteria, puoi essere abbastanza sicuro che sentirai un’ondata di fiducia. Sarai in grado di risolvere problemi grandi o piccoli con praticità e facilità. È abbastanza gratificante, vero?

Oroscopo del Giorno 24 Maggio 2022 Martedì: segni di Acqua

CANCRO ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Se sei innamorato Cancro, amerai oggi. Potresti pianificare quasi tutto, da un piccolo viaggio insieme a una vita piena di figli e nipoti. Anche se la tua preveggenza a volte supera la tua spontaneità, lasciati andare un pò all’imprevisto. Il futuro sarà un contrasto luminoso dopo la relativa oscurità delle ultime settimane.

SCORPIONE ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Questo dovrebbe essere un giorno tranquillo per te, Scorpione. Assicurati di sfruttarlo al meglio, perché è la quiete prima della tempesta. Potrebbe essere una giornata di discussione e scambio con amici intimi o colleghi di lavoro. È l’ideale per stringere alcuni dei tuoi legami professionali. Alcune persone potrebbero improvvisamente sembrare più ragionevoli di quanto immaginavi, quindi ascoltale!

PESCI ⭐⭐⭐ EXCELLENT: Oggi sei pieno di vitalità, Pesci. In altre parole, ti sentirai benissimo con te stesso! Hai meno paura di incontrare le persone e hai meno dubbi su tutto, compreso te stesso! Questo sarà un ottimo giorno per considerare di lavorare un pò meno e pensare un po’ di più a cosa, in particolare, ti fa sentire così bene. In questo modo, puoi ricreare la sensazione di domani.