Oroscopo del Giorno 20 Maggio 2022 Venerdì

Oroscopo del Giorno 20 Maggio 2022 Venerdì

BILANCIA è il segno EXCELLENT di oggi!

Oroscopo del Giorno 20 Maggio 2022 Venerdì: segni di Fuoco

ARIETE ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Ricorda che va bene avere un pò di tempo libero, Ariete. Non pensare di dover essere sempre in piedi e sul palco. Prenditi del tempo per essere dolce e tranquillo. Oggi è uno di quei giorni intensi in cui ti senti sopraffatto dall’energia che ti circonda. Non resistere a questa sensazione. Immergiti nelle tue emozioni e sperimentale per il potere che possono portare alla tua psiche generale.

LEONE ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Le tue forti opinioni potrebbero entrare in conflitto con le emozioni oggi, Leone. Sii consapevole del fatto che è probabile che fontane di intensità ti sgorghino come se fossi un pozzo senza fondo. Renditi conto che potresti dover prestare meno attenzione alla tua logica oggi e concentrarti sul tuo cuore. Potrebbe essere difficile ragionare con le persone. Se il tuo cuore non supporta quello che dici, potresti anche non dirlo.

SAGITTARIO ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT:Il tuo comportamento sociale spensierato potrebbe avere difficoltà ad adattarsi all’umore generale della folla oggi, Sagittario. Potresti scoprire che è meglio trovare un posto tranquillo e ritirarti dal gruppo per un pò. Leggi un buon libro o una rivista. Pianifica i giorni a venire e lascia che la tua mente si prepari per le cose che hai in serbo.

Oroscopo del Giorno 20 Maggio 2022 Venerdì: segni di Terra

TORO ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT:Questo è il tuo giorno per brillare, Toro. Tutti gli altri possono contorcersi sotto l’energia della giornata, ma dovresti essere perfettamente attrezzato per affrontare qualsiasi evento che ti si presenta. Nonostante le intense fluttuazioni del tuo umore generale, le cose sono in ripresa. Scoprirai che le cose alla fine si risolveranno. Tutto il duro lavoro che hai fatto ultimamente sta iniziando a dare i suoi frutti.

VERGINE ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Consapevolmente, renditi conto che sei una persona unica e speciale, Vergine. Ricordalo durante il giorno e lascia che le tue azioni riflettano questa affermazione. C’è un’intensità piuttosto importante nella giornata che potrebbe far sì che gli altri siano nervosi. Non essere disturbato se ci sono persone che vanno fuori di testa. La buona notizia è che dovresti essere in grado di gestire facilmente questa intensa esplosione di emozioni. Le emozioni sono il tuo forte!

CAPRICORNO ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT:Dovresti essere in grado di sfoggiare il tuo famoso sorriso stamattina e tenerlo acceso tutto il giorno, Capricorno. Pubblicizza la tua bella anima al mondo. Se le altre persone sono tristi, va bene simpatizzare, ma non sopportare i loro disturbi. Tieni un pò di scudo per proteggerti da questa energia. Allo stesso tempo, tieni una finestra aperta in modo che le altre persone possano vederti dall’interno.

Oroscopo del Giorno 20 Maggio 2022 Venerdì: segni di Terra

GEMELLI ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Ringrazia le persone per te più preziose, Gemelli. Scoprirai che le parole tagliano le questioni fondamentali molto più facilmente. Stabilizza le tue emozioni e usale come carburante per i tuoi sforzi. La chiave oggi è ricordare coloro che ti hanno aiutato lungo il percorso. Ognuno è un individuo sensibile e amorevole, quindi trattalo come tale. Divertiti con le persone intorno a te.

BILANCIA ⭐⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT: Siete ancora in cammino, ma verso una strada di serena consapevolezza e di sicuri buoni risultato, grazie a un ottimo Saturno, dal segno razionale dell’Aquario, luogo dello Zodiaco a voi molto congeniale, a illuminarvi il tragitto. Mercurio è benefico dal segno dei Gemelli dandovi aspetti che denotano equilibrio tra la parte sensibile, ricettiva e la parte attiva, vitale dell’Io. In voi esiste oggi un’invidiabile accortezza nello scansare potenziali ostacoli, sempre avendo in tasca la vostra limpida onestà.

In modo fortuito, grazie al contributo di Saturno nel segno vostro amico dell’Aquario, si materializza un “angelo azzurro” che può felicemente farvi perdere il controllo di voi stessi. Allacciate le cinture di sicurezza e, alla fine sarà possibile convincere il vostro cuore a volare in alto, in special modo se siete Bilance della seconda decade.

Un radioso cielo è oggi l’invisibile consigliere delle vostre azioni, sempre guidate dalla lucidità, mai disgiunte dal rispetto per i diritti altrui, specie se festeggiate il vostro compleanno dal 24 al 29 settembre; il buon consiglio dei pianeti vi condurrà poi verso una riuscita delle vostre ambizioni professionali in maniera morbida e, diremmo vellutata, giungendo, con facilità, dove altri devono scalpitare e spintonare.

ACQUARIO ⭐⭐⭐ EXCELLENT:È probabile che ci sarà un morso emotivo nel giorno che potrebbe dare un tono ostile a qualsiasi cosa tu incontri, Acquario. La chiave è non fissarsi così tanto nei propri modi da allontanarsi dalle nuove esperienze. Scoprirai che l’interazione con gli altri è esattamente ciò che è necessario per mantenere le cose in equilibrio. I lati maschile e femminile del tuo essere si stanno unendo abbastanza bene.

Oroscopo del Giorno 20 Maggio 2022 Venerdì: segni di Acqua

CANCRO ⭐⭐⭐ EXCELLENT: Connettiti con la forza stabilizzatrice del giorno, Cancro. È importante che tu mantenga almeno un piede per terra, poiché è probabile che emozioni potenti e intense cercheranno di prendere il sopravvento sulla scena. Questo è un buon momento per fare le cose con passione. Non trattenerti. Qualunque cosa tu faccia oggi, devi dare tutto o niente. Non c’è spazio per tentativi a metà.

SCORPIONE ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Combina la forza di base di oggi con un pò di intensità emotiva dal tuo cuore per creare una potente combinazione di spirito che avrà sicuramente un impatto su qualunque cosa tu contatti, Scorpione. La chiave è non prenderti troppo sul serio. Se lo fai, potrebbero esserci incidenti che saltano all’improvviso per darti un colpo in testa, ricordandoti che sei umano quanto noi.

PESCI ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Il tuo umore dovrebbe essere abbastanza buono oggi Pesci, e sarai ben supportato dalle persone intorno a te. La chiave è portare sentimenti intensi direttamente sul tavolo mentre li vivi. Scoprirai che le altre persone condividono emozioni simili in questo momento. La combinazione di energie tra te e chi ti sta vicino è semplicemente magica. Unisciti ad altri su progetti elaborati ed eventi speciali.