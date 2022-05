Oroscopo del Giorno 18 Maggio 2022 Mercoledì

Oroscopo del Giorno 18 Maggio 2022 Mercoledì:

CAPRICORNO è il segno EXCELLENT di oggi!

Oroscopo del Giorno 18 Maggio 2022 Mercoledì: segni di Fuoco

ARIETE ⭐⭐⭐ EXCELLENT:È stato difficile in questi giorni comunicare con chi ti è vicino? Sei un pò scettico riguardo al tuo fascino? Ti sei sentito un pò insicuro di te stesso in generale? La giornata che ci aspetta è eccellente per un nuovo inizio. Sei pieno di fiducia. Hai un dono naturale per la diplomazia e il tuo senso di raffinatezza sarà ancora una volta notato e apprezzato.

LEONE ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT:A volte ti senti come se stessi navigando in una fitta nebbia, ma l’oscurità finalmente si alzerà oggi. Il cielo davanti è sereno! Puoi aspettarti un invito a fare un piccolo viaggio o una proposta per partecipare a un gruppo speciale. Non perdere nessuna occasione per divertirti, Leone. Puoi beneficiare di un diversivo in questo momento!

SAGITTARIO ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT:La seduzione attraverso le parole è il tuo vero potere, Sagittario. Hai un grande talento per tutto ciò che riguarda le parole. Quindi oggi sarai in grado di attirare ancora più ammiratori intorno a te! Con l’attuale energia planetaria al lavoro, otterrai sicuramente il primo premio in qualsiasi gara di parole. Se stavi pensando di scrivere una lettera d’amore o un profilo per un sito di incontri, fallo subito!

Oroscopo del Giorno 18 Maggio 2022 Mercoledì: segni di Terra

TORO ⭐⭐ EXCELLENT:È stato abbastanza facile per te rivelare la verità dietro le situazioni che hai incontrato di recente. Tuttavia, a partire da oggi, le tue capacità analitiche non saranno così affidabili. Gli alti e bassi delle tue relazioni ti lasciano perplesso e nessuna quantità di analisi produce una soluzione concreta. Una certa mancanza di impegno da parte delle altre persone susciterà dubbi e inizierai a chiederti se sei veramente apprezzato e compreso.

VERGINE ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Qualcuno vicino a te è stato scortese senza alcun motivo? Sei stato oggetto di critiche spiacevoli? Prendi a cuore questi insulti. A partire da oggi, e nei giorni a venire, puoi aspettarti di ritirarti un pò per leccarti le ferite. Hai bisogno di più armonia e gentilezza nella tua vita e probabilmente la otterrai presto. Sii paziente!

CAPRICORNO ⭐⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT: Urano pur molto positivo dal segno del Toro ti impone scelte familiari e forse anche amichevoli delicate. Specie se sei nato nella prima decade del tuo segno ti sentirai lievemente sbilanciato dalla necessità di dover prendere decisioni e procedere a fare dei “distinguo” anche con le persone a cui vuoi bene. Sei costretto a fare i conti con l’emotività, componente della vita che non sempre ti aggrada “toccare” profondamente o con cui venire troppo coinvolti. La tua dolce metà richiede di essere ascoltata, compresa, seguita con più intensità. Comprenderai che il lavoro non è tutto, il metterlo sempre davanti a ogni cosa può costituire l’alibi per non darsi da fare veramente nella costruzione di un amore, nell’espressione dei sentimenti più autentici. Urano, pianeta che decreta la tua infaticabilità, la passione autentica per il lavoro, riceve in cielo aspetti strepitosi. Questo si riflette positivamente per il tuo segno che ne beneficia con un aumento delle conferme della sua provata abilità professionale. Oggi gratificata anche da buoni apporti di tipo economico, specie se nati in dicembre.

Oroscopo del Giorno 18 Maggio 2022 Mercoledì: segni di Terra

GEMELLI ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Come sono stati intensi gli ultimi giorni! Potresti passare mesi a riflettere su queste recenti esperienze. Ma l’umore non è favorevole all’introspezione in questo momento. Un cambiamento di temperamento oggi ti incoraggia a condividere la tua vita in modo più generoso. Ma con chi la condividerai? Questa potrebbe essere la domanda del giorno.

BILANCIA ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Avere un’opinione personale su qualsiasi questione non è la cosa più difficile al mondo, Bilancia. Più difficile è confrontare con una certa obiettività le opinioni degli altri. L’attuale energia celeste sta segnando un cambiamento verso una mentalità più orientata scientificamente. Questo non è il momento di affermare se stessi, ma di imparare dagli altri.

ACQUARIO ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Dici di sì ogni volta che qualcuno ti chiede un favore, Acquario? A volte è difficile trovare il tempo per te stesso perché sei così impegnato a venire in soccorso di un amico o di un familiare? L’energia celeste di oggi ti chiede di pensare a te. Dì di no alla decima richiesta di babysitter di tua sorella in due settimane. Non fare assolutamente nulla se è ciò che desideri. Prenditi cura di te prima di prenderti cura di tutti gli altri!

Oroscopo del Giorno 18 Maggio 2022 Mercoledì: segni di Acqua

CANCRO ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT: Il giorno a venire potrebbe aiutarti a staccarti dall’oscurità e dalla rovina circostante. Un’influenza più giocosa sta cercando di farsi strada nelle tue relazioni, in particolare nei tuoi impegni emotivi. Potrebbe rinfrescare il tuo interesse per la tua vita amorosa. Se non hai passato abbastanza tempo di qualità con il tuo partner, faresti meglio a rimediare ora. Il tuo compagno sarà felicissimo.

SCORPIONE ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Basta pensare a te stesso, Scorpione! È giunta l’ora di trarre alcune conclusioni. Sei alla fine del lungo volume che stavi scrivendo sulla tua vita interiore. Dovrai integrare ciò che hai imparato con le diverse emozioni e situazioni in cui ti trovi ora. “Normalizzazione” sarà la parola chiave nei giorni a venire.

PESCI ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Pensi che il tuo corpo rifletta chi sei, Pesci? Se hai la sensazione che non sia così, è probabilmente perché l’immagine che hai di te stesso non è del tutto obiettiva. Dai un’occhiata da vicino a te stesso per riadattare quell’immagine. Vedrai che il tuo corpo è lo specchio esatto di chi sei in questo momento. L’allineamento dei pianeti ti aiuterà a vederlo più chiaramente ora.