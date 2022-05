Oroscopo del Giorno 17 Maggio 2022 Martedì

PESCI è il segno EXCELLENT di oggi!

Oroscopo del Giorno 17 Maggio 2022 Martedì: segni di Fuoco

ARIETE ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT:Potresti esserti sentito un pò frustrato dalle tue iniziative negli ultimi giorni, Ariete. O ostacoli esterni, come eventi che hanno causato ritardi, o restrizioni interiori, come la tua stessa apatia, hanno rappresentato una chiara sfida per te. Alcune questioni devono essere risolte prima di poter fare progressi reali. Il giorno a venire potrebbe darti l’opportunità di risolvere questi problemi una volta per tutte.

LEONE ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Nel complesso, il clima è teso al lavoro e a casa, Leone. Sentirai una sensazione di irrequietezza e un desiderio di cambiamento, ma sentirai anche una riluttanza a fare qualsiasi mossa reale in quella direzione. Il tuo giudizio ti dice che le lamentele che non portano all’azione non hanno senso. Allora perché non essere il catalizzatore che provoca qualche azione?

SAGITTARIO ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Abbiate il coraggio di esprimere le vostre idee senza paura del ridicolo. Questo è ciò che la configurazione planetaria ha da dirti oggi, Sagittario. E questo è esattamente ciò che devi sentire, perché la paura del ridicolo è generalmente il tuo tallone d’Achille. La sfida per te è dire chiaramente ciò che pensi senza fare riferimento o prendere in prestito le idee degli altri. Abbi il coraggio di farlo!

Oroscopo del Giorno 17 Maggio 2022 Martedì: segni di Terra

TORO ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT:Sarà una giornata stimolante per te, Toro! Ti sentirai benissimo e non avrai problemi a incanalare tutta la tua energia nelle tue attività. Ma non sorprenderti se incontrerai una certa resistenza. Per quanto creative siano le tue idee, potrebbero non essere adatte a tutti. In effetti, potresti trovarti di fronte a qualche ribellione. Sii persuasivo e oggi fai a modo tuo.

VERGINE ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Puoi interpretare il giorno a venire come una domanda su di te, Vergine. Potresti aver notato alcuni aspetti fisici o psicologici di te stesso che ti mettono a disagio. Il giorno a venire potrebbe costringerti ad agire per correggere questo atteggiamento. Se condividi le tue preoccupazioni con un amico o un parente, farai molto.

CAPRICORNO ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT:Se hai sempre sentito il desiderio di scrivere, ora è il momento di fare il grande passo, Capricorno. La fantasia non ti manca di certo! Il tuo problema potrebbe essere che hai difficoltà a prendere sul serio la tua prosa. Non pensare di essere “uno scrittore”. Scrivi e basta! E soprattutto, non esitare a far leggere quello che scrivi. Un gruppo di scrittori sarebbe un ottimo modo per uscire dalla clandestinità.

GEMELLI ⭐⭐ EXCELLENT:Stai attento a non perdere la pazienza oggi, Gemelli. Stai incanalando un pò di energia in questi giorni, anche se la tua natura audace è stata frenata da vincoli finanziari e professionali. Al momento è inutile intrattenere illusioni grandiose. Inoltre, se lo farai, potrai aspettarti alcuni confronti. Se ti viene consigliato di essere più conservatore, ascolta il suggerimento.

BILANCIA ⭐⭐⭐ EXCELLENT:A volte le persone potrebbero rimproverarti di essere poco gentile nelle relazioni, Bilancia. Tuttavia, le energie planetarie di oggi ti aiuteranno ad essere più sensibile. Ti sentirai come se improvvisamente avessi una capacità di ascolto molto maggiore. Che sia vero o no, gli altri avranno l’impressione che tu non sia più così egocentrico.

ACQUARIO ⭐⭐ EXCELLENT:Potresti avere delle forti esitazioni durante il giorno, Acquario. Potrebbe essere necessario nascondere la verità o, al contrario, dirla ad alta voce. Se questo è il caso, dì cosa hai in mente. Sarai supportato dalle attuali posizioni planetarie che ti aiuteranno a formulare le tue idee in un modo che non scioccherà le persone e, in effetti, potrebbero persino influenzarle dal tuo punto di vista.

Oroscopo del Giorno 17 Maggio 2022 Martedì: segni di Acqua

CANCRO ⭐⭐ EXCELLENT: Oggi il tempo si fermerà e potrebbe anche sembrare tornare indietro, Cancro. Usa questa pausa per riflettere sulle tue motivazioni. Gli indizi dello Zodiaco sembrano suggerire che stai attualmente risolvendo questioni che riguardano il destino di un’altra persona. Forse dovresti dedicare la stessa quantità di tempo anche a considerare il tuo di destino.

SCORPIONE ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT:Hai il dono insolito di far sembrare una situazione meno drammatica, Scorpione. Oggi sarai testimone di crisi di ogni tipo. Sarai tu quello che rassicura le persone, e quello che può riassumere la situazione oggettivamente senza farsi prendere dal panico o esagerare. Questo, insieme alla tua calma leggendaria, crea un’ottima combinazione!

PESCI ⭐⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT: Se siete degli affamati “cuori solitari” fate attenzione a chi vi legate o con chi vi incontrate anche semplicemente oggi. Giove, dal buon vicino Ariete, pianeta della vista intesa anche come lungimiranza, vi consente di capire chi avete di fronte, specie se festeggiate il vostro compleanno nella prima e terza decade dei Pesci.

Per fortuna il sensibile Nettuno è al vostro fianco e vi aiuta a smascherare chi finge sentimenti che non prova. Se siete in coppia, i valori Toro, segno di affetti stabili, vi donano la possibilità di emozionarvi “come prima più di prima” con la vostra ideale “metà del cielo”.