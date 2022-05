Oroscopo del Giorno 14 Maggio 2022 Sabato

ARIETE è il segno EXCELLENT di oggi!

Oroscopo del Giorno 14 Maggio 2022 Sabato: segni di Fuoco

ARIETE ⭐⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT: Una bella Venere ti accoglie con un sorriso sornione e non puoi fare a meno di avvertire un istintivo senso di fiducia e di benessere. Freschi di esercizio alla fatica psicofisica e visto quanto il periodo appena trascorso ti ha messo alla prova (ma anche rinvigorito), non hai che pensare ora di organizzarti, domani domenica, con il relax che ti sei meritato.

Venere benevola espande il tepore degli affetti familiari che ti avvolge in un morbido comfort e la tua coppia ti si inserisce in modo armonico, specie se festeggi il tuo compleanno dal giorno 24 al 31 del mese di marzo. Se invece il “viaggio” alla volta dell’amore vero, quello corrisposto e stabile, non è terminato, il tuo spirito inquieto è possibile che questo giorno si ristori in un’isola felice, dove poter tirare (temporaneamente) i remi in barca.

Svolgi una professione a contatto col pubblico? Metti a frutto i guadagni che ti sono giunti con un azzeccato investimento nella tua attività e allarghi lo spazio di mercato. Mercurio spiana i tuoi passi.

LEONE ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Potresti sentirti bloccato dai modelli di ruolo che la società offre in questo momento, Leone. Mentre fai fatica a trovare la tua definizione dell’essere umano veramente moderno, le persone intorno a te a volte criticano il tuo atteggiamento libero. Solo perché le loro idee non sono sincronizzate con le tue non le invalida in alcun modo. Se le tue idee sono un pò troppo radicali, le loro sono troppo convenzionali. C’è spazio per entrambi i punti di vista.

SAGITTARIO ⭐⭐⭐ EXCELLENT:L’unica cosa buona dell’essere sulle montagne russe emotive è che non ti senti mai allo stesso modo a lungo, Sagittario. Un momento sei su, quello dopo sei giù. Non riesci a capire cosa vuoi oggi. Invece di portare con te i tuoi cari in questa corsa sfrenata, perché non prenderti un pò di tempo lontano dal tuo solito ambiente? Starai molto meglio da solo. Chi lo sa? Qualcosa di importante può venire fuori da questi momenti di solitudine!

Oroscopo del Giorno 14 Maggio 2022 Sabato: segni di Terra

TORO ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT:Oggi è il giorno ideale per rifare il guardaroba, Toro. Potresti trovare il tuo stile abituale troppo convenzionale o non più alla moda. Spesso, quando sei fuori a fare la spesa, rifiuti un articolo che ti piace molto per paura che sia troppo esagerato o antiquato. Forse dovresti ascoltare il tuo giudizio per un cambiamento invece di essere così preoccupato di ciò che potrebbero pensare gli altri.

VERGINE ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Gli aspetti di oggi suggeriscono di dare una buona occhiata allo stato del tuo ego, Vergine. Sei troppo orgoglioso o troppo umile? I buddisti affermano che il percorso verso la realizzazione spirituale sta nel saper costruire un ego sano e allo stesso tempo sviluppare una parte di sé completamente estranea all’ego. Stai lavorando sodo in questo?

CAPRICORNO ⭐⭐ EXCELLENT:Potresti voler controllare la sveglia per essere sicuro che tu sia davvero sveglio stamattina, Capricorno. La tua tendenza sarà quella di rimanere nel bozzolo del tuo piccolo mondo onirico, nel profondo dei tuoi pensieri. I pensieri ossessivi, in particolare, cercheranno di soffocare alcune questioni più urgenti del passato che devono davvero essere affrontate una volta per tutte. È ora di svegliarsi!

GEMELLI ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT:Il tema della giornata è la conoscenza e l’apprendimento, Gemelli. Hai studiato il campo che sognavi? Ti vergogni di non aver frequentato una certa scuola o un certo programma? Se questo tipo di problemi è al primo posto nella tua mente, ricorda che la tua creatività ha poco a che fare con i diplomi che possiedi e tutto ha a che fare con il modo in cui usi le tue abilità e conoscenze per migliorare il mondo.

BILANCIA ⭐⭐ EXCELLENT:Una piccola crisi è ancora una crisi vero, Bilancia? Aspettatene una nella tua vita personale oggi. Dal momento che non sei uno che lascia che i problemi rimangano irrisolti, non sarai più in grado di rimandare la gestione dei tuoi problemi. Le domande abbondano. Il lavoro e le responsabilità sono condivisi equamente con il tuo partner? State entrambi facendo uno sforzo uguale per mantenere l’armonia della relazione? Porre le domande è il primo passo per rispondere.

ACQUARIO ⭐⭐⭐ EXCELLENT:C’è qualcosa nell’aria oggi che ti spinge verso il cambiamento o il rinnovamento, Acquario. È ora di cambiare il tuo guardaroba o di ridipingere la tua casa? Se è così, questo è il giorno giusto. Se hai restrizioni monetarie, troverai altrettanto appagante (e molto più economico) semplicemente liberare la tua casa da tutte le cose che semplicemente non sono più “tue”. Circondati solo delle cose che ami.

Oroscopo del Giorno 14 Maggio 2022 Sabato: segni di Acqua

CANCRO ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT: Un aspetto importante è passato e tu ne stai traendo vantaggio, Cancro. Si trattava solo di prendere coscienza e di sistemare alcune questioni relative al tuo bisogno di riconoscimento sociale. Non essere così affamato di approvazione, Cancro. La maggior parte delle persone ha una figura autoritaria interiore severa e può sopravvivere comodamente e in modo autosufficiente. In effetti, è la tua più grande forza.

SCORPIONE ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Qualcosa deve cambiare, Scorpione. Lo sapevi non appena ti sei svegliato stamattina. Il tuo specchio ti da lo slancio per alcune risoluzioni importanti. È ora di iniziare una dieta, impegnarsi a fare più esercizio o rafforzare la tua determinazione a smettere di fumare? Tutto ciò che fai per migliorare la tua salute ti farà sentire meglio con te stesso. Compra dei vestiti nuovi o fatti tagliare i capelli! Se ne accorgeranno anche gli altri!

PESCI ⭐ EXCELLENTLa buona notizia è che può solo migliorare. Per oggi, tuttavia, potrebbero esserci dei momenti difficili, Pesci. Se sei un genitore, i bambini ti chiederanno qualcosa ogni cinque minuti. Al lavoro, sentirai la pressione da tutte le parti. Nemmeno la tua vita amorosa è immune dal dubbio che sembra aleggiare su di te. Nessun compromesso è possibile oggi. Siediti e sappi che stanno arrivando giorni più tranquilli.