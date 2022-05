Oroscopo del Giorno 13 Maggio 2022 Venerdì

VERGINE è il segno EXCELLENT di oggi!

Oroscopo del Giorno 13 Maggio 2022 Venerdì: segni di Fuoco

ARIETE ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT:L’energia celeste segnala un piacevole cambiamento per te oggi, Ariete. Alla fine, le emozioni prepotenti che sono nate dalle tue relazioni si placheranno. Ora stai iniziando una fase più contemplativa. Potresti sentirti come se stessi per partire per un lungo viaggio, con tutto il tempo del mondo per meditare sugli eventi degli ultimi mesi.

LEONE ⭐⭐⭐ EXCELLENT:L’intimità sarà nell’aria nei prossimi giorni. I tuoi cari improvvisamente vorranno passare più tempo con te e tu vorrai invitare gli amici ogni sera! Fallo. Sarai ricaricato e alcune delle meravigliose chiacchierate potrebbero portare a qualcosa di grandioso. Tuttavia, potrebbe esserci un pò di tensione nell’aria per mitigare tutta quella vicinanza, dal momento che non tutti saranno d’accordo con il tuo punto di vista.

SAGITTARIO ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT:Sta iniziando una nuova fase nella tua vita, Sagittario. La fase precedente potrebbe essere interpretata come quella che ti ha insegnato ad essere serio e dedito alle responsabilità professionali. E per di più hai compiuto delle buone azioni. Ora puoi rilassarti e guardare al futuro. Sentiti il benvenuto rimorchiatore del futuro.

Oroscopo del Giorno 13 Maggio 2022 Venerdì: segni di Terra

TORO ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT:Con l’energia planetaria di oggi, ti ritroverai un pò più estroverso del solito Toro. Sarai finalmente in grado di dire cosa pensi veramente. È un cambiamento importante per te e scoprirai che esprimere le tue idee e le tue convinzioni è un grande aiuto per raggiungere tutti i tuoi obiettivi!

VERGINE ⭐⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT: Urano, tuo pianeta governatore, continua la sua marcia nel segno amico del Toro e apre per te nuovi scenari: dopo turbolenze non sempre facili da sostenere, arrivi, mutato nello spirito e nel modo di proporti, a risolvere alcune questioni sia nel settore attivo professionale che in quello più strettamente privato. Il pianeta ti sosterrà potentemente sino alla bellezza del 25 di aprile del 2026. E per il momento agevolerà i destini dei nati nella seconda decade.

Plutone molto bello, specie se sei nato tra il 18 e il 21 di settembre, ti fa sfoderare con la persona amata prodezze erotiche di tutto rispetto. Compensi in questo modo alcune carenze di tipo emotivo che, con Marte Pesci contrario, ti caratterizzano in questa giornata.

Se fai una professione indipendente e sei nato tra il 5 e il 9 settembre, Urano in Toro ti suggerirà di tenere consiglio prima di riprendere fiato, per filare poi di nuovo dritto verso la tua meta. Sarà il caso, forse, di operare alcune modifiche nel percorso o far rettificare il “motore” dei tuoi progetti: in questo ti sarà utilissimo consigliere, facilitando il cambiamento di strategia e ti imporrà tattiche e comportamenti razionali.

CAPRICORNO ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Gli aspetti di oggi potrebbero chiarire alcune idee piuttosto approssimative sul tuo futuro professionale, Capricorno. Se desideri un cambiamento, come ad esempio intraprendere una ricerca più artistica, ora è il momento di iniziare a pianificare esattamente come farlo. Il primo passo è capire come ti guadagnerai da vivere. Bentornato alla realtà!

GEMELLI ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Oggi sei inarrestabile! Sei un gran lavoratore per natura e con l’attuale allineamento planetario sarai in grado di ottenere anche più del solito. Hai un’abbondanza di energia, più che sufficiente per gestire tutto ciò che ti capita. Assicurati solo di usare il tuo solito buon senso. Decisioni avventate, specialmente quelle riguardanti la tua vita personale, potrebbero portare a rimpianti in seguito.

BILANCIA ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Oggi il tuo cervello è sovralimentato, Bilancia. Se stavi pensando di scrivere qualcosa o hai rimandato l’analisi di un problema particolarmente complicato, questo sarebbe il giorno perfetto per iniziare. Avrai tutta l’ispirazione di cui potresti aver bisogno. E non preoccuparti di scioccare le persone intorno a te con la tua franchezza. Apprezzeranno le tue preziose idee.

ACQUARIO ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT:Hai acquisito una solida fiducia in te stesso, Acquario. Ora è tempo che la mostri a tutti mettendola effettivamente a frutto. È come se simbolicamente avessi appena completato un corso di recitazione approfondito. Bene, ora è il momento di salire sul palco. Sorridi, ricorda le battute e non dimenticare di inchinarti quando tutti applaudiranno. Li metterai al tappeto!

Oroscopo del Giorno 13 Maggio 2022 Venerdì: segni di Acqua

CANCRO ⭐⭐⭐ EXCELLENT: Scarta quegli oggetti del passato dei quali davvero non hai più bisogno. Per quanto ti piaccia circondarti di oggetti di valore affettivo, arriva il momento in cui è necessario guardare al futuro piuttosto che soffermarsi sul passato. Il tempo trascorso a pulire casa e a buttare via le cose ti libererà dal passato e ti permetterà di abbracciare il futuro.

SCORPIONE ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT:Questo è un ottimo giorno per dedicare tempo e pensiero alle attività spirituali, Scorpione. Fai qualcosa di stimolante che instilli un senso di meraviglia nel profondo della tua anima. Vai in chiesa e accendi una candela, siediti all’aperto e guarda il cielo che cambia o studia un dipinto in un museo. Medita sul tuo concetto di spiritualità e sull’interconnessione tra gli esseri umani e il pianeta, passato e presente. Assapora la connessione che senti.

PESCI ⭐⭐⭐ EXCELLENT:L’energia planetaria di oggi dovrebbe costringerti a commettere alcuni atti di autoaffermazione che sono necessari per definire il tuo territorio e proteggere i tuoi diritti. Sarai incoraggiato a esplorare i tuoi desideri e gusti personali ed esprimere la tua opinione in modo aperto e chiaro. Ognuno ha un’identità da rivendicare! Non essere timido nel rivendicare la tua ora.