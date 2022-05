Oroscopo del Giorno 4 Maggio 2022 Mercoledì

SAGITTARIO è il segno EXCELLENT di oggi!

Oroscopo del Giorno 4 Maggio 2022 Mercoledì: segni di Fuoco

ARIETE ⭐⭐ EXCELLENT:Alcuni sogni strani e piuttosto cupi potrebbero farti strada stanotte, Ariete. Potrebbero, se glielo permettessi, catapultarti in uno stato d’animo piuttosto depresso durante il giorno. Annotarli potrebbe aiutare a esorcizzare le emozioni negative. Potresti anche essere un pò depresso per i soldi. Questo non è un buon giorno per fare investimenti, avviare una nuova attività o aprire un conto. Aspetta qualche giorno finché i pianeti non si rilasseranno un pò.

LEONE ⭐⭐ EXCELLENT:Un ospite cupo potrebbe arrivare oggi Leone, e probabilmente avrà bisogno di un pò di coraggio. Fai del tuo meglio, ma non provare a farlo cucinando un pasto. I risultati dei tuoi sforzi potrebbero non essere così entusiasmanti. Questo è un ottimo giorno per andare al fast food. Porta il tuo amico a un film, a un concerto o una galleria d’arte. Questo potrebbe distogliere la tua mente dai suoi problemi!

SAGITTARIO ⭐⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT: Una giornata di evoluzione e in vari ambiti della tua esistenza ti attende. In cielo si disegna infatti un aspetto congeniale al tuo segno e, tale angolazione astrologica ti provoca positivamente a migliorare o assestare le situazioni che vivi nei diversi settori. Saturno, inoltre armonico dall’Aquario, apre alla comprensione razionale e alla gioia di trovarti insieme ai tuoi cari, regalandoti soddisfazioni che ti giungono dalla famiglia e ti prepara una serata da godere in serena armonia.

Stai costruendo solide mura a protezione del tuo nido di affettività, specie se sei nato nelle prime due decadi del tuo segno. Non ti lasci frastornare da distrazioni amorose che il transito di Nettuno combinato con quello di Mercurio contrario ti sollecita: si riveleranno distrazioni senza alcuna importanza. Tieni una cura attenta della tua relazione stabile più di ogni altra cosa.

Puoi avvertire qualche lieve scontentezza in campo lavorativo quest’oggi. Per fortuna Saturno ti invia un lucido distacco da problematiche lavorative, distacco che ti spinge a valutare “dall’alto” la situazione. Grazie a una persona autorevole, che ti vuole bene, riuscirai poi a trovare il bandolo della matassa di quel che non ti piace o non ti aveva convinto; e rimetterai tutto in perfetto ordine.

Oroscopo del Giorno 4 Maggio 2022 Mercoledì: segni di Terra

TORO ⭐⭐ EXCELLENT:La mancanza di comunicazione con un familiare potrebbe farti sentire un pò scoraggiato, Toro. Potresti chiederti se hai fatto qualcosa per offenderlo. È probabile che non sia così. Il modo migliore per gestire situazioni come questa è incoraggiare la persona a comunicare con te. Se non c’è risposta, aspetta un giorno o giù di lì e chiedi di nuovo. L’umore cupo passerà, non impazzire.

VERGINE ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Alcune informazioni piuttosto deprimenti potrebbero arrivarti oggi Vergine, ma non prenderle alla lettera. Potrebbe non essere tutto così male come sembra. Controlla i fatti prima di farti impazzire. Questa non è una buona giornata per visitare o fare commissioni nel tuo quartiere, poiché il traffico potrebbe essere un incubo. Tutto ciò che proverai a leggere oggi potrebbe sembrare noioso, quindi è probabile che i film siano il miglior intrattenimento ora.

CAPRICORNO ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Un amico potrebbe sentirsi un pò depresso oggi e aver bisogno di un pò di coraggio. Gli eventi sociali o le attività di gruppo potrebbero essere di grande aiuto in questo, e farebbero bene anche a te, Capricorno. Un obiettivo a lungo termine può finalmente essere raggiunto! Interagire con un gruppo potrebbe richiedere molto tempo e concentrazione, ma fai attenzione a non stancarti troppo.

GEMELLI ⭐⭐⭐ EXCELLENT:La promessa di una promozione o di un aumento potrebbe essere nella tua mente oggi, Gemelli. Potresti provare a visualizzare i passaggi successivi e anticipare le attività che richiedono più sforzo e concentrazione di quanto sei abituato. Niente panico. È meglio non sforzarti così tanto. Aspetta qualche giorno finché i pianeti non si rilasseranno un pò e fai semplicemente quello che devi fare, né più né meno. Avrai successo!

BILANCIA ⭐⭐⭐ EXCELLENT:L’oscurità per le questioni di denaro potrebbe raggiungerti ad un certo punto oggi, Bilancia. Tuttavia, non c’è nulla di veramente importante di cui preoccuparsi. Dal punto di vista finanziario, i tuoi affari dovrebbero andare bene, quindi probabilmente stai andando meglio di quanto pensi. Un pò di cautela potrebbe essere d’obbligo, soprattutto per quanto riguarda l’acquisto d’impulso o l’acquisto di beni di lusso. Non vorrai finire per dover riportare gli articoli al negozio.

ACQUARIO ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Potrebbe essere necessario pensare a questioni fondamentali sulla carriera oggi, Acquario. Molto potrebbe essere in gioco sul lavoro in un futuro molto prossimo. Qualunque sia il compito a cui devi tendere potrebbe richiedere molto sforzo e concentrazione. C’è il pericolo di sprofondare in uno stato d’animo cupo, ma cerca di evitare questa trappola. Probabilmente realizzerai tutto ciò che speri di fare, quindi aggrappati a quel pensiero!

Oroscopo del Giorno 4 Maggio 2022 Mercoledì: segni di Acqua

CANCRO ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Potresti decidere di dedicare gran parte della giornata a un progetto che richiede molta energia mentale. I piani per passare un pò di tempo con un caro amico o con il partner potrebbero non andare esattamente come speravi, Cancro. La persona che ami potrebbe essere di umore piuttosto cupo. Una serata rilassante, magari un concerto o un film divertente, può scaricare la tensione e aumentare il malumore. Divertiti!

SCORPIONE ⭐⭐ EXCELLENT:Oggi potresti sentirti un pò giù Scorpione, ma non sembra che ci sia una vera ragione per questo. Potresti aver passato una brutta notte e aver bisogno di dormire un pò di più. Qualche buona notizia da lontano potrebbe tirarti su il morale nel pomeriggio. Potresti ricevere un invito ad andare a cena fuori con un caro amico. Dovresti sentirti di nuovo in te entro sera.

PESCI ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Oggi potresti scoprire che un sogno a lungo termine diventa finalmente realtà. Forse un viaggio su cui hai fantasticato per molto tempo mostra finalmente la promessa di accadere davvero, Pesci. Un approccio pratico e metodico all’organizzazione dei dettagli dovrebbe farti sembrare molto più reale. Tuttavia, assicurati di pianificare attentamente ogni passaggio in modo da non finire per lavorare più duramente del necessario.