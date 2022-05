Accessori Moda Primavera 2022: scarpe, borse e gioielli... must have!

L’esotico è uno dei temi centrali per tutti quei gioielli che vogliono adornare il corpo : body jewel, bracciali per il braccio, lunghi orecchini chandelier con charms che cadono sulle spalle e collane realizzate con corda, conchiglie e minerali grezzi.

La formula mini o micro riappare in passerella : un condensato di creatività che invita a collezionare i diversi modelli, così da portarli a spalla o a mano come dei preziosi cofanetti. La scelta ricade su lavorazioni particolari, texture insolite e colori sgargianti.

Infine le sneakers con la zeppa inglobata sono un must have della stagione con jeans skinny e bag utility.

Per le amanti degli stivali fanno capolino sulle passerelle i socks boots di maglia, mentre chi non vuole rinunciare alla comodità potrà contare sulle scarpe dotate di block heel (tacco quadrato non molto alto).

Anno dopo anno siamo a caccia degli ultimi trend per segnare una mappa definitiva di ciò che vale la pena comprare: c’è sempre qualcosa che abbiamo visto in passerella, un pezzo che è diventato virale sui social e persino accessori a un prezzo conveniente che segnano la stagione! Ecco q uali sono gli Accessori Moda Primavera 2022 più interessanti da comprare subito!