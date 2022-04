Oroscopo del Giorno 28 Aprile 2022 Giovedì

Oroscopo del Giorno 28 Aprile 2022 Giovedì: VERGINE è il segno EXCELLENT di oggi!

Oroscopo del Giorno 28 Aprile 2022 Giovedì: segni di Fuoco

ARIETE ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Un improvviso desiderio di espandere i tuoi orizzonti potrebbe portare te e forse il partner a considerare di tornare a scuola Ariete, forse per un diploma avanzato. La scuola che stai considerando, tuttavia, potrebbe essere addirittura in un altro stato . Seguire il tuo desiderio potrebbe richiedere un’attenta pianificazione. Di conseguenza, tu e il tuo amato potreste avere delle conversazioni intense nei prossimi giorni.

LEONE ⭐⭐⭐ EXCELLENT:La tua curiosità e la tua energia possono essere stimolate oggi dalle informazioni che ricevi da libri, documentari o conversazioni con persone che hanno familiarità con il campo che stai esplorando. Di conseguenza Leone, potresti inventare un nuovo progetto che terrà occupati te e alcuni colleghi per molto tempo. Ma non preoccuparti: questa impresa dovrebbe essere piena di sorprese e quindi tutt’altro che noiosa!

SAGITTARIO ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT:Amicizie e legami romantici dovrebbero fornire una ricca fonte di sostegno e buona compagnia oggi, Sagittario. È probabile che la conversazione sia leggera, coprendo questioni generali come gli eventi attuali e il tempo, ma questo potrebbe essere proprio ciò di cui hai bisogno in questo momento. Qualcuno potrebbe presentarti alcuni nuovi amici da molto lontano che hanno alcune notizie intriganti. Questa dovrebbe rivelarsi una giornata leggera, riposante e nel complesso molto piacevole. Divertiti!

Oroscopo del Giorno 28 Aprile 2022 Giovedì: segni di Terra

TORO ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Alcune nuove idee per espandere i tuoi orizzonti a un certo livello potrebbero arrivarti oggi attraverso una fonte inaspettata Toro, forse anche sogni o visioni. Se un’idea arriva attraverso un sogno o un lampo di intuizione, non sminuirla. Probabilmente merita un’attenta considerazione. Sono assolutamente necessarie alcune ricerche e consultazioni con persone esperte. Pensaci!

VERGINE ⭐⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT: Urano in Toro ti allieta il cuore consentendoti di scoprire la parte più umana e sensibile del tuo animo. In famiglia e nel gruppo degli amici di sempre, sei particolarmente coccolato e vezzeggiato. Mercurio ti tiene lontano da impegni mondani che sono particolarmente faticosi e noiosi. In compenso ti godi la famiglia con tutta la schiettezza e la voglia di autenticità che ti contraddistingue.

Mercurio, Plutone e Sole danno spazio alla componente erotica dell’amore amplificando la tua passionalità che di solito sai tenere molto ben nascosta. Nettuno dissonante, però e specie se appartieni alla terza decade, ti vorrà insistentemente più romantico del solito. Plutone innalza il livello di desiderio di un’intesa a due.

Ti dai da fare con un piglio direttivo a volte troppo intenso oggi. Urano e Plutone accentuano la tua aggressività, specie se appartieni alla seconda e terza decade: fai attenzione a non indispettire, involontariamente, nessuno.

CAPRICORNO ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT:Oggi potresti ritrovarti a ospitare un evento sociale improvvisato Capricorno, e potrebbero presentarsi più persone di quante pensavi. Non preoccuparti. La festa dovrebbe essere piacevole per tutti anche se il locale sarà un pò affollato. I tuoi ospiti possono badare a se stessi. Tra quelli inaspettati potrebbe esserci una persona attraente e interessante che potrebbe trasformarsi in un potenziale partner. Rilassati e goditi la giornata.

Oroscopo del Giorno 28 Aprile 2022 Giovedì: segni di Terra

GEMELLI ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Le idee per una nuova impresa, che potrebbe essere qualsiasi cosa, da una festa a una vacanza a una nuova attività, potrebbero farti passare molto tempo al telefono oggi Gemelli. Avrai bisogno di consultarti con persone che sanno cosa vuoi fare e almeno gettare le basi per prendere accordi solidi. Alcune delle cose che sentirai potrebbero confonderti, ma non aver paura di chiedere una spiegazione!

BILANCIA ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Oggi le tue relazioni con quasi tutti, amici, parenti, colleghi e partner, dovrebbero andare molto bene, Bilancia. La tua comunicazione è buona e la tua capacità di vedere il punto di vista dell’altra persona è più chiara del solito. Questo potrebbe essere un pò sconcertante, in quanto potrebbe entrare in conflitto con il tuo punto di vista, ma tieni presente che non devi sempre essere d’accordo con gli altri per imparare da loro. Buona giornata.

ACQUARIO ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Oggi nella tua comunità Acquario, potrebbe tenersi un festival, un raduno o un altro evento di massa. Potrebbe essere incentrato su una questione sociale, ecologica o politica. Potresti benissimo decidere di partecipare in compagnia del partner e magari anche di un gruppo di amici. Questo evento potrebbe rivelarsi eccitante anche se parte di ciò che imparerai potrebbe essere inquietante. Prendi un diario e una penna. Ti servirà!

Oroscopo del Giorno 28 Aprile 2022 Giovedì: segni di Acqua

CANCRO ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Hai pensato di rimetterti in forma investendo in alcune attrezzature per esercizi? Se è così Cancro, questo potrebbe essere il giorno per uscire davvero e prenderle. Non sorprenderti se amici, parenti e vicini vorranno venire a provarle. La salute e il fitness sono molto importanti in questo momento, quindi potresti anche voler prendere alcuni libri su qualsiasi disciplina ti interessi.

SCORPIONE ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT:I rapporti con i colleghi di lavoro oggi potrebbero essere molto collaborativi Scorpione, probabilmente perché stai per completare un progetto di qualche tipo che potrebbe comportare un reddito più alto per tutti. La comunicazione dovrebbe essere aperta e onesta e, per una volta, probabilmente sarai in grado di raggiungere tutti coloro che chiamerai senza dover lasciare alcun messaggio. Segui il flusso e tutto dovrebbe essere completato con successo. Avanti così!

PESCI ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT:Le questioni sulla carriera dovrebbero andare molto bene per te oggi, Pesci. Un improvviso cambiamento riguardo al tuo lavoro potrebbe catapultarti in una posizione che speravi di raggiungere da molto tempo. Ne potrebbe derivare un aumento del reddito. Hai lavorato sodo e fatto molto bene, quindi quella che può sembrare una fortuna per gli altri è in realtà il risultato di uno sforzo intenso e determinato da parte tua. Goditi il ​​tuo successo e sfruttalo al meglio.