Le città gastronomiche da assaggiare in Primavera

Tour enogastronomico in giro per il mondo

Dopo due anni di restrizioni a causa della pandemia si torna con ancora più voglia a pianificare viaggi. Ma quali sono, per gli amanti del cibo, le città gastronomiche più golose del mondo in questa Primavera 2022?

1. Charleston

Da tempo tra le mete più interessanti degli Usa per la storia e il clima mite, ora Charleston, in South Carolina, è anche un paradiso culinario. Il fascino e l’ospitalità del Sud, uniti a una stratificazione di culture e alla cucina tradizionale di campagna, ne fanno una mecca per i buongustai.

Mendoza

Un tour tra vigneti e montagne, a cavallo tra le Ande e la campagna argentina. Mendoza è la meta per chi ama il buon vino. Tappa obbligata è da Zuccardi, eletto per il terzo anno di fila miglior vigneto al mondo. Il re è il Malbec ma ottimi anche il Barbera Merlot e il Semillon. Ideale a marzo sotto vendemmia!

Ibiza e Formentera

Qui il ritmo della notte resta, ma il suo sapore prende il sopravvento con locali come A mi manera dove il divertimento sposa la buona cucina. L’isola è da scoprire anche fuori stagione puntando su locali dai sapori forti come La Paloma, Es boldado, La mesa escondida o Sa caleta.

Alba

Città creativa Unesco per la gastronomia, base del forum mondiale del turismo enologico e ovviamente capitale mondiale del Tartufo bianco d’Alba. Per lasciarvi stupire andate fuori stagione anche a marzo e per guardare tutto da un punto di vista unico stappate un buon barolo!

5. Tel Aviv

Giovane, tecnologica e culturalmente stimolante, a Tel Aviv la passione per il cibo passa attraverso le mille tradizioni degli israeliani e attraverso una nuova generazione di chef. Da provare il pluripremiato OCD Restaurant, il Milgo & Milbar e l’Oasis.