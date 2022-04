Oroscopo del Giorno 23 Aprile 2022 Sabato

Oroscopo del Giorno 23 Aprile 2022 Sabato: segni di Fuoco

ARIETE ⭐ EXCELLENT:Hai bisogno di riposo, Ariete. Anche se hai un lungo elenco di attività, vedi se puoi lasciarne alcune indietro. Tutti i segnali indicano che oggi non dovresti allontanarti troppo da casa. Sei facilmente distratto, il che ti rende incline agli incidenti. Stare al volante di un’auto non è l’idea che fa per te in questo momento. Resta a casa e affronta tutte quelle piccole faccende che volevi finire.

LEONE ⭐⭐ EXCELLENT:Pensi che la vita andrebbe più liscia se i soldi non esistessero! La quantità di tempo ed energia che dedichi a sistemare i tuoi affari finanziari è frustrante. Sfortunatamente Leone, oggi sarà una giornata stressante. Oggi devi sederti e farti carico di alcune bollette trascurate. Non è divertente, ma almeno alla fine della giornata avrai la soddisfazione di sapere che hai fatto tutto!

SAGITTARIO ⭐⭐ EXCELLENT:Non prendere nulla di ciò che senti oggi al valore nominale Sagittario, soprattutto per quanto riguarda i soldi. Un amico ben intenzionato potrebbe avvicinarti con un’opportunità da non perdere. Ascolta il discorso e annota tutte le informazioni, ma non prendere alcun tipo di impegno per ora. Probabilmente vedrai diversi difetti quando esaminerai le informazioni in un secondo momento. Segnalali al tuo amico. Risparmierai soldi e imbarazzo a questa persona parlando apertamente.

Oroscopo del Giorno 23 Aprile 2022 Sabato: segni di Terra

TORO ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Sei da solo quando si tratta di questioni finanziarie, Toro. Questo potrebbe non essere quello che vuoi sentire, ma è come stanno le cose. Fidati che il tuo senso degli affari ti tirerà fuori. Non prendere nulla al valore nominale. Prestare attenzione, annotare le informazioni, ma non prendere impegni e non firmare contratti. L’ambiente non è adatto a nessun affare. Se un’offerta è valida oggi, sarà ancora valida domani.

VERGINE ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT:Ti senti invincibile Vergine, come se potessi fare qualsiasi cosa. Goditi questa abbondanza di energia, perché è insolita. Fai attenzione a non esagerare. Se non fai jogging da un pò, correre per cinque miglia oggi ti lascerà piuttosto indolenzito. Allo stesso modo, non cercare di portare a termine tutte le riparazioni domestiche in un giorno. Ricorda che chi va piano vince la gara e si tiene in forma per il lungo periodo!

CAPRICORNO ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT:Questo sarebbe un bel giorno per stare a casa e passare gran parte della giornata a letto, Capricorno! Hai lavorato duramente ultimamente, destreggiandoti tra casa e lavoro con la tua solita disinvoltura. Ma oggi potresti sentirti un pò sfinito e sopraffatto da tutto ciò che resta da fare. Regalati un giorno di riposo. Trascorri la giornata con un buon libro o qualche film. Troverai questo tempo solitario molto rinfrescante.

GEMELLI ⭐⭐ EXCELLENT:Se puoi, sarebbe meglio trascorrere la giornata da solo a porte chiuse. C’è molta tensione nella tua famiglia Gemelli. Dal momento che non c’è molto che puoi fare al riguardo, cerca di evitarla del tutto. Lascia che i tuoi familiari combattano tra di loro. Hai modi migliori per trascorrere il tuo tempo. Perché non guardare un film? Meglio andare al cinema da solo, non dovrai condividere i popcorn!

BILANCIA ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Questa sarebbe una buona giornata per parlare di casa, Bilancia. Non è il giorno giusto per viaggiare o iniziare progetti importanti. Questa potrebbe essere solo la scusa di cui hai bisogno per prenderti un giorno libero dalla tua vita! Non è necessario rispondere al telefono o adempiere a qualsiasi obbligo. Rimani fermo e affronta alcune piccole faccende domestiche. Se anche questo si rivela troppo frustrante, allora rannicchiati sul divano con una tazza di thè e un buon libro.

ACQUARIO ⭐⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT:L’amore è nell’aria oggi Acquario, quindi approfitta di questa energia di buon auspicio! Invita il partner a giocare a nascondino sotto le coperte! Oppure, se al momento non hai un compagno nella tua vita, trova altri modi per soddisfare la passione che provi. Trascorri il pomeriggio leggendo un buon romanzo o invita un amico a guardare un film con te. Divertiti!

Cielo abbastanza radioso quest’oggi, gratificato dal pianeta dell’espansività e dell’ottimismo, Giove, in ottimo aspetto dai Pesci. Avrai modo di mettere in evidenza la tua gentilezza d’animo e, se sei nato nella terza decade, la tua indiscussa generosità. Nella cerchia delle amicizie che frequenti avrai modo di conoscere una persona che si rivelerà preziosa e ti aprirà a interessi spirituali o filosofici sentiti da parte tua. Nettuno, pianeta che annuncia novità di tutti i tipi in arrivo, in splendida posizione astrologica, ti dona la verve mondana per comunicare in diversi ambienti, senza avere nessun tipo di problema nel muoverti e sentirti a tuo agio.

Hai un’agenda fitta di impegni da rispettare, ma, grazie a un folgorante Saturno in aspetto felice per il tuo segno, riesci a correre e giocare d’anticipo sui tuoi colleghi di lavoro. Se festeggi il compleanno tra il 13 e il 17 di febbraio, attendi gratificazioni economiche, che sono in imminente arrivo.

Oroscopo del Giorno 23 Aprile 2022 Sabato: segni di Acqua

CANCRO ⭐⭐⭐ EXCELLENT:C’è molta tensione nell’aria oggi, Cancro. Non sta solo influenzando il tuo ambiente domestico… tutti quelli che incontri sembrano fuori di testa. Sarai più felice se trascorrerai gran parte della giornata in solitudine. I libri non suonano il clacson e i DVD non maledicono la tua abilità di guida. Goditi una giornata lontano dai malumori degli altri.

SCORPIONE ⭐⭐ EXCELLENT: Questo non è il giorno migliore per le riunioni, Scorpione. Quello che inizia come un pranzo amichevole potrebbe finire in una riunione di pettegolezzi. Nessuno vince in quella situazione. Potresti aver paura di lasciare il tavolo per quello che direbbero di te. Non c’è alcun vantaggio nella situazione, quindi la tua migliore strategia potrebbe essere quella di rimanere a casa e fare un pò di faccende domestiche. Almeno avrai la soddisfazione di sentire di aver realizzato qualcosa.

PESCI ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Questo è il giorno giusto per stare a casa. Potresti pensare a come utilizzare al meglio il tuo spazio vitale. È chiaro che alcuni miglioramenti sono nell’aria, Pesci. Forse potresti iniziare affrontando tutte quelle piccole riparazioni che hai rimandato. Una volta che avrai finito, una nuova mano di vernice farà miracoli per illuminare sia la tua casa che la tua prospettiva.