Bugatti Bolide: dal 2024 prodotta in 40 esemplari per 4 milioni di Euro!

Presentata a dicembre 2020 sottoforma di prototipo, a grande richiesta Bugatti Bolide entrerà in produzione e verrà replicata in 40 esemplari .

Il motore W16 da 8 litri sprigiona 1.850 cv di potenza e 1.600 Nm di coppia a 2.250 giri/min , grazie all’uso di carburante da corsa a 110 ottani. Questo per quanto riguarda Bolide concept: non è chiaro se la Bugatti Bolide definitiva pareggerà quei valori, sospettiamo picchi leggermente inferiori.