Sheikh Zayed National Museum, Emirati Arabi

I pannelli solari termici in superficie ne permetteranno poi il riscaldamento e la sua auto alimentazione. La forma aerodinamica delle torri, realizzate in acciaio leggero, è metafora delle piume delle ali dei falchi, animali simbolo della tradizione araba tanto cari allo sceicco.

L’intero progetto si sviluppa su una superficie di 66.000 mq. Gli spazi espositivi sono ospitati in una struttura composta da 5 torri, inserite all’interno di una collina artificiale. Ogni torre è progettata per agire come un “camino termico”, capace di condurre masse d’aria fredda catturate alla base, negli interni del museo.