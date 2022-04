Oroscopo del Giorno 16 Aprile 2022 Sabato

Oroscopo del Giorno 16 Aprile 2022 Sabato: TORO è il segno EXCELLENT di oggi!

Oroscopo del Giorno 16 Aprile 2022 Sabato: segni di Fuoco

ARIETE ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT:La giornata di oggi è piena di socializzazione, con una forte enfasi sullo scambio di informazioni. Se parteciperai a una festa questa sera Ariete, sii ricettivo a chiunque incontrerai. È probabile che arrivi qualcuno di nuovo che avrà un impatto significativo sulla tua vita. Potrebbe essere che lui o lei ti informi su un’opportunità professionale di lavoro. È anche possibile che questa persona si trasformi in un interesse romantico. Non si sa mai!

LEONE ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT: Sarai impegnato ma felice oggi, Leone. Probabilmente trascorrerai la mattinata a fare le faccende domestiche e a girovagare per casa. Non sorprenderti se un amico passerà inaspettatamente nel pomeriggio con alcune notizie importanti da condividere. La tua serata potrebbe essere occupata a fare ricerche in biblioteca o al computer. Sembra che le notizie del tuo amico abbiano stuzzicato la tua curiosità su un argomento particolare.

SAGITTARIO ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Non prendere le informazioni che ricevi oggi al valore nominale, Sagittario. I problemi tecnici probabilmente ti affliggeranno per tutto il giorno. Il tuo estratto conto potrebbe essere incomprensibile. Le bollette potrebbero avere uno zero in più. Niente panico. Fai delle telefonate e cerca di capire tutti i fatti. Qualunque cosa tu faccia, non lasciare che questo ti rovini la giornata. Tutto si risolverà. Rilassati e concediti un buon bicchiere di vino!

Oroscopo del Giorno 16 Aprile 2022 Sabato: segni di Terra

TORO ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT: Un ottimo influsso zodiacale di Venere, Urano e Plutone si riverbera sulla tua giornata facendola particolarmente felice e fortunata, specie se festeggi il compleanno tra il 14 e il 18 di maggio. In famiglia riesci a importi con la forza di carattere, ma senza forme particolari di durezza, sostenuto invece da una sicura e calma autorevolezza.

Uno splendido aspetto che Urano ospitato nel tuo segno intreccia con Venere, ti amplifica l’esperienza emotiva, donandoti un bell’appagamento sentimentale se sei in una coppia stabile. Se invece sei in cerca dell’anima gemella, questo aspetto esalta la voglia di conquista e stimola la tua intraprendenza. I buoni effetti del tuo slancio, dello spirito d’iniziativa dimostrato, sarai in grado di vederli in maniera molto convincente e concreta, specie se sei nato nella seconda decade.

Cerchi quella potente concentrazione per ottenere il superamento di un esame o un concorso? I due pianeti più legati all’intelligenza, Nettuno e Mercurio, sono al tuo fianco. Non esitare a lasciarti sfuggire questa ottima giornata di pre festa per lavorare sui tuoi studi.

VERGINE ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Questa potrebbe essere una giornata piuttosto intensa per te, Vergine. La tua mente è piena di trame per i romanzi che vuoi scrivere e idee su come semplificare la produzione al lavoro. Non hai l’interruttore “pausa”? Trarrai vantaggio dal prenderti un pò di tempo libero. Scoprirai che puoi calmare la mente semplicemente sorseggiando del tè e stando fermo per dieci minuti. Chiamala meditazione o pausa, ma concediti un pò di relax.

CAPRICORNO ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Non prendere nulla di ciò che leggi o ascolti oggi al valore nominale, Capricorno. È possibile che tu riceva notizie piuttosto angoscianti, ma prima di reagire con frustrazione, leggi bene tutto. Le notizie potrebbero non essere poi così male. In effetti, potrebbero anche non essere vere! Fai un respiro profondo e tira un sospiro di sollievo, poi torna alla tua normale routine.

GEMELLI ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Dovrai liberarti dei tuoi soliti modi da sergente istruttore e lasciare che la giornata si svolga come vuole. Per quanto tu possa provarci, anche tu non sarai in grado di pilotare gli eventi oggi, Gemelli. Potresti trovare la tua attenzione distratta da un progetto all’altro. Non è una giornata spiacevole ma sconnessa. Rimani aperto a tutte le possibilità. Potresti essere sorpreso da come andranno le cose.

BILANCIA ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT:Questo è un giorno per essere il più flessibile possibile, Bilancia. Può darsi che inizi con un elenco specifico di cose che devono assolutamente essere fatte, ma ti distragga da alcune notizie di un amico o di un collega. Ciò che sembrava così importante non lo è più e la tua giornata cambia per accogliere questa nuova informazione. Sarai piuttosto sorpreso ma non meno soddisfatto di come andrà la giornata.

ACQUARIO ⭐ EXCELLENT:È probabile che oggi riceverai delle notizie spiacevoli, Acquario. Forse ci sono cambiamenti che si verificano sul lavoro oppure potresti ricevere una telefonata con notizie sconvolgenti su un vecchio amico. Dovrai prendere le informazioni con calma e non lasciare che ti rovinino la giornata. Con l’intensità delle energie planetarie in gioco, rischieresti di reagire in modo eccessivo.

Oroscopo del Giorno 16 Aprile 2022 Sabato: segni di Acqua

CANCRO ⭐⭐ EXCELLENT:Lavori sodo per raggiungere il tuo obiettivo di indipendenza finanziaria, Cancro. Tutti i segnali indicano che sei sulla buona strada. Oggi potresti ricevere delle notizie che ti fanno capire che non ci sei ancora. Forse un parente chiama per dire che non sei più il suo unico erede o forse la tua dichiarazione di investimento mostra uno scarso rendimento. Non è quello che ti aspettavi, ma sei ancora sulla strada giusta. Potrebbe volerci un pò più di tempo per raggiungere la tua destinazione.

SCORPIONE ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Puoi superare l’intensità delle energie planetarie di oggi facendo uno sforzo consapevole per rimanere positivo, Scorpione. Distraiti con le faccende domestiche e qualche commissione. Non dimenticare di prenderti anche un pò di tempo per divertirti. Una tazza di cioccolata calda o una chiacchierata al telefono aggiungeranno una nota di buonumore alla giornata.

PESCI ⭐⭐ EXCELLENT:Questo potrebbe essere un giorno di problemi tecnici e malfunzionamenti, Pesci. È frustrante certo, ma anche un pò divertente. Tutto ciò che tocchi, dal computer alla lavatrice, sembra gemere e rabbrividire prima di rompersi definitivamente. Apparentemente, oggi hai l’opposto del tocco di Mida. Non prenderla sul personale. Invece, usalo come scusa per fare qualcosa fuori dall’ordinario!