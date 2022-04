Rossetto nero a primavera? L’effetto wow è garantito!  

Stunna Lip PaintRossetto Liquido A Lunga Tenuta : da zero a 100 in una sola passata del suo applicatore di precisione definisce le labbra con un colore morbido, matt. La sua tenuta garantita per 12h è così impalpabile che vi dimenticherete di averlo.

Anche le più scettiche al riguardo dovranno allora capitolare e provare (almeno per una volta!) a sfoggiare il black lipstick. A detta di molti make up artist di successo: “il nero va oltre la femminilità e le regole canoniche della bellezza, è eleganza e ribellione insieme. Indossato sulla bocca lancia un chiaro messaggio anticonformista.”

Il rosso sarà pure un classico, ma in questa stagione primaverile è il rossetto nero l’arma vincente per una vera e propria dichiarazione di stile!