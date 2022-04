Oroscopo del Giorno 12 Aprile 2022 Martedì

Oroscopo del Giorno 12 Aprile 2022 Martedì: segni di Fuoco

ARIETE ⭐⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT: Mattinata vivace, corroborata dalla Luna di Fuoco ancora più illuminante grazie al trigono formato con il Sole nel vostro segno. Neppure la coppia planetaria Marte e Saturno in Acquario, ha il potere di incidere sul vostro umore.

Amore e amicizia interferiscono un pò ma stasera saranno le ultime ad essere penalizzate rispetto ai diritti del cuore. Vero, ogni scarrafone è bello per mamma sua dice il proverbio napoletano, ergo nessun genitore è propenso a riconoscere i difetti della propria prole, ma… non è nemmeno corretto denigrare quelli altrui per mettere in luce la propria.

Il lavoro è il clou del pomeriggio quando, dopo un’eloquente occhiata del vostro capo, vi decidete ad accantonare le vostre emozioni di cuore per mettere tutta la testa sul lavoro e con risultati subito ottimali. Meglio ancora per chi svolge un’attività in proprio che vede ripagata non soltanto dal buon nome e da un progressivo avanzamento della produzione, ma anche da guadagni incoraggianti e di questi tempi si può già considerare una vittoria.

Focus sul benessere, sempre sostenuto da un’alimentazione e da una respirazione corretta: né troppo, né troppo poco sentenzia lo yoga alludendo alla quantità da mettere nel piatto, ma anche all’attività fisica!

LEONE ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT:Oggi sei particolarmente intuitivo, Leone. Se questo è un evento abbastanza nuovo per te, potresti non sapere come sfruttare al meglio questo dono. Solo tu puoi saperlo con certezza, ma un suggerimento è quello di riflettere sui cambiamenti che vorresti apportare al lavoro. Falli presente al tuo capo. Con la profonda intuizione di oggi, sarai quasi in grado di leggere la sua mente e anticipare qualsiasi obiezione.

SAGITTARIO ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT: Perché non fare qualche passo indietro e cercare di guardare alla tua vita in modo più obiettivo? Indipendentemente da ciò che potresti pensare in questo momento, hai una vita fantastica. Fermati e conta le tue benedizioni. Fai un elenco e tienilo nel tuo portafoglio a cui fare riferimento nei momenti bassi. Sforzati di essere festoso stasera. Ti farà bene uscire.

Oroscopo del Giorno 12 Aprile 2022 Martedì: segni di Terra

TORO ⭐⭐⭐ EXCELLENT:La tua mente è come una spugna oggi Toro, desiderosa di assorbire ogni tipo di informazione. Assicurati che le informazioni che stai assorbendo siano accurate. C’è un’alta probabilità che le notizie affascinanti che ascolti siano principalmente un mix di fantasia e finzione. Vai alla fonte e capisci i fatti prima di agire sulla base di queste informazioni. Se necessario, fai le tue ricerche online o in biblioteca.

VERGINE ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Gli aspetti planetari di oggi indicano che questo è probabilmente un giorno di eccessi Vergine, in parte buono, in parte non così buono. Fai attenzione a non esagerare con cibi e bevande. Potresti semplicemente sfogare il tuo stress con questo comportamento. Faresti meglio a meditare e ad arrivare alla radice del problema!

CAPRICORNO ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Sul lavoro potrebbe verificarsi una situazione particolarmente delicata. Se non stai attento, potresti perdere la calma. Fai uno sforzo per mantenere la tua intelligenza, Capricorno. Potrebbe essere che un collega ti stia provocando, ma non c’è motivo di accettarlo. Tieni per te il più possibile oggi. Chiudi la porta del tuo ufficio. Vai a letto presto. Rilassati con un buon libro. Domani sarà tutto più tranquillo.

Oroscopo del Giorno 12 Aprile 2022 Martedì: segni di Terra

GEMELLI ⭐⭐ EXCELLENT:Se non stai attento, c’è una forte possibilità che tu possa esagerare oggi, Gemelli. Le tue frustrazioni di carriera possono manifestarsi sotto forma di eccesso di cibo, consumo eccessivo di alcol o spese sconsiderate. Questi sono solo sintomi che mascherano il vero problema. Se puoi prenderti del tempo per meditare, calmerai i tuoi nervi e rivelerai la radice della tua frustrazione. Una volta che l’avrai fatto, sarà più facile escogitare una soluzione efficace

BILANCIA ⭐⭐ EXCELLENT:Dovresti sforzarti di essere paziente e tollerante, specialmente in ufficio, anche se potresti non averne voglia, Bilancia. Probabilmente farai molti respiri profondi mentre i progetti sono in ritardo e le riunioni si trascinano. Non c’è molto che puoi fare al riguardo. Rimani concentrato e confida che tutto si risolverà entro la fine della giornata. Nel frattempo, non pestare i piedi a nessuno. I nervi dei tuoi colleghi sono molto tesi.

ACQUARIO ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Ragazzo, la tua vita sembra seriamente sbilanciata vero, Acquario? La giornata offre l’opportunità di ripensare a ciò che è veramente importante. Considera l’esercizio come un modo per migliorare la tua salute e gestire il tuo livello di stress. È probabile che la causa di tutto questo stress possa essere eliminata se vista con un occhio diverso.

Oroscopo del Giorno 12 Aprile 2022 Martedì: segni di Acqua

CANCRO ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Sei troppo duro con te stesso, Cancro. Se le cose non sono andate esattamente come previsto negli ultimi giorni, non ha senso rimproverarti. Finché hai fatto del tuo meglio, qual è il problema? Tutti i segnali indicano che i tuoi obiettivi si realizzeranno anche se potrebbe volerci più tempo del previsto.

SCORPIONE ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Questo potrebbe essere un giorno di tumulto interiore, Scorpione. Riconsidererai alcuni dei tuoi valori fondamentali, incerto se sono ancora rilevanti per la tua vita. È chiaro che è necessaria una ricerca interiore. Non ci sono risposte giuste o sbagliate, solo ciò che è nel tuo cuore. Se il tuo obiettivo è vivere in modo autentico, allora dovrai apportare alcuni grandi cambiamenti nella tua vita. Non agire in modo avventato. Pensaci bene prima di prendere provvedimenti.

PESCI ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT:Ti piace sentirti necessario Pesci, ma oggi potresti alzare le mani e dire: “Basta!” Hai dato così tanto di te stesso per così tanto tempo che amici e persone care tendono a pensare alla tua generosità come a un diritto piuttosto che a un privilegio. Oggi, ricorda loro l’errore. Prenditi un giorno libero. Vai in un ristorante elegante e divertiti a essere servito. Non dimenticare di lasciare la mancia però!