Primavera, la stagione dello skateboard elettrico! 5 modelli che accontentano tutti

Primavera, la stagione dello skateboard elettrico!

I 5 modelli che accontentano tutti

Dal longboard all’hoverboard: tutti i tipi di skateboard elettrico a seconda delle tue necessità

Comprare uno skateboard elettrico ha tanti vantaggi. In primis è più economico e meno ingombrante di un monopattino e poi sostituisce benissimo altri mezzi ecologici, guadagnandone in termini di comodità d’uso ed economicità.

E se devi fare tratti non asfaltati o fuori città nessun problema, esistono anche modelli off-road in grado di cavarsela bene anche in mezzo a buche e tratti in falsopiano.

Ecco i cinque modelli migliori in grado di accontentare tutti:

Hitway Skateboard

Un mezzo leggero e compatto per arrivare a scuola o in ufficio. La velocità regolabile fino a 12 km orari e la batteria che si ricarica in poco più di 3 ore completano la dotazione di base.

Razor Cruiser

Bel design, velocità massima di 16 km orari e un’autonomia che può arrivare fino a 40 minuti di utilizzo. Il controllo del motore a trazione posteriore da 125 watt è sotto ai tuoi piedi o nel palmo della mano, grazie al telecomando senza fili che consente di impostare la giusta velocità dello skateboard elettrico.

Magic Vida

Potenza da 700W e velocità massima di 12 km orari: è l’hoverboard ideale per chi vuole muoversi in città grazie all’autonomia da 15 chilometri a pieno carico. Al resto pensano il telecomando in dotazione per accelerare e frenare, il telaio in ABS e alluminio e gli altoparlanti bluetooth per ascoltare la tua musica preferita.

Nilox Doc Longboard

Il modello di skateboard elettrico dell’azienda italiana è pensato per gli amanti del freeriding: con la sua particolare forma e una superficie di quasi un metro di lunghezza, è ideato per gli skater più attenti alle performance di dancing, boardwalking e freestyling. Puoi scegliere tra la modalità “Slow Mode” che limita la velocità a 15 km orari o la versione “Speed Mode” che ti consente di accelerare fino a 30 km orari.

Teamgee H20T

Prestazioni super: le ruote in gomma offrono una guida più stabile e sicura, mentre la maxi-batteria consente allo skateboard di avere un’autonomia fino a 30 km di distanza con un tempo di ricarica di 4 ore. Al resto pensa il doppio motore da 700W che ti consente di raggiungere una velocità massima di 40 km orari!