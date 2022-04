Ferretti Yachts CRN M/Y 142

Il nuovo superyacht italiano

Confortevoli spazi “en plein air” e massima attenzione alla progettazione delle zone social

Il cantiere del Gruppo Ferretti svela i primi dettagli del Ferretti Yachts CRN M/Y 142, il nuovo superyacht da 52 metri di lunghezza che arriverà durante questa stagione 2022.

Lo yacht, completamente in alluminio, è stato progettato da CRN in collaborazione con lo studio di design e architettura Omega Architects, che ne ha concepito le linee esterne, e con lo studio di architettura Massari Design, che ha curato le zone ospiti esterne e gli interiors.

In grado di accogliere a bordo fino a 10 ospiti nei suoi quattro ponti, il Ferretti Yachts CRN M/Y 142 punta ad un grande equilibrio tra gli spazi, con vaste zone living interne ed esterne accuratamente collegate in modo da creare una fusione percettiva e funzionale tra indoor e outdoor.

Lo yacht riflette la personalità di un armatore esperto e appassionato del mare che ha richiesto confortevoli spazi “en plein air” e massima attenzione alla progettazione delle zone social.

Le aree esterne, come le due grandi lounge con solarium e spa pool poste sia sul Sun Deck che sul Main Deck e l’ampia area “alfresco dining” sull’Upper Deck, sono state pensate come spazi versatili e conviviali per godere a pieno della vita all’aria aperta.

Gi interiors rivelano una visione contemporanea dell’abitare che fonde semplicità ricercata e pulizia formale: il comfort è nobilitato da dettagli sofisticati in un’alternanza di combinazioni cromatiche calde e naturali che si armonizzano con materiali pregiati come marmi, pelli ed essenze.

A prua del ponte si trova la suite armatoriale, un rifugio di privacy e intimità illuminato da finestre a tutto scafo che accoglie anche lo studio privato dell’armatore.

Al centro del ponte, un lounge-bar a ferro di cavallo fa da diaframma, separando l’area dining che si estende in una terrazza prendisole, dalla zona solarium con piscina idromassaggio.