Oroscopo del Giorno 9 Aprile 2022 Sabato

Oroscopo del Giorno 9 Aprile 2022 Sabato: BILANCIA è il segno EXCELLENT di oggi!

Oroscopo del Giorno 9 Aprile 2022 Sabato: segni di Fuoco

ARIETE ⭐ EXCELLENT:La tua energia è probabilmente piuttosto bassa oggi, Ariete. Non avrai voglia di socializzare, né avrai voglia di stare a leggere o guardare la TV. È probabile che tu non sappia cosa fare tutto il giorno. In queste circostanze, la cosa migliore da fare è trovare una distrazione. Vai ad allenarti, leggi un libro elettrizzante, vai a vedere un film divertente. Distogli la mente dal tuo letargo e potrebbe benissimo scomparire.

LEONE ⭐⭐ EXCELLENT: Questo non è un buon giorno per comprare un biglietto della lotteria. Stai lontano anche dal mercato azionario, Leone. La speculazione di qualsiasi tipo ora potrebbe essere rischiosa nella migliore delle ipotesi e disastrosa nella peggiore. È probabile che anche l’amore sia bloccato oggi, dal momento che probabilmente ti senti un pò letargico e poco socievole. Leggi un buon libro. Questa è la cosa più produttiva che potresti fare oggi!

SAGITTARIO ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Oggi Sagittario, una mancanza di energia fisica e mentale e motivazione potrebbero renderti letargico. Non avrai voglia di fare molto. Potresti essere estremamente irritato al pensiero di dover lavorare in qualche modo. Potrebbe essere una buona idea andare al cinema la sera, preferibilmente a vedere un thriller o un film d’azione. Questo farà scorrere di nuovo la tua energia!

Oroscopo del Giorno 9 Aprile 2022 Sabato: segni di Terra

TORO ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Gli obiettivi di carriera e finanziari potrebbero sembrare completamente bloccati Toro, e questo potrebbe farti sentire depresso, frustrato e in una sorta di panico. Non cadere in questa trappola. Questa non è una condizione permanente. Tornerai in carreggiata tra pochi giorni. Nel frattempo, sii buono con te stesso. Vai al tuo ristorante preferito, comprati un regalo o trascorri il pomeriggio al mare. Se non altro, ti sentirai meglio.

VERGINE ⭐⭐⭐ EXCELLENT: Vergine, è probabile che tu voglia ritirarti nella tua camera da letto e chiudere la porta oggi. Non avrai voglia di parlare o socializzare con nessuno, nemmeno con chi ti è più vicino. Troppo lavoro potrebbe portarti in uno stato di esaurimento quasi totale, il che significa che riposarti un pò è probabilmente la cosa migliore che potresti fare in questo momento. Rilassati ora e ripensac domani.

CAPRICORNO ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Di solito ti piace parlare con gli altri Capricorno, ma oggi non vorrai nemmeno rispondere al telefono. La tua resistenza fisica e la tua energia mentale sono basse e potresti sentirti fuori di testa. Potrebbe essere utile fare una passeggiata nel pomeriggio. Non vorrai sprecare la tua serata in giro per casa. Libera le endorfine e poi vai al cinema. Presto sarai di nuovo te stesso!

GEMELLI ⭐⭐ EXCELLENT:Un collega potrebbe essere di pessimo umore Gemelli, e quindi non la persona più facile al mondo con cui avere a che fare. In effetti, oggi lui o lei potrebbe resistere del tutto al lavoro e potresti sentirti obbligato a prendere le redini del gioco. Fallo solo se le cose sono urgenti. Non è giusto che tu debba fare il lavoro di qualcun altro. Non sentirti in colpa se lo lascerai incompiuto.

BILANCIA ⭐⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT: Transiti planetari belli con, tra gli altri, il lieve disturbo tecnico del team Luna – Sole – Mercurio nel segno del Cancro e dell’Ariete, a provocare qualche lieve incrinatura del tono. Niente di grave, avrete modo di riprendervi con grande energia.

Il vero porto sicuro saranno oggi gli affetti con la A maiuscola: da quelli familiari a quelli sentimentali più intimi, dagli amichevoli alle conoscenze avvenute da poco, verso cui troverete approdo e ristoro dalle preoccupazioni quotidiane. Siete così bravi da riuscire a concertare tutto il vostro mondo affettivo canalizzandolo in momenti intensi e di corrispondenza comunicativa profonda.

Un nuovo giorno in cui vi potete dedicare in serata al tempo libero e coltivare le vostre passioni più autentiche. Non dimentichiamo che siete un segno artistico e, a tutto tondo, governato dalla luminosa Venere e dunque la passione per l’arte in tutte le sue forme vi prende, colmandovi di un desiderio di creare e di stupire il vostro prossimo. Dal design, al cinema, dalla moda alla grafica: siete un proliferare di iniziative e di idee sempre nuove e in felice espansione.

ACQUARIO ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Un gruppo di amici potrebbe volere che tu esca con loro oggi Acquario, ma probabilmente non ti sentirai dell’umore giusto. La tua situazione finanziaria potrebbe anche richiedere un pò di calma adesso, quindi potresti non sentirti in grado di giustificare la spesa. In ogni caso, non vorrai passare la serata da solo. Invita un amico o il partner a guardare un film con te.

Oroscopo del Giorno 9 Aprile 2022 Sabato: segni di Acqua

CANCRO ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT:I piani per andare in vacanza o forse per un viaggio di lavoro potrebbero rimanere in sospeso oggi, Cancro. Gli eventi a cui avresti dovuto partecipare potrebbero essere temporaneamente posticipati. Questo potrebbe lasciarti un pò perplesso perché avevi pianificato di andare via e ora non sai cosa fare! Sii il tuo solito io ingegnoso e troverai qualcosa da fare!

SCORPIONE ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Potresti aver pianificato di fare un acquisto particolare oggi Scorpione, ma un rapido controllo della tua situazione finanziaria potrebbe rivelare che sarebbe meglio se aspettassi il prossimo stipendio. Questo potrebbe rivelarsi deludente e frustrante, ma guardalo in questo modo: hai aspettato così a lungo per questo articolo! Non è urgente, quindi aspettare ancora un pò non farà di certo male. Fai qualcos’altro oggi.

PESCI ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Oggi potresti sentirti pieno di energia e desideroso di uscire per fare un pò di esercizio Pesci, ma altre responsabilità potrebbero impedirti di farlo. La frustrazione risultante potrebbe esaurire tutta la tua energia e metterti in uno stato d’animo letargico. Non cadere in questa trappola! Svolgi i compiti più urgenti e poi fai l’esercizio di cui hai bisogno. In questo modo, puoi recuperare sia la tua energia fisica che quella mentale.