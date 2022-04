Oroscopo del Giorno 8 Aprile 2022 Venerdì

Oroscopo del Giorno 8 Aprile 2022 Venerdì: segni di Fuoco

ARIETE ⭐⭐ EXCELLENT:Le tue capacità artistiche potrebbero sembrare un pò bloccate oggi, Ariete. Potresti essere ansioso di completare un progetto che è rimasto a metà, ma a questo punto potresti non avere idea di come cominciare.Niente panico! Fai qualcos’altro per un giorno o due e le idee probabilmente poi scorreranno come per magia. Se non hai una scadenza ravvicinata, non c’è fretta di completare il lavoro ora. Datti un pò di tempo!

LEONE ⭐ EXCELLENT: I sogni ad occhi aperti pieni di avventura, magari legati ai viaggi, potrebbero occupare molto del tuo tempo oggi, Leone. Probabilmente sei annoiato dalla tua routine e desideri fare qualcosa per interromperla. Potresti non avere idea di come puoi scappare da tutto in questo momento! Trascorri il pomeriggio in un luogo che di solito non visiti. Ti verrà in mente un’idea praticabile a tempo debito. Fallo!

SAGITTARIO ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Un membro della famiglia lunatico potrebbe confonderti Sagittario, e potresti non essere in grado di capire il modo migliore per scoprire cosa lo infastidisce. Non analizzare eccessivamente la situazione. Il modo migliore è probabilmente quello di uscire allo scoperto e dire con tatto la tua opinione. Probabilmente scoprirai che questa persona ha semplicemente dei piccoli problemi da risolvere, niente di abbastanza serio di cui preoccuparsi.

Oroscopo del Giorno 8 Aprile 2022 Venerdì: segni di Terra

TORO ⭐⭐ EXCELLENT:Oggi potresti avere un forte desiderio di uscire e socializzare, Toro. Potresti passare molto tempo al telefono cercando di contattare alcuni amici, ma non avrai olta fortuna. Se sono occupati, potrebbe risultare un gioco frustrante di chiamate senza risposta!

VERGINE ⭐⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT:Vivi l’affettività con pacatezza e voglia di costruire. Urano nel segno del Toro ti favorisce nel creare una dimensione intima, calda e accogliente per la ta dolce metà. Prezioso è l’ascolto che dai al partner, che ti ricambierà con altrettanta attenzione paziente e dedizione, in special modo se festeggi il tuo compleanno dal giorno 25 del mese di agosto al 4 del mese di settembre.

Il munifico Plutone è in ottimo aspetto dal segno del Capricorno e un buon affare in termini di investimento immobiliare ti viene proposto da una persona di famiglia, specie se sei nato nella terza decade. E tu, seguendo il tuo fiuto lo valuti, accarezzando l’idea di accettarlo.

CAPRICORNO ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Potresti voler trascorrere la maggior parte della giornata fuori Capricorno, magari facendo una passeggiata in un parco. Le decisioni non arriveranno facilmente oggi, quindi non cercare di forzarle. Divertiti a stare all’aria aperta. A volte le cose si combinano più rapidamente se te ne dimentichi per un pò.

Oroscopo del Giorno 8 Aprile 2022 Venerdì: segni di Aria

GEMELLI ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT:Oggi potresti ricevere un invito a un evento sociale a cui vorresti davvero partecipare, Gemelli. Potrebbero esserci persone che potrebbero rivelarsi contatti importanti. Tuttavia, potresti scoprire che le altre responsabilità interferiranno con i tuoi piani e potrai provare un’ondata di delusione. Se sei creativo, troverai un modo per adempiere ai tuoi obblighi e partecipare anche tu all’evento. Pensaci!

BILANCIA ⭐⭐ EXCELLENT:L’eccessiva indulgenza nel cibo e nelle bevande negli ultimi giorni potrebbe farti sentire un pò fuori di testa oggi, Bilancia. Potresti anche chiederti se ne è valsa la pena! Un pò di attenzione per te stesso ti riporterà alla normalità in pochissimo tempo. Non sorprenderti però, se si presenterà un’altra occasione per viverla! Stai attento. Non vorrai sentirti di nuovo così.

ACQUARIO ⭐⭐⭐ EXCELLENT:I problemi di denaro potrebbero essere nella tua mente Acquario, forse più del necessario. Potresti avere la tendenza a gonfiarli a dismisura e pensare che siano peggio di quello che sono in realtà. Cerca di fare uno sforzo per essere obiettivo. Potrebbe essere necessario smussare alcuni angoli ed escogitare alcune misure temporanee, ma la tua situazione dovrebbe tornare alla normalità entro una o due settimane. Relax!

Oroscopo del Giorno 8 Aprile 2022 Venerdì: segni di Acqua

CANCRO ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT:Un’opportunità per viaggiare in un luogo che hai sempre voluto visitare, forse per motivi di lavoro, potrebbe venire oggi sulla tua strada, Cancro. Potrebbe essere molto eccitante, ma potresti avere qualche difficoltà a prendere accordi. I voli potrebbero essere pieni, gli hotel troppo costosi e le responsabilità a casa potrebbero richiedere attenzione. Ma puoi trovare un modo per affrontare qualsiasi ostacolo. Pensa in modo creativo e datti da fare!

SCORPIONE ⭐⭐ EXCELLENT: Oggi Scorpione, potresti avere un forte desiderio di incontrare il partner. Però potresti non essere in grado di contattarlo. Potrebbe essere occupato e incapace di rispondere a messaggi telefonici o e-mail. Non essere troppo frustrato. Se persisti, voi due alla fine toccherete il fondo. Se non potete vedervi oggi, prendete accordi per domani. Meglio tardi che mai!

PESCI ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Oggi potresti guardarti allo specchio e farti prendere dal panico per il tuo aspetto, Pesci. Potresti sentirti un pò sottotono e vederti stanco. Tuttavia, probabilmente sembri molto meglio di quanto pensi di essere. Non cadere nella trappola di impuntarti su ogni piccolo difetto. Un pò di riposo è probabilmente tutto ciò di cui hai bisogno per sembrare di nuovo te stesso.