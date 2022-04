Oroscopo del Giorno 5 Aprile 2022 Martedì

Oroscopo del Giorno 5 Aprile 2022 Martedì: segni di Fuoco

ARIETE ⭐⭐ EXCELLENT:Se hai delle lamentele sulla tua vita amorosa Ariete, oggi è il giorno giusto per parlarne. In effetti, questa giornata richiede solo totale onestà e schiettezza. Puoi aspettarti di confrontarti con “l’altro”, che sia il tuo coniuge o il tuo collega, sulla base della verità e dell’onestà. Stai certo che catturerai la sua attenzione! Fai attenzione che il peso delle tue parole non superi quello dei tuoi pensieri.

LEONE ⭐⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT:L’atmosfera in cui ti trovi oggi è la materia di cui sono fatti incontri memorabili. All’inizio sarai diffidente, forse anche un pò ostile, verso chiunque osi intromettersi nella tua libertà. Poi all’improvviso ti renderai conto che questa persona è una persona speciale, intrigante e decisamente fuori dall’ordinario. Alla fine Leone ti renderai conto che le qualità che offre sono proprio quelle di cui hai bisogno in questo momento.

Se vuoi dare una sterzata in amore è giunto appunto il momento di osare, in particolar modo se festeggi il tuo compleanno dal giorno 14 al 18 del mese di agosto e dunque potrai godere sulla piena protezione del pianeta della fortuna sentimentale, la Luna. Programmare diligentemente il futuro della tua storia non è male, specie se sei in un fidanzamento che prosegue da molto tempo.

A volte paga di più far buon viso a cattivo gioco. I superiori pretendono troppo? Indubbiamente è giusto per te esprimere la tua posizione, ma fallo con diplomazia. Mercurio ti aiuta a indovinare le giuste mosse.

SAGITTARIO ⭐⭐⭐ EXCELLENT:È possibile che le ultime settimane ti abbiano permesso di fare un pò di chiarezza su alcune domande che potresti esserti fatto, Sagittario. Potresti anche essere un pò più chiaro riguardo ai tuoi sentimenti e a quale potrebbe essere il tuo destino. L’energia planetaria rende questo un buon momento per smettere di pensare a tali domande e lasciare che la tua vita prenda il sopravvento. Sei ben preparato per questo genere di cose!

Oroscopo del Giorno 5 Aprile 2022 Martedì: segni di Terra

TORO ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Stai pensando di cambiare carriera o di fare un viaggio dall’altra parte del mondo, Toro? O forse vuoi solo stare a casa da solo con le tende chiuse. È probabile che una serie di piccoli incidenti sul lavoro ti ispirino le idee più stravaganti. Potrebbe essere che senti il ​​bisogno interiore di cambiare qualcosa.

VERGINE ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT:Oggi ti sentirai come se è arrivato il momento di prendere in mano la situazione e costruire il tuo futuro professionale. Sei stufo di vivere di speranza e rimandare la tua felicità a domani. La tua determinazione sarà così forte oggi che potresti persino sorprenderti di te stesso. Domani raffinerai il tuo approccio e lo renderai più concreto. Oggi è il primo giorno di una nuova vita per te, Vergine.

CAPRICORNO ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Queste ultime tre settimane sono state piuttosto buone per il tuo equilibrio, Capricorno. Era solo una questione di essere un pò più coinvolti e mostrare di cosa sei capace. È probabile che tu abbia avuto un misto di successi e battute d’arresto, ma nel complesso i miglioramenti sono stati costanti. Potresti aver notato che qualcosa in te necessitava di miglioramenti, ma non è così per tutti?

GEMELLI ⭐⭐⭐ EXCELLENT:È probabile che oggi le persone siano alquanto irritanti, Gemelli. Regnerai sovrano in questo labirinto di palesi conflitti e insoddisfazione. Potrebbe anche esserti chiesto di intervenire e ripristinare l’ordine. Se il conflitto è interno, vai avanti. Ma procedi con cautela se ti verrà chiesto di fare lo sceriffo in ufficio!

BILANCIA ⭐⭐ EXCELLENT:Questo è il momento ideale per affrontare una volta per tutte le domande che ti sono venute in mente nelle ultime tre settimane, Bilancia. Presta particolare attenzione alle domande che toccano il tuo lato sentimentale. Se al momento sei coinvolto in relazioni insoddisfacenti, non aver paura di abbandonarle. E se sei preoccupato per una richiesta che hai fatto a cui non è ancora stata data risposta, lascia perdere. Nessuna risposta è imminente.

ACQUARIO ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Non è sempre piacevole doversi interrogare Acquario, ma questo è l’obiettivo principale delle energie planetarie di oggi: lanciarsi in nuove avventure. Quindi approfitta della configurazione astrale per guardarti dentro e trovare la fonte di alcune delle tue battute d’arresto. Non è un esercizio facile certo, ma ti farà molto bene. Sii onesto con te stesso.

Oroscopo del Giorno 5 Aprile 2022 Martedì: segni di Acqua

CANCRO ⭐ EXCELLENT:Quando ti sei svegliato questa mattina, potresti aver sentito un umore opprimente nell’aria ed è probabile che questa nube di incomprensioni e conflitti duri tutto il giorno. Tuttavia, rende questo il momento ideale per parlare di tutto ciò che ti infastidisce! Non essere timido nell’andare sul sentiero di guerra oggi. Se non lo farai Cancro, sarai probabilmente il bersaglio di un attacco a sorpresa.

SCORPIONE ⭐⭐⭐ EXCELLENT: Qualcosa sta volgendo al termine riguardo alla mancanza di fiducia che hai in te stesso. Hai esitato a stare sotto i riflettori per un pò di tempo sentendo di non essere ancora pronto. Bene, ora niente più scuse! Pronto o no, ci dovrai andare. L’unica cosa che rischi di perdere è il tuo orgoglio, e quello Scorpione, è la tua risorsa più importante.

PESCI ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT:Oggi non è il giorno giusto per meditare, Pesci. Le energie planetarie ti stanno dicendo di uscire da te stesso e di tornare di nuovo nel mondo reale! Di recente hai riflettuto moltissimo sulla tua immagine e ora dovrai testare il “nuovo e migliorato” che opera nella tua vita quotidiana. Puoi aspettarti un feedback piacevole e cambiamenti davvero duraturi!