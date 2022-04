Giardino 25 Gucci Firenze: il nuovo café & cocktail bar della Maison

La guida del bar è affidata a Martina Bonci, di origini umbre, la cui passione per la mixologia si è evoluta attraverso le numerose esperienze in tutta Italia, che ha ideato anche il cocktail “1921” , omaggio all’anno di fondazione di Gucci.

A metà strada tra una tradizionale bottega toscana e un raffinato bistrot francese, lo spazio si caratterizza per delle travi in legno del soffitto che creano un ambiente caldo, affiancandosi alla boiserie che ricorda lo stile del tardo ‘700.