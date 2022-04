Carta da Parati 2022: l’arte di decorare con stampe personalizzate

Carta da Parati 2022

L’arte di decorare le pareti con stampe personalizzate

Negli ultimi anni la carta da parati è tornata fortemente di moda nel design di interni, ma oggi è un’esperienza nuova e totalmente immersiva! Le ultime proposte del wallcovering, di Carte da Parati 2022 e rivestimenti murali contemporanee vanno a rivoluzionare e a creare veri e propri stravolgimenti sulle pareti, che diventano luogo di infinite sperimentazioni, libertà e interpretazioni.

I must per questa Primavera saranno stampe floreali, pattern geometrici, paesaggi e motivi esotici e tropicali. A volte le pareti diventeranno vere e proprie tele che accolgono l’opera come realizzazioni artistiche.

Carte da parati bellissime che interpretano il carattere e i gusti di chi vive gli ambienti rendendo originali spazi altrimenti anonimi. Ciò che viene “plasmato” non è la carta ma la luce e il colore che, insieme a pattern grafici inediti, veste le pareti su misura grazie a servizi di stampa personalizzata.

La natura è spesso fonte di suggestioni sensoriali, espresse a seconda di come la luce colpisce i motivi perfettamente riprodotti, dando un senso di profondità grazie alle rifrazioni cromatiche. Come foreste, che esprimono libertà e spazi aperti, nuovi colori, relax ed emozioni.

Immancabile l’effetto marmo per gli ambienti più eleganti e quello legno per scaldarli. Ma anche cromie metalliche simbolo di innovazione abbinate a texture decò e vintage per ambienti open space. I colori audaci, le linee precise, le forme dinamiche, i motivi quatrefoil, non sono mai passati di moda. Anche in questo settore notevoli sono state le innovazioni a favore dell’utilizzo di nuovi materiali ecosostenibili.