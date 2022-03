Oroscopo del Giorno 25 Marzo 2022 Venerdì

Oroscopo del Giorno 25 Marzo 2022 Venerdì: PESCI è il segno EXCELLENT di oggi!

Oroscopo del Giorno 25 Marzo 2022 Venerdì: segni di Fuoco

ARIETE ⭐⭐⭐ EXCELLENT:L’intuizione migliora le comunicazioni di ogni tipo oggi, Ariete. Se stavi pensando di scrivere un pò, questo è il giorno giusto per iniziare. La tua mente è particolarmente espansiva e la tua immaginazione sta lavorando a un livello molto alto. Approfondimenti che normalmente potrebbero non arrivarti, aggiungeranno nuova profondità e dimensione alla tua scrittura, che si tratti di una poesia, di un romanzo, di un articolo o di una lettera a un amico. Sfruttali al meglio!

LEONE ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT:La valutazione delle idee degli altri potrebbe essere l’obiettivo principale oggi, Leone. Le attività di gruppo potrebbero richiedere il tuo contributo intellettuale. Un amico potrebbe venire da te con un’idea per un progetto di qualche tipo. Il tuo amico non ha uno stato d’animo molto pratico, quindi non sorprenderti se le idee non sembreranno molto realizzabili in questo momento. Non scoraggiarti. Il tuo amico potrebbe sorprenderti!

SAGITTARIO ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT:In questo momento sei particolarmente in sintonia con i pensieri e i sentimenti del partner, Sagittario. Probabilmente saprai istintivamente cosa vogliono le persone intorno a te, e questa nuova sensibilità dovrebbe sicuramente farti guadagnare punti sia con i partner d’affari che con quello d’amore allo stesso modo!

Oroscopo del Giorno 25 Marzo 2022 Venerdì: segni di Terra

TORO ⭐⭐⭐ EXCELLENT:I sogni o le visioni potrebbero portare intuizioni improvvise ed eccitanti riguardo a problemi di carriera, Toro. Questi sogni potrebbero indirizzarti verso libri, siti Web e altre fonti di informazioni che possono fornirti ulteriori indicazioni che potrebbero rivelarsi inestimabili. La fonte delle tue intuizioni potrebbe essere piuttosto non ortodossa, ma non eliminarla solo per questo. Considerali come messaggi del tuo io superiore e sfruttali al meglio.

VERGINE ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT:Gli interessi professionali sono sicuramente serviti dal tuo intuito e dalla tua fertile immaginazione oggi, Vergine. Potrebbero essere coinvolti la scrittura, la conversazione o le arti drammatiche. Se la tua carriera prevede la comunicazione in qualsiasi forma, aspettati di catturare l’interesse di molte persone. Cambiamenti di carriera positivi sono nell’aria, anche se potrebbero non esserti ancora evidenti. Non è il momento di preoccuparsi del futuro. Per ora, lascia che la tua immaginazione ti guidi.

CAPRICORNO ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT: Oggi Capricorno, lavorare su progetti che richiedono immaginazione e sensibilità potrebbe richiedere molto del tuo tempo. Potrebbero essere coinvolte alcune ricerche approfondite. Il lavoro potrebbe richiedere molta energia e concentrazione, forse più di quanto ti aspettavi, ma alla fine dovresti essere più che soddisfatto dei risultati. Assicurati solo di fare delle pause e non dimenticare di mangiare. Avrai bisogno del carburante!

Oroscopo del Giorno 25 Marzo 2022 Venerdì: segni di Terra

GEMELLI ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Potresti fare un giro in biblioteca oggi Gemelli, poiché potresti aver bisogno di rintracciare alcune informazioni intellettuali, spirituali o pratiche necessarie per un’attività o un progetto sul quale stai lavorando. Potresti ritrovarti a trascorrere più tempo lì di quanto avevi inizialmente pianificato, poiché potresti scoprire fatti o idee che aprono nuove affascinanti linee di pensiero. Se il tuo tempo è limitato, tieni traccia dell’ora. Se no, buon divertimento!

BILANCIA ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Probabilmente la tua mente sta prendendo una svolta mistica, Bilancia. Questo è un ottimo giorno per studiare concetti spirituali o metafisici o espandere la tua conoscenza in campi come l’astrologia, la numerologia o altre scienze occulte. Libri e conferenze possono attirare la tua attenzione e le discussioni con amici che condividono i tuoi interessi dovrebbero farti andare avanti. Non lasciarti sfuggire l’oggi. Espandi la tua mente.

ACQUARIO ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT:Parole d’amore, forse di natura molto idealistica, potrebbero essere scambiate oggi tra te e il partner Acquario. Uno di voi potrebbe anche scrivere una canzone o una poesia per l’altro. Questa può essere un’esperienza molto curativa e trasformativa e potrebbe quindi farvi sentire entrambi molto bene. L’unico aspetto negativo è che potreste vedervi attraverso gli occhiali rosa. Ricorda che siete entrambi umani! Buona giornata!

Oroscopo del Giorno 25 Marzo 2022 Venerdì: segni di Acqua

CANCRO ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT: Il tuo intuito è cresciuto costantemente negli ultimi mesi Cancro, e oggi potrebbe operare a un livello particolarmente alto. Potresti avere più di una premonizione e probabilmente ti ritroverai a raccogliere più frequentemente i pensieri e i sentimenti degli altri. Se ti piacciono le arti, potrebbe venirti una buona ispirazione. Non preoccuparti di ciò che è pratico. Pensa all’ispirazione come a un incarico dall’Universo!

SCORPIONE ⭐⭐⭐ EXCELLENT:I sogni o le visioni potrebbero portare intuizioni improvvise ed eccitanti riguardo a problemi di carriera, Scorpione. Questi sogni potrebbero indirizzarti verso libri, siti Web e altre fonti di informazioni che possono fornirti ulteriori indicazioni che potrebbero rivelarsi inestimabili. La fonte delle tue intuizioni potrebbe anche essere non ortodossa, ma non eliminarla solo per questo. Considerali come messaggi del tuo io superiore e sfruttali al meglio.

PESCI ⭐⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT: Accoglie la presenza di Mercurio nel tuo segno e arricchisci l’intelligenza e l’acume. Anche Venere è positiva dall’Aquario e ti fornisce intuizioni illuminanti, specie se sei nato in marzo. Ottime anche le indicazioni per la vita familiare che riceve il tuo contributo di guida e di capacità di fare le scelte più giuste e opportune.

La sfera emotiva è pronta ancora oggi a darti soddisfazioni notevoli e mantenerti indisturbato sul podio di segno vincitore dal punto di vista sentimentale dello Zodiaco. Il successo continua ad arriderti, specie se hai da poco cominciato una nuova relazione d’amore. Sappi guardare bene quel che ti sta accadendo adesso perché potrebbe costituire l’inizio di qualcosa di veramente molto travolgente a un livello passionale, ma anche su un piano della durata dei rapporti di coppia in genere.