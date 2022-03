Tendenze Moda Donna Primavera 2022: tornano il colore, il glitter, la luce e la vitalità

Tendenze Moda Donna Primavera 2022

Il ritorno del sexy, del colore, degli abiti glitter, di luce e vitalità

Le Tendenze Moda Donna Primavera 2022 sono davvero entusiasmanti, originali e creative. Proprio come la stagione, si parlerà di colori vivaci e forme stravaganti, insomma di vitalità. D’altronde i mesi della primavera, sono mesi di rinascita per la natura e per le persone.

Per Domenico Dolce e Stefano Gabbana la rinascita è il fil rouge della loro collezione che cavalca le passerelle dell’Alta Moda con il titolo Luce. Siamo quasi alla fine del buio totale e quindi luce vuol dire glamour, famiglia, valori, stare insieme. I due stilisti italiani accendono i riflettori su ogni abito per trasformare la luce in una gioia di vivere.

E quindi in passerella arrivano i bustini e le guêpières portate a vista, i cargo pants, il militare, la micro gonna che in realtà è una cintura alta, il reggiseno in cristalli, le T-shirt molto scollate, i pantaloni con le stringhe, la giacca larga e i jeans stretti ma anche quelli larghi e le giacche baggy, i choker di diamanti e le scarpe con il tacco a spillo.

Il tutto per un racconto di una femminilità gioiosa che si mostra anche attraverso un’esposizione del corpo che non è mai una nudità volgare perché è fatta con naturalezza da una generazione che non vuole nascondersi dietro il vedo non vedo.

Le Tendenze Moda Donna Primavera 2022 ci danno anche un’altra certezza: il rosa. Dal rosa cipria a quello shocking, il rosa fa capolino a tailleur e abiti svolazzanti, capispalla, gonne, pantaloni e camice.

Indispensabile come accessorio per una Primavera così eccentrica sono i gioielli. L’esotico sarà uno dei temi centrali con lunghi orecchini chandelier e collane in corda, conchiglie e minerali grezzi. A questo trend esotico si contrappone il fascino dei metalli: oltre alle catene, si trovano lucchetti, molle, ganci e collane torque.