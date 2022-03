Oroscopo del Giorno 11 Marzo 2022 Venerdì

Oroscopo del Giorno 11 Marzo 2022 Venerdì: ARIETE è il segno EXCELLENT di oggi!

Oroscopo del Giorno 11 Marzo 2022 Venerdì: segni di Fuoco

ARIETE ⭐⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT:Il tuo paladino zodiacale Marte ti alleggerisce moltissimo la situazione in ogni campo, dal lavorativo all’affettivo, dagli interessi familiari a quelli economici. La presenza di questo pianeta ti ristabilisce anche ottime condizioni psicofisiche in linea generale.

Una profonda sintonia con la persona che hai accanto ti aiuta a fugare tutti quei dubbi, quelle incertezze un pò puerili che ti erano sorte nei giorni scorsi. Specie se appartieni alla prima decade del tuo segno ti godi una fase di pienezza emotiva non indifferente. Al tuo fianco passeggia Venere dal segno amico dell’Aquario e ti promette la corresponsione amorosa ed erotica che ricerchi.

Se appartieni alla seconda decade la fausta combinazione tra Giove con Mercurio in Pesci, ti produce tempismo e abilità nel riuscire a portare a termine ogni impegno. I liberi professionisti procedono verso svolte importanti che avranno il merito di mettere punti fermi nella loro attività.

LEONE ⭐ EXCELLENT: Perché continuare a combattere una battaglia che sai di non poter vincere, Leone? Perché continuare a cercare di ingannare te stesso e gli altri facendogli pensare di avere tutte le risposte quando invece sei consapevole solo della punta dell’iceberg? La conoscenza sta ben al di sotto della superficie. Invece di combattere, arrenditi. A questo punto, gli altri saranno molto più disposti a placare la tua sete di verità. La chiave per te è ascoltare.

SAGITTARIO ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Potresti ritrovarti a gravitare verso cose solide e radicate Sagittario, nella speranza che queste ti forniscano la stabilità che ti manca. La parola chiave per te oggi è pazienza. Impara ad aspettare senza diventare irrequieto o scontroso. Quello che scoprirai dopo un pò è che la stabilità che cerchi è in realtà è proprio lì dentro di te, e ci è sempre stata.

Oroscopo del Giorno 11 Marzo 2022 Venerdì: segni di Terra

TORO ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT:Lascia che questa giornata serva a ricordarti l’importanza dell’amore, Toro. Non pensarlo solo come una merce per cui combatti e che conquisti con trucchi e tattiche strategiche. Renditi conto che l’amore è evidente nel modo in cui vedi il mondo; è un seme. Più vedi amore nelle persone intorno a te, anche nel cuore di un estraneo, più sarai benedetto con la sua luce radiosa.

VERGINE ⭐⭐⭐ EXCELLENT:La rabbia è in grado di agitarsi dentro di te oggi Vergine, quindi fai attenzione a qualsiasi azione che potrebbe manifestarsi come risultato di questo potente sentimento. Fai quello che puoi per trovare la fonte profonda di questa rabbia. Se si tratta di un’ingiustizia evidente, considera la situazione come un’opportunità di cambiamento e lavora per riformare la politica che ha portato a questa violazione dell’equità e dell’uguaglianza.

CAPRICORNO ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Prova ad andare in un luogo di serenità oggi in cui ti liberi dal desiderio e dalla gelosia, Capricorno. È importante prendersi del tempo per riconoscere l’incredibile crescita che può scaturire da questa posizione di calma e di pura soddisfazione. Liberati del bagaglio in eccesso al quale ti aggrappi come una sorta di supporto o mezzo di conforto. Meno porti, più liberi le braccia per creare.

Oroscopo del Giorno 11 Marzo 2022 Venerdì: segni di Aria

GEMELLI ⭐⭐ EXCELLENT:Potresti provare un forte senso di colpa ora a causa di qualcosa che hai fatto nel tentativo di nutrire il tuo ego, Gemelli. Sii consapevole di come le tue azioni hanno influenzato gli altri e scusati. Il senso di colpa è fondamentalmente un’emozione inutile di cui dovresti liberarti il ​​più rapidamente possibile. Non lasciare che questa sensazione ti impedisca di aprire il tuo cuore per riportarlo alla sua innocenza originaria.

BILANCIA ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT:Mostra un pà di gratitudine alle persone intorno a te oggi, Bilancia. La tua personalità è molto forte in questo momento e sei fiducioso. Mescola questa sensazione con la sensibilità orientata al servizio della giornata che ci chiede di fare cose per gli altri. Tieni presente che un gesto semplice come un sorriso e una parola di apprezzamento può essere curativo per un’altra persona e per te.

ACQUARIO ⭐⭐⭐ EXCELLENT:La parola chiave per te oggi è confini Acquario, quindi pensa per un minuto a cosa questo significa per te. È tempo di parlare seriamente con te stesso. Stabilisci alcuni confini e sii onesto nel tracciare la linea. La tua salute, il tuo stato d’animo e le tue relazioni con gli altri dipendono dal tuo prendere l’iniziativa per sapere quando dire di no in determinate situazioni.

Oroscopo del Giorno 11 Marzo 2022 Venerdì: segni di Acqua

CANCRO ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT:La pura saggezza è una qualità importante a cui aspirare in questo giorno, Cancro. Sappi che la saggezza che cerchi dovrebbe provenire da un punto di calma, conoscenza e forza, anziché da un’esibizione frenetica, rumorosa e stravagante di attenzione. Sii consapevole del fatto che più conoscenze diffondi agli altri, più crescerà la tua per tutti i vantaggi e la condivisione.

SCORPIONE ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT:Pensa a oggi come a un momento di ristoro per te stesso in cui puoi arrivare a un punto di maggiore agio e comfort, Scorpione. Fidati di te stesso e delle persone intorno a te. Apri gli occhi alla realtà della situazione. Se stai attualmente affrontando alcuni importanti cambiamenti di vita, abbi fede che qualunque cosa accada andrà a tuo vantaggio.

PESCI ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Assicurati di vivere consapevolmente in questo momento, Pesci. Potrebbe essere che stai attraversando un periodo di negazione o semplicemente ti stai rifiutando di vedere la verità della situazione. Apri i tuoi occhi al mondo intorno a te. Non accontentarti delle interazioni superficiali che non ti soddisfano davvero emotivamente e intellettualmente.