Oroscopo del Giorno 3 Marzo 2022 Giovedì

Oroscopo del Giorno 3 Marzo 2022 Giovedì: SCORPIONE è il segno EXCELLENT di oggi!

Oroscopo del Giorno 3 Marzo 2022 Giovedì: segni di Fuoco

ARIETE ⭐⭐ EXCELLENT: Potresti aver programmato una serata emozionante con gli amici o il tuo attuale interesse amoroso, ma devi rimandarla a causa di forze maggiori. Questo potrebbe rivelarsi sia deludente che frustrante Ariete, ma non ci sarà molto che tu possa fare al riguardo. Basta riprogrammare e pianificare qualcos’altro per stasera. Distrarsi potrebbe essere il modo migliore. Guarda un bel film!

LEONE ⭐⭐ EXCELLENT:Oggi potresti sentirti soffocato dalla tua situazione attuale. Forse stai pensando di cambiare lavoro o forse stai pensando di trasferirti in un posto esotico. Tutte queste potrebbero essere buone idee Leone, ma oggi non è il giorno giusto per prendere decisioni definitive o anche solo considerare le tue opzioni. Non sei in uno stato d’animo obiettivo. Aspetta qualche giorno e poi pensaci ancora un pò. Potresti cambiare idea.

SAGITTARIO ⭐⭐ EXCELLENT:Oggi potresti vivere una leggera (e molto temporanea) notte oscura dell’anima, Sagittario. Potresti dare un’occhiata alla tua vita e, anche se sta andando bene, senti che non sei ancora dove vorresti essere. Spiritualmente, potresti dubitare delle opinioni tradizionali che hai messo in dubbio e continuare a interrogarti sui nuovi concetti che hai adottato. Cerca di distrarti leggendo o magari guardando un film. Questa sensazione passerà domani.

Oroscopo del Giorno 3 Marzo 2022 Giovedì: segni di Terra

TORO ⭐⭐ EXCELLENT:Gli eventi sconvolgenti nel quartiere potrebbero far impazzire i membri della tua famiglia. Potrebbe trattarsi di qualcosa di importante o qualcosa di minore come un pò di maltempo. Non importa Toro, ti renderà la vita un pò più difficile per un pò ma dovrai sopportarlo. Nel frattempo, cerca di rallegrare tutti organizzando una festa improvvisata. Funziona sempre!

VERGINE ⭐⭐⭐ EXCELLENT: I tentativi di padroneggiare un nuovo programma per computer o un’altra forma di tecnologia potrebbero non portarti da nessuna parte, Vergine. Potresti mettere in dubbio le tue capacità e quindi sentirti molto frustrato. Ma devi continuare così. Servce solo concentrazione e perseveranza ostinata. Potrebbe anche essere utile chiedere l’aiuto di qualcuno che ne sa di più.

CAPRICORNO ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Un gruppo al quale partecipi potrebbe essere entusiasta di una linea d’azione che tu invece potresti non ritenere saggia, Capricorno. Potresti informarli delle tue preoccupazioni, ma probabilmente saranno troppo carichi per ascoltarli. Potresti iniziare ad avere dubbi sui tuoi obiettivi, ma tieni duro. A volte le cose richiedono più tempo di quanto vorresti, ma il successo è nell’aria.

Oroscopo del Giorno 3 Marzo 2022 Giovedì: segni di Aria

GEMELLI ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Oggi potresti sentire una voce piuttosto angosciante su una o più persone che conosci o forse sulla tua situazione lavorativa. Non sorprenderti se più di una persona telefona o invia e-mail per informarti su questo. Tuttavia Gemelli, queste informazioni potrebbero non essere attendibili. Potrebbero essere basate su allusioni o addirittura bugie. Cerca di capire i fatti prima di impazzire.

BILANCIA ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Il rapido livello di crescita che probabilmente stai sperimentando potrebbe rivelarsi improvvisamente troppo per te oggi, Bilancia. Potrebbe essere necessario prendere un pò di respiro per capire cosa sta succedendo nella tua vita. Nuovi amici, nuove conoscenze e nuove opportunità sono apparse a profusione, ma potresti ancora sentirti un poò giù, chiedendoti se puoi gestire tutto. Non combattere questi sentimenti anzi, lavora attraverso di loro. Starai meglio!

ACQUARIO ⭐⭐⭐ EXCELLENT:I piani per stare insieme con gli amici o con il partner potrebbero dover essere posticipati a causa di responsabilità professionali che richiedono attenzione. Questo potrebbe rivelarsi frustrante Acquario, soprattutto perché devi deludere gli altri, ma queste cose accadono. Questo non avrà alcun effetto duraturo su nessuna delle tue relazioni. Lavora sodo e pianifica il tempo per divertirti più tardi.

Oroscopo del Giorno 3 Marzo 2022 Giovedì: segni di Acqua

CANCRO ⭐⭐⭐ EXCELLENT:I progetti personali o professionali sui quali hai lavorato potrebbero essere un pò più lenti di quanto pensavi, Cancro. Potresti chiederti se questo è dovuto al fatto che non stai facendo qualcosa di giusto. Ma non è così. È senza dubbio solo un normale ritardo di energia, che dovrebbe riprendere domani. Continua così, fai quello che devi e non impazzire. Segui la corrente.

SCORPIONE ⭐⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT:L’energia che ti ha spinto in avanti nelle ultime settimane potrebbe sembrare un pò in ritardo oggi, causandoti un panico momentaneo e pensando che i tuoi progressi non continueranno. Di conseguenza, potresti sentirti un pò giù. Non cadere in questa trappola, Scorpione. Il ritmo è stato così veloce che a volte hai dovuto rallentare. Si riprenderà e avrai il tempo di riprendere fiato. Tieni duro!

La Luna, componente emotiva della personalità, transita felicemente in Pesci. Ricercare l’armonia all’interno della coppia sarà oggi la tua occupazione dominante. Ti spendi per ottenerla con tutto il tuo vigore passionale e mentale.

Nettuno transita in posizione benefica dal segno d’Acqua dei Pesci e Plutone, il pianeta tuo nume tutelare, gli invia influssi positivi dall’amico segno del Capricorno. Entrambi i pianeti hanno a che fare con il denaro e ti invitano a tesaurizzare adesso quel che ti sta arrivando dal tuo lavoro, dipendente o autonomo che sia. Questo in particolar modo se festeggi il tuo compleanno dal giorno 9 al 16 del mese di novembre. Prosegue a grandi balzi la tua ascesa personale e pubblica, grazie a una configurazione astrologica particolarmente positiva!

PESCI ⭐⭐ EXCELLENT:La tua salute è stata brillante nelle ultime settimane Pesci, ma oggi è probabile che ti sentirai un pò sottotono. Ciò è probabilmente dovuto a niente di più dello stress. Hai lavorato sodo e ti sei concentrato su poco altro, quindi il tuo corpo ora si sta ribellando. Hai bisogno di un pò di riposo. Prenditi del tempo libero e rilassati un pò e non sentirti in colpa per questo.