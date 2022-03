Oroscopo del Giorno 26 Febbraio 2022 Sabato

Oroscopo del Giorno 26 Febbraio 2022 Sabato: segni di Fuoco

ARIETE ⭐ EXCELLENT: Attento ad avvocati, banchieri e agenti di commercio oggi, Ariete. È probabile che uno di loro cerchi di fuorviarti con alcune informazioni errate. Anche se potrebbe essere nel tuo interesse prendere queste informazioni, di certo non è la soluzione migliore! Fai le tue ricerche e capisci tutti i fatti prima di effettuare gli investimenti finanziari che ti hanno consigliato.

LEONE ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Se un amico o un collega sembra essere nei guai, potresti non voler interferire per paura di essere troppo pressante. Ma questo non è il momento di trattenersi, Leone. È probabile che questa persona abbia davvero bisogno del tuo aiuto. Il tuo intervento sarà molto apprezzato e forse anche premiato. Assicurati di riposarti un pò stasera. Sei emotivamente e fisicamente prosciugato.

SAGITTARIO ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Potresti sentirti stanco e sfinito oggi, Sagittario. Anche se sei un maniaco del lavoro per natura, anche tu sei costretto ad ammettere che questo è il giorno giusto per stare a letto. Concediti queste poche ore per riorganizzarti e recuperare le energie. Dovrai lavorare al massimo della forma per tutto il lavoro che probabilmente arriverà sulla tua scrivania la prossima settimana.

Oroscopo del Giorno 26 Febbraio 2022 Sabato: segni di Terra

TORO ⭐⭐ EXCELLENT:Un familiare o un’altra persona cara potrebbe non dirti la verità. A difesa di questa persona, probabilmente pensa di proteggerti nascondendoti la verità. Questo è il momento di fidarti del tuo istinto, Toro. Se ti viene detto qualcosa che semplicemente non ti suona vero, controlla tu stesso le informazioni piuttosto che accettarle e basta.

VERGINE ⭐ EXCELLENT: La tua carriera potrebbe essere sviata da pettegolezzi meschini, voci e politiche d’ufficio. È probabile che qualcuno stia portando avanti la propria agenda senza alcun pensiero o preoccupazione per il suo impatto sugli altri. Fai il possibile per porre fine a tali imbrogli, Vergine. Ci sono momenti in cui è appropriato essere l’informatore, e questo è uno di quei momenti.

CAPRICORNO ⭐⭐ EXCELLENT:Potrebbe esserci una persona scomparsa nella tua mente in questi giorni. È possibile che la relazione sia finita e tu sia l’ultimo a saperlo? Non lasciare che le tue insicurezze abbiano la meglio su di te, Capricorno. È probabile che la persona in questione abbia semplicemente bisogno di un pò di tempo da solo per risolvere alcuni grandi problemi della sua vita. Presto cercherà di nuovo il tuo calore e la tua amicizia.

Oroscopo del Giorno 26 Febbraio 2022 Sabato: segni di Aria

GEMELLI ⭐⭐ EXCELLENT:Hai una mente attiva e un’immaginazione ancora più attiva, Gemelli. Oggi rischi di mandare in cortocircuito il tuo cervello mentre fai fatica a tenere il passo con tutte le idee e le informazioni che ti passano nella testa. Prenditi qualche minuto per fare un inventario mentale. Annota tutto ciò che stai pensando in questo momento in modo da poter liberare un pò di spazio nel tuo cervello per altri problemi. Una lunga passeggiata o una corsa ti aiuterebbe a calmare la mente.

BILANCIA ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT:Alcune cattive notizie sulla tua situazione finanziaria potrebbero non essere così negative come sembra. Ricontrolla le informazioni prima di andare nel panico, Bilancia. Può essere che un computer abbia commesso un errore o un impiegato di banca abbia sbagliato. Potrebbe essere necessario sbrogliare alcune scartoffie, ma sarà un sollievo risolverle.

ACQUARIO ⭐⭐⭐ EXCELLENT:È probabile che la disinformazione si diffonda a macchia d’olio oggi, causando inutili sconvolgimenti tra i tuoi vicini di casa o tra i tuoi colleghi di lavoro. Non accettare alla lettera i pettegolezzi o le voci che senti, Acquario. Verifica tu stesso l’esattezza delle informazioni. Se si rivelano false, come è probabile, ti dispiacerà sapere che hai avuto un ruolo nel perpetuarle.

Oroscopo del Giorno 26 Febbraio 2022 Sabato: segni di Acqua

CANCRO ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Se un membro della famiglia è di cattivo umore ma non confessa il motivo, sta a te intervenire e aiutarlo. Lui o lei sta portando quella grande nuvola nera in giro, proiettando ombre ovunque. Fai il possibile per farla uscire, anche se devi fare attenzione a non forzare la questione troppo duramente!

SCORPIONE ⭐⭐⭐ EXCELLENT:In una situazione spiacevole, la tua inclinazione è proteggere i tuoi cari dalla verità. Questo sarebbe un errore, Scorpione. Anche se stai agendo per amore, i membri della tua famiglia meritano di conoscere la verità anche se fa male. Non puoi proteggerli dalle realtà del mondo esterno. La maggior parte delle persone, anche i giovani, preferisce conoscere i fatti.

PESCI ⭐⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT: Stai finalmente mettendo in moto alcuni tuoi obiettivi di vecchia data, Pesci. Buon per te! Ma anche se tutto è a posto e sei pronto per partire, è possibile che tu possa ricevere oggi un avviso di qualche ritardo nei tuoi piani. La frustrazione sembra insopportabile. Ma quando fai un passo indietro e guardi il quadro più ampio, vedrai che alla fine questo ritardo è nel tuo interesse.

Venere benefica col tuo segno forma un aspetto molto bello con Plutone e Marte. È il momento ideale per dichiararti, per vivere appieno le tue storie sentimentali così liriche, per dedicarti a chi ha colpito da tempo il tuo cuore, in special modo se festeggi il tuo compleanno dal giorno 13 al 19 del mese di marzo.