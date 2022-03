Oroscopo del Giorno 25 Febbraio 2022 Venerdì

Oroscopo del Giorno 25 Febbraio 2022 Venerdì: CAPRICORNO è il segno EXCELLENT di oggi!

Oroscopo del Giorno 25 Febbraio 2022 Venerdì: segni di Fuoco

ARIETE ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT: Dentro di te è stata liberata un’intensa passione, Ariete. Trovi difficile resistere all’impulso di prendere il partner e scappare su un’isola deserta. Potresti usare una pausa dalla civiltà. Ma se non riesci ad arrivare su quell’isola, che ne dici di creare un’oasi proprio a casa tua? Ordina del cibo dal tuo ristorante preferito, portalo a casa e goditi una serata intima con il partner.

LEONE ⭐⭐⭐ EXCELLENT:È probabile che tu ti senta pronto per un cambiamento, Leone. Non è che sei insoddisfatto del tuo lavoro o dell’ambiente, piuttosto è la tua mente che è affamata di nuove sfide. Potresti essere in grado di soddisfare questa fame assumendoti maggiori responsabilità sul lavoro o iscrivendoti ad alcuni corsi serali dopo il lavoro. Qualsiasi attività nuova e diversa darà alla tua mente lo stimolo che desidera.

SAGITTARIO ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT:Questo è destinato ad essere un giorno affascinante, Sagittario. Potresti avere un ospite che ti riempie la mente di sogni su avventure in terre lontane. È probabile che chiunque incontri oggi sia interessante, quindi sii ricettivo a tutte le nuove persone che entrano nella tua vita. La tua curiosità e il senso dell’avventura sono stuzzicati. Potresti decidere di fare un viaggio. Se lo fai, preparati per l’amore. È sicuramente nell’aria.

Oroscopo del Giorno 25 Febbraio 2022 Venerdì: segni di Terra

TORO ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT:È probabile che tu ti senta particolarmente sensuale in questo momento, Toro. Trasudi una sorta di erotismo innocente e attiri molti sguardi ammirati. Ti senti vivo e appassionato, desideroso di abbracciare la tua vita e le persone speciali. Questo sarebbe un ottimo giorno per pianificare una serata romantica a casa. Cucina un buon pasto, compra un pò di vino, accendi delle candele e lascia che la natura faccia il suo corso.

VERGINE ⭐⭐ EXCELLENT:Certamente ci sono vantaggi e svantaggi nell’alto livello di intuizione che hai. Oggi potresti sentirti appesantito da alcuni strani pensieri che ti entrano in testa. Solo il tempo dirà se sono vere premonizioni o semplicemente strani sogni ad occhi aperti. Nel frattempo, probabilmente faresti meglio a ignorarli completamente. La vita è troppo breve per giocare al gioco del “se”.

CAPRICORNO ⭐⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT:La tua creatività è ai massimi livelli oggi, Capricorno. Sei ispirato a intraprendere alcuni progetti creativi a lungo termine e hai l’energia per portarli a termine fino alla fine. Questo è il momento per te di fare un atto di fede e tuffarti dentro. L’esitazione non ti porterà da nessuna parte. Qualunque cosa tu abbia sempre sognato di fare, falla ora.

Molti pianeti bendisposti ti stimolano a mandare avanti un progetto di vita in comune con la tua dolce metà. Gli astri ti assistono, se hai in mente una convivenza, l’acquisto di una casa, la volontà di regolarizzare di fronte alla legge il legame. Svolgi una professione legata all’arte della comunicazione, della trasmissione del messaggio, della vendita? È Saturno in buon aspetto dal buon vicino Aquario a darti manforte, consentendoti successi strepitosi, specie se festeggi il tuo compleanno dal giorno 2 al 9 del mese di gennaio.

Oroscopo del Giorno 25 Febbraio 2022 Venerdì: segni di Aria

GEMELLI ⭐⭐ EXCELLENT:Cerca di non farti risucchiare nel partecipare a pettegolezzi senza senso, Gemelli. Ci saranno voci che circolano oggi e faresti bene a metterti al riparo. Se è vero che c’è della verità nei pettegolezzi, è anche vero che si può ingigantire la storia a dismisura. È probabile che dei sentimenti vengano feriti. Se non vuoi che il tuo sia tra questi, stai lontano da questa situazione.

BILANCIA ⭐⭐ EXCELLENT:Anche se il tuo entusiasmo è alto, la tua resistenza potrebbe essere un pò bassa Bilancia. Prenditi molta cura di te stesso durante questo periodo frenetico. La tua tendenza è esagerare, partecipare a troppe feste e fare shopping fino alla chiusura dei negozi. La tua vita sociale è in movimento in questo momento, ma dovrai concederti un pò di tempo per riposarti se vuoi avere qualche speranza di godertela.

ACQUARIO ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT: Assicurati di aprire le mail e rispondere al telefono oggi Acquario, poiché è probabile che tu riceva alcune informazioni interessanti da un amico o un socio in affari. Potrebbe essere che un accordo che era nell’aria è stato appena firmato, o un interesse romantico che hai perseguito finalmente ti ricambi. Qualunque cosa porti la giornata, è probabile che sia favorevole.

Oroscopo del Giorno 25 Febbraio 2022 Venerdì: segni di Acqua

CANCRO ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT:Speriamo che tu non abbia paura delle altezze Cancro, perché oggi potresti salire diversi gradini della scala aziendale. Sembra che il tuo duro lavoro in questi ultimi mesi abbia dato i suoi frutti. Non esitare ad accettare la sfida che ti viene offerta. Se sei preoccupato per gli scheletri sepolti negli schedari del tuo ufficio, faresti bene a chiarire tutte i fatti. Probabilmente i tuoi capi ti rispetteranno per la tua trasparenza e il tuo coraggio.

SCORPIONE ⭐ EXCELLENT:I colleghi potrebbero essere un pò nervosi, Scorpione. Dovrai scegliere con cura le parole da usare. C’è molta tensione nell’aria. E mentre non puoi identificare la fonte, puoi sicuramente vederla manifestata sui volti dei tuoi colleghi. Oggi non sarebbe il giorno giusto per fare critiche costruttive di alcun tipo.

PESCI ⭐⭐⭐ EXCELLENT: Oggi puoi aspettarti un ambiente caldo e amichevole al lavoro, Pesci. Goditi le conversazioni con i tuoi colleghi, ma non prendere nulla al valore nominale. Potrebbe esserci qualcuno in mezzo a te pronto a sabotarti. Non preoccuparti troppo per questo, fai solo attenzione a documentare tutte le idee o le intuizioni che hai. Potresti aver bisogno di una prova che siano vere.