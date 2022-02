Oroscopo del Giorno 19 Febbraio 2022 Sabato

Oroscopo del Giorno 19 Febbraio 2022 Sabato: ARIETE è il segno EXCELLENT di oggi!

Oroscopo del Giorno 19 Febbraio 2022 Sabato: segni di Fuoco

ARIETE ⭐⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT: Troppa esposizione a libri, giornali e computer oggi potrebbe causare mal di testa da affaticamento della vista Ariete, quindi cerca di usare un pò di cautela quando lavori con caratteri piccoli al computer. Pensieri d’amore potrebbero interferire con la tua capacità di svolgere il tuo lavoro in modo efficace. Potresti essere tentato di passare la maggior parte del tuo tempo al telefono. Abbiamo tutti giorni come questo, quindi non preoccuparti. Assicurati solo di sentirti bene quando arriverà la sera!

Il bel team celeste, Giove – Sole – Nettuno nel segno limitrofo dei Pesci con cui condividi ottimi rapporti di “vicinato astrologico”, ti rende decisamente romantico. Un incontro recente che ti ha fatto battere forte il cuore, non smette di abitare nei tuoi pensieri. Prendi il coraggio a due mani e invia un segnale, dai uno squillo della tua presenza. Vedrai che resterai prima di tutto tu sorpreso positivamente dalla risposta che ne riceverai.

Sul lavoro tutto un fiorire per te in questo giorno di metà febbraio di conferme del buon operato, di progetti e di iniziative, in special modo se appartieni alla terza decade e se hai scelto di abbracciare una libera professione. Giove e Saturno benefici spianano i tuoi passi.

LEONE ⭐⭐⭐ EXCELLENT:L’attrito o altri problemi sul lavoro potrebbero farti desiderare di smettere Leone, ma le preoccupazioni per i soldi potrebbero impedirti di farlo. Devi assolutamente rivalutare la tua situazione. Forse un cambio di posizione è proprio ciò di cui hai bisogno ora. Potresti avere talenti non sfruttati che potrebbero renderti più commerciabile e potresti anche voler addestrare quei talenti. Pensaci! E se pensi davvero di volere un cambiamento, fallo.

SAGITTARIO ⭐⭐⭐ EXCELLENT:La giornata potrebbe essere afflitta da uno scandalo di qualche tipo, Sagittario. Alcuni del tuo entourage, in particolare le donne, potrebbero fare troppi pettegolezzi cospirativi. La tua curiosità sarà sicuramente suscitata, ma non essere tentato di unirti a loro. C’è di più nella situazione di quanto sembri e vorrai conoscere tutti i fatti prima di saltare alle conclusioni. Concentrati sui tuoi interessi e poi preoccupati dello scandalo!

Oroscopo del Giorno 19 Febbraio 2022 Sabato: segni di Terra

TORO ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Per natura sei un maestro psicologo Toro e non hai bisogno di conoscere bene qualcuno per valutare accuratamente i suoi pensieri e le sue motivazioni. Oggi questa capacità va ben oltre la psicologia! I sentimenti delle persone potrebbero saltarti addosso. Leggere i titoli dei giornali ti darà idee inquietanti sul futuro. Potresti anche vivere di sogni intensi e vividi. Annota attentamente i simboli nei tuoi sogni. Sarai sorpreso da quello che ti diranno.

VERGINE ⭐ EXCELLENT: La tua autostima potrebbe essere ai box oggi, Vergine. Gli errori del passato potrebbero tornare a perseguitarti e potresti essere momentaneamente sopraffatto dalla paura di commettere nuovamente errori simili. Sforzati di essere obiettivo prima di impazzire. Potresti causare problemi inutili. Cerca di capire che sei unico e che hai abilità e talenti che ti distinguono da tutti.

CAPRICORNO ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT: Sei intuitivo per natura Capricorno, ma oggi è probabile che tu abbia una scarica di premonizioni. Approfondimenti vari potrebbero portare in superficie vecchi traumi in modo da poterli liberare. I tuoi sogni potrebbero essere particolarmente vividi e piuttosto sconcertanti, anche se non in modo negativo. Prendine nota. Anche il tuo senso estetico è molto alto!

Oroscopo del Giorno 19 Febbraio 2022 Sabato: segni di Aria

GEMELLI ⭐⭐ EXCELLENT:Un problema con un membro della famiglia potrebbe farti desiderare di scappare e nasconderti, Gemelli. Non combattere l’impulso. Questo potrebbe essere proprio ciò di cui hai bisogno per schiarirti la mente riguardo al problema e guarire la tua anima ferita prima di affrontare di nuovo questa persona. Potresti anche ricevere alcune rivelazioni piuttosto sconcertanti su te stesso e vecchi traumi che hai dimenticato da tempo. Non combattere neanche questi. Rilasciali semplicemente.

BILANCIA ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT:In genere, tendi ad essere una persona molto orientata fisicamente Bilancia, ma oggi è più probabile che tu voglia guardarti dentro, magari per sperimentare le tue capacità psichiche o studiare concetti spirituali. Potresti anche trovarti più interessato del solito alle arti, in particolare quelle che provengono da altre culture. Oggi sarai molto più contemplativo del solito. Potrebbe rivelarsi illuminante scrivere i tuoi pensieri.

ACQUARIO ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT:Oggi hai nella testa il sesso e l’amore Acquario. Ti senti particolarmente appassionato e le tue emozioni sono ricche e profonde. In momenti come questo è probabile che tu voglia concentrarti sul tuo piacere, ma è importante essere sensibile anche ai bisogni del tuo partner. Romanzi e film d’amore potrebbero essere particolarmente attraenti e potresti giocare con l’idea di fare shopping da Victoria’s Secret. Fallo!

Oroscopo del Giorno 19 Febbraio 2022 Sabato: segni di Acqua

CANCRO ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Problemi emotivi radicati nel passato potrebbero farti sentire inibito oggi, Cancro. Potresti anche essere un po’ più permaloso del solito e vedere insulti dove nessuno è previsto. Frenare l’impulso di offendersi. Cerca di affrontare e rilasciare i vecchi problemi o almeno prometti a te stesso che li affronterai in seguito. Allora sii molto dolce con il tuo entourage. Dovresti sentirti più positivo entro la fine della giornata.

SCORPIONE ⭐⭐ EXCELLENT:Alcune considerazioni finanziarie potrebbero ritardare l’inizio di un nuovo progetto che volevi iniziare da molto tempo, Scorpione. Forse non hai i fondi di cui hai bisogno, o forse il costo è un pò più alto di quanto ti aspettavi. Non sprofondare nella disperazione. Questo è solo un altro ritardo temporaneo. Stringi il budget e fai delle sostituzioni. Usa il tuo innato ingegno per aggirare il problema e il progetto dovrebbe essere perfetto nei tempi previsti.

PESCI ⭐⭐ EXCELLENT:Un membro della famiglia potrebbe sentirsi un pò giù Pesci, e potresti essere tentato di fargli un discorso di incoraggiamento. Non. Non risponderà e questo potrebbe creare tensione in casa. La tua autostima è probabilmente ai minimi storici. Tendi ad essere il tuo peggior critico, ma oggi sei un pò confuso. Cerca di essere giusto con tutti quelli che ti circondano, specialmente con te stesso.