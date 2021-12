Oroscopo del Giorno 23 Dicembre 2021 Giovedì

Oroscopo del Giorno 23 Dicembre 2021 Giovedì: ACQUARIO è il segno EXCELLENT di oggi!

Oroscopo del Giorno 23 Dicembre 2021 Giovedì: segni di Fuoco

ARIETE ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Le prospettive per oggi sono eccellenti. L’atmosfera un pò opprimente degli ultimi giorni ti ispira a cambiare l’ambiente circostante e a visitare nuovi posti. Perché non programmare un piccolo viaggio? Tutti i segnali indicano che questo è il momento migliore per pianificare un’avventura del genere. Se ritardi, rimarrai bloccato nella stessa vecchia routine.

LEONE ⭐⭐ EXCELLENT: Questo sarebbe il giorno ideale per prendersi cura del proprio corpo. Non illuderti che quei problemi alla schiena se ne andranno. Idem quel dolore al ginocchio. Prendi un appuntamento con un medico o un fisioterapista. Non ti farà male mettere da parte le tue responsabilità per un giorno.

SAGITTARIO ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Ora sei in dirittura d’arrivo. Dì addio alle tue preoccupazioni. I tuoi sforzi ripagano quando le persone ascoltano i tuoi consigli e cercano di farti piacere. Hai passato mesi in questo processo di autotrasformazione e ti meriti un pò di riposo.

Oroscopo del Giorno 23 Dicembre 2021 Giovedì: segni di Terra

TORO ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT:Questa sarà una giornata ricca di riflessioni. Sei in grado di osservare cosa sta succedendo intorno a te pur mantenendo una certa distanza. Le ambizioni delle altre persone ti divertiranno mentre recitano le loro parti più come caricature che come persone reali. Fare un passo indietro in questo modo ti avvantaggia enormemente. Dovresti farlo più spesso.

VERGINE ⭐⭐⭐ EXCELLENT: Potresti aver modificato di recente gli aspetti materiali della tua vita. È stato sufficiente fermarsi lì? Potrebbero essere necessari cambiamenti più profondi. Dai un’occhiata a cosa ti ha motivato a creare la vita che stai vivendo ora. Presta particolare attenzione alle scelte che hai fatto nella tua professione. Sei sicuro di fare quello che dovevi fare? Stai sfruttando al meglio i tuoi talenti?

CAPRICORNO ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT:La tua vita sembra ruotare attorno al contatto umano. Sei un conversatore estroverso, allegro e coinvolgente a cui piace riunire le persone, ma ultimamente hai desiderato ardentemente stare da solo. Oggi non ignorare alcun bisogno che provi per la solitudine. Anche se è un’esigenza insolita per te, è ancora valida e dovresti onorarla.

Oroscopo del Giorno 23 Dicembre 2021 Giovedì: segni di Aria

GEMELLI ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT:Ecco un giorno in cui l’attenzione o il riconoscimento tanto attesi ti arrivano. Hai finito con i fastidi che hai vissuto durante il mese scorso e sei entrato in un periodo più calmo. Coloro che di recente hanno potuto solo criticare non riescono a trovare parole sufficienti per lodarti. Prendi tutti i complimenti. Non c’è niente di sbagliato nell’essere felice!

BILANCIA ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Questo sarà un grande giorno per meditare. Potresti essere insoddisfatto perché i tuoi vari progetti devono ancora prendere forma. Sei impaziente, ma chi non lo sarebbe? Questo periodo di attesa è durato circa due mesi ma finirà presto. L’energia planetaria ti chiede di considerare solo ciò che è essenziale per te. Non iniziare nuovi progetti basati su qualcosa di superfluo.

ACQUARIO ⭐⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT:A volte gli amici diventano la tua vera famiglia. Le tue amicizie sono più profonde e durature di quanto pensi. Molte persone sono desiderose di darti il loro aiuto, quindi perché sei riluttante a riceverlo? Non sei stato tu a promuovere i benefici di amicizie affettuose e sincere? Questa giornata ti rende consapevole dei tuoi talenti e rafforza quanto siano importanti le amicizie.

Marte favorisce in te un’attitudine alla conquista oppure, inversamente all’esclusività nel legame di coppia. Giove, sontuosamente positivo in congiunzione in Aquario, ti rende generoso e avvolgente, specie se sei nato in febbraio.

Sei considerato troppo forte per avere bisogno di sostegno nell’affrontare i problemi che denunci in questo momento. E comunque, dimostrare l’aspetto più fragile con le persone care non è sinonimo di debolezza, ma di umanità. Piedi di piombo al lavoro!

Oroscopo del Giorno 23 Dicembre 2021 Giovedì: segni di Acqua

CANCRO ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Questa sarà una giornata di riflessione. Anche se potresti essere tentato di guardare indietro e pensare a quanto lontano sei arrivato, il tuo tempo sarebbe speso meglio pensando a ciò che il futuro ha in serbo. Sei entrato in un periodo di ripensamento sia della tua identità che dei tuoi obiettivi. Non sono cose da poco. Avrai bisogno di ogni grammo di energia a tua disposizione per superare questo periodo di transizione.

SCORPIONE ⭐⭐⭐ EXCELLENT:La giornata di oggi promette di essere eccellente, ma non esagerare. Potresti essere tentato di pensare che le piccole difficoltà finanziarie siano già alle tue spalle. Ahimè, non lo sono. Quello che fai oggi fornisce le basi per il tuo futuro. I continui sforzi per stabilizzare il tuo comportamento forniranno la sicurezza che desideri per il futuro.

PESCI ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT:Per fortuna sei andato oltre i problemi del passato e stai entrando in una fase più pacifica. Presto completerai i tuoi progetti al lavoro. La tua vita domestica sarà l’immagine della felicità e dell’armonia. Goditi questo periodo di riposo e relax perché sarà seguito da un periodo di intenso desiderio che richiederà la tua totale attenzione.