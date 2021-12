Ferrari Daytona SP3: la supercar che ci riporta ai mitici anni Sessanta

Ferrari Daytona SP3 accelera da 0 a 200 km/h in 7,4 secondi e da 0 a 100 in soli 2,85 , con una velocità massima superiore ai 340 km/h .

Il telaio è realizzato in materiali compositi utilizzando tecnologie da Formula 1, mentre il sedile integrato riduce il peso della vettura e pone il pilota in una posizione di guida simile a quella di un’auto da corsa.

La Ferrari Daytona SP3 è il secondo modello che il Cavallino Rampante presenta in pochi giorni, dopo la one-off BR20. In questo caso si tratta di una few-off, ovvero di una serie limitata che non verrà ripetuta e che appartiene alla famiglia Icona, inaugurata nel 2018 con le Monza SP1 e SP2.