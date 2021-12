Oroscopo del Giorno 24 Dicembre 2021 Venerdì

Oroscopo del Giorno 24 Dicembre 2021 Venerdì: LEONE è il segno EXCELLENT di oggi!

Oroscopo del Giorno 24 Dicembre 2021 Venerdì: segni di Fuoco

ARIETE ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Potresti essere un pò confuso oggi. Le azioni delle altre persone possono mandarti in un vortice di emozioni contrastanti. Potresti essere sensibile riguardo ai tuoi obiettivi. La disciplina è un aspetto fondamentale di oggi. Rimani fedele ai principi a cui tieni di più e non sbaglierai. Gli amici stanno aspettando dietro le quinte per aiutarti con qualunque cosa ti infastidisca. Non esitate a chiedere aiuto.

LEONE ⭐⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT: Un approccio pianificato e disciplinato funziona meglio oggi. Una cosa da tenere a mente è che è importante connettersi con gli altri. Cercare di fare le cose da solo può sembrare la cosa giusta da fare, ma sei molto più efficiente quando chiedi l’aiuto degli altri. Non essere timido nell’avvicinarti a persone che non conosci molto bene.

I sentimenti si nutrono oggi di nuova passione e desiderio che non sono disgiunti da una vivace allegria. I Leoni più fortunati saranno quelli nati nella prima decade. Saranno anche quelli che, se single, si lanceranno in entusiasmanti avventure.

Il lusso e l’esibizione creativa non devono mai mancare se siete voi a guidare le scelte in cucina e se diventate cuochi!

SAGITTARIO ⭐⭐ EXCELLENT:Le tue emozioni potrebbero sentirsi limitate oggi, ma potrebbe essere la cosa migliore. Cerca di avere un approccio spensierato alla situazione e non prendere nulla sul serio. Più flessibile è il tuo atteggiamento, meglio starai. Tieni sotto controllo i tuoi sentimenti non leggendo troppo a fondo le sottigliezze delle cose.

Oroscopo del Giorno 24 Dicembre 2021 Venerdì: segni di Terra

TORO ⭐⭐⭐ EXCELLENT:La comunicazione è fondamentale oggi. Fai conoscere subito le tue intenzioni per evitare inutili confusioni. Più ti sistemi ora, meglio starai lungo la strada. Sei il pezzo mancante del puzzle, quindi sali sul podio per ricoprire il tuo ruolo importante. Il ponte che fornisci colma una lacuna critica che sarà di grande aiuto per gli altri.

VERGINE ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT: Questa è una giornata fantastica per te. Il tuo stato d’animo è meravigliosamente ottimista. Le cose dovrebbero andare bene e c’è una conoscenza istintiva che ti aiuterà a navigare attraverso tutti i punti difficili che potresti incontrare, se ce ne sono. Cogli questa opportunità per assicurarti gli impegni degli altri e definire i piani che intendi portare a termine.

CAPRICORNO ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT:Questo è un grande giorno per te. Dovresti scoprire che il tuo umore è eccellente. Avrai la cosa perfetta da dire in ogni situazione. La tua natura adattabile tornerà utile, poiché le persone intorno a te saranno piuttosto rigide e inflessibili. Più sei disciplinato quando si tratta di emozioni, meglio starai.

Oroscopo del Giorno 24 Dicembre 2021 Giovedì: segni di Aria

GEMELLI ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT: Incanala la tua energia in compiti costruttivi. Cerca dove puoi di stabilire connessioni importanti. C’è una linea sottile tra suggerimenti utili e manipolazione. Cerca di evitare quest’ultima. C’è qualcosa che ti trattiene. Questa restrizione è probabilmente la migliore. Potresti esaurirti andando costantemente agli estremi in ogni azione. Fidati della tua energia e segui il tuo istinto.

BILANCIA ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Le cose potrebbero essere concentrate mentalmente oggi, il che potrebbe entrare in conflitto con la tua natura emotiva. Potrebbero sorgere opinioni forti e dovresti dedicare del tempo ad ascoltare. Non forzare l’uscita delle cose se non sono pronte. Se la mela non è pronta per cadere dall’albero, non strapparla. Aspetta che la mela sia matura e il frutto cadrà senza sforzo.

ACQUARIO ⭐⭐ EXCELLENT:Potrebbe essere difficile fare i conti con le tue emozioni oggi. Potresti essere più volubile del solito. Renditi conto che questo è un fattore a tuo vantaggio. Esci dalle sabbie mobili e prendi una boccata d’aria fresca. Un atteggiamento ottimista è fondamentale per fare progressi in qualsiasi cosa intraprendi. Trova le risposte che cerchi nelle conversazioni con gli altri.

Oroscopo del Giorno 24 Dicembre 2021 Giovedì: segni di Acqua

CANCRO ⭐⭐ EXCELLENT:Le forze restrittive potrebbero entrare in conflitto con te oggi. La buona notizia è che dovresti essere in grado di trovare uno spazio di pace nelle tue emozioni. Cerca un mediatore che possa aiutarti a risolvere gli stalli che potrebbero esistere tra te e gli altri. Le opportunità di libertà e autonomia sono là fuori che ti aspettano. Cerca modi bizzarri e non convenzionali di fare le cose.

SCORPIONE ⭐⭐⭐ EXCELLENT:La comunicazione è un grande tema della giornata per te. Ogni volta che parli, un vasto pubblico ascolta ogni parola. Più sarai forte nell’esprimere le tue opinioni, meglio è. Sei volubile oggi, salti da una cosa all’altra, ma va bene così. Potresti fare un bel pò di cose quando agisci in questo modo.

PESCI ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Le tue parole potrebbero metterti nei guai oggi, quindi fai attenzione a quello che dici. Cerca di tenere a freno i commenti frettolosi alimentati da intense emozioni. Questi commenti potrebbero uscire nel modo sbagliato ed essere usati contro di te in futuro. Porta la tua indole allegra al gruppo e lascia a casa il tuo atteggiamento testardo. Gli obiettivi e la disciplina possono essere i temi principali oggi.