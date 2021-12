Max Biaggi nuovo record di velocità: l’ex pilota vola a 455 km/h

Al Kennedy Space Center, uno dei principali centri della NASA, dopo un anno dal primato over 300 kg, Max Biaggi segna un nuovo traguardo. Il sei volte Campione del Mondo di MotoGP ottiene lo strepitoso record di velocità di 455,737 km/h, che secondo quanto stabilito dalle regole Fim, è stato calcolato sulla media di due passaggi effettuati sul chilometro lanciato a due ore di distanza (la velocità assoluta raggiunta infatti durante i due “spari”, che però non può essere considerata valida ai fini dell’omologazione, è stata di 470.257 km/h).

