Oroscopo del Giorno 2 Dicembre 2021 Giovedì: segni di Fuoco

ARIETE ⭐⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT: Qualunque cosa tu faccia, falla con passione. Tendi ad analizzare eccessivamente le cose quando invece dovresti seguire il tuo intuito. Sai nel tuo cuore in che modo procedere e come trattare le persone intorno a te. Non cercare di forzare la situazione o manipolarla in qualcosa che non è. Questo è un giorno meraviglioso. Hai la possibilità di condividere te stesso con gli altri. Riceverai l’amore e la comprensione che meriti.

Un giorno decisamente “rosa”. Successi erotici e conquiste condotte con piglio guerriero, come a te più piace, saranno a portata di mano! Converrà non farti trovare impreparato e tenerti in allenamento o, in ogni caso, stare in guardia di fronte alle novità che si presenteranno sui tuoi passi.

Una bella combinazione di valori Fuoco ti rende sul lavoro volenteroso, entusiasta, pimpante nella realizzazione di tanti progetti, di iniziative di brillante creatività, in special modo se hai abbracciato la libera professione.

LEONE ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Se qualcosa va bene, è probabile che ti sembri un’utopia. Se qualcosa va male, è come se fosse la fine del mondo. Non hai vie di mezzo. Questo è un giorno di emozioni estreme. Ti senti come se stessi dando tutto o niente. Questo è un momento cruciale per te. Lavora con l’energia a portata di mano piuttosto che cercare di resisterle. Attingi alle tue emozioni e usale a tuo vantaggio.

SAGITTARIO ⭐⭐⭐ EXCELLENT:C’è una qualità fantastica, calda e nutriente nella giornata. Le persone intorno a te stanno convalidando i tuoi aspetti interni ed esterni. Le emozioni potrebbero diventare intense, ma la tua prospettiva radicata ti aiuta a vedere attraverso la situazione. Trascorri del tempo a preparare un ottimo pasto per le persone che ami. Se non hai voglia di cucinare, concediti il ​​lusso di un buon pasto nel tuo ristorante preferito.

Oroscopo del Giorno 2 Dicembre 2021 Giovedì: segni di Terra

TORO ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Immergiti in profondità. Questo non è un giorno per stare in acque poco profonde. Questo è un giorno per andare oltre i tuoi limiti. Sebbene possa esserci una grande carica emotiva che accompagna tutto ciò che fai, lascia che questa sia l’eccitazione che alimenta la tua passione e non il motivo per fermarti. Iniziare può essere difficile e potresti voler passare la giornata a letto.

VERGINE ⭐⭐ EXCELLENT:Allontanati dai problemi invece di affrontarli. Potresti non essere in grado di vedere le buche, quindi considera di prendere un’altra strada. Non perdere tempo a cadere in un buco che invece potresti evitare. Può essere difficile gestire le tue emozioni perché il tuo solito modo di affrontare tale intensità è respingerla, ignorarla e operare a livello cerebrale. Questo atteggiamento non ti servirà oggi.

CAPRICORNO ⭐⭐ EXCELLENT:Potresti essere a disagio con l’intensità emotiva che probabilmente si infiltrerà in ogni parte della tua giornata. Potresti chiederti qual è il problema e perché le persone sono così eccitate per nulla. Forse questo è il tuo spunto per prendere le cose più seriamente e agire con più sensibilità. Il tuo distacco può essere una risorsa, ma potrebbe essere il tuo più grande nemico in un giorno come questo.

Oroscopo del Giorno 2 Dicembre 2021 Giovedì: segni di Aria

GEMELLI ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT:Potresti pensare che solo i surfisti esperti possano gestire le grandi onde. Ma come farai a migliorare le tue capacità se non metti alla prova i tuoi limiti? Questo è il tuo giorno. Prendi il controllo e spingiti oltre i tuoi confini. Troverai conferma. Questo è uno dei tuoi fantastici momenti in cui risplendi di una radiosità appassionata che illumina il resto del mondo.

BILANCIA ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT:Questa è una giornata fantastica in cui sarai in grado di tagliare le falsità e arrivare all’essenza del problema. Non sprecare il tuo tempo in conversazioni e situazioni superficiali. La tua energia è troppo preziosa per spenderla per coloro che non riescono a vedere il significato più profondo delle cose. La meditazione, la conversazione intensa e l’amore appassionato sono in serbo per te oggi. Abbraccia l’essere sensuale e sensibile che c’è dentro di te.

ACQUARIO ⭐⭐ EXCELLENT:C’è intensità nelle tue relazioni ora e potresti sentire che ogni situazione è vita o morte. Calma quelle voci nella tua testa. Medita, segui una lezione di yoga e respira profondamente. Sappi che niente è davvero così drammatico come sembra. Anche questo momento passerà. In pochi giorni sarai in grado di ridere delle tue preoccupazioni.

Oroscopo del Giorno 2 Dicembre 2021 Giovedì: segni di Acqua

CANCRO ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Trovare soluzioni non sarà difficile, grazie al tuo lato investigativo oggi. Potresti pensare che la verità stia sotto la superficie. A volte sei tentato di saltare in cima alle cose senza considerare davvero cosa sta succedendo sotto. Oggi è tutta un’altra storia. Sentimenti turbolenti ed emozioni intense dal profondo della tua anima sono i temi caldi di preoccupazione.

SCORPIONE ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Oggi c’è un’intensità formidabile che potrebbe farti correre ai ripari. Potresti essere tentato di dire la tua e correre per le colline. La tua autostima potrebbe non essere al massimo e potresti sentirti come se altre persone stessero cercando di trovare difetti in te. Ricorda che stai vivendo questa vita per te e non per qualcun altro. Tu fai le tue regole e stabilisci i tuoi standard.

PESCI ⭐⭐ EXCELLENT:Potresti sentirti appesantito dalla nube emotiva che incombe su tutto. Non lasciarti sopraffare da questa sensazione, anche se a volte potrebbe essere impossibile. Un buon amico potrebbe chiederti aiuto e supporto emotivo. Non finire per capovolgere l’attenzione e parlare solo delle tue esperienze. Lealtà e compassione sono le chiavi di oggi.