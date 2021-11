Oroscopo del Giorno 19 Novembre 2021 Venerdì

Oroscopo del Giorno 19 Novembre 2021 Venerdì: CAPRICORNO è il segno EXCELLENT di oggi!

Oroscopo del Giorno 19 Novembre 2021 Venerdì: segni di Fuoco

ARIETE ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Le cose che hai letto potrebbero ispirarti a sviluppare nuove idee. Potresti scriverle o condividerle con gli altri. Alcune delle idee che esplori potrebbero non essere chiare, ma ti divertirai a scavare nel profondo. Il lato oscuro della vita potrebbe avere un fascino speciale anche per te ora.

LEONE ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Una lettera o un’altra comunicazione servirà come una sorta di campanello d’allarme oggi. Un obiettivo a lungo termine sta per essere finalmente raggiunto. La tua ambizione dovrebbe assumere una nuova dimensione, probabilmente con una seconda carriera in aggiunta o al posto di quella che hai. Potresti non essere sicuro di dove vuoi andare, ma vale la pena inseguire i tuoi desideri.

SAGITTARIO ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT:Potrebbero finalmente arrivare i riconoscimenti per il duro lavoro e gli obiettivi raggiunti. Ti senti molto bene. La tua autostima e la tua forza mentale sono alte. Riceverai molti messaggi o chiamate, alcune da molto lontano. Non sorprenderti se passerai la maggior parte della giornata a parlare.

Oroscopo del Giorno 19 Novembre 2021 Venerdì: segni di Terra

TORO ⭐⭐⭐ EXCELLENT:La presenza di bambini nella tua casa potrebbe risvegliare il tuo istinto di protezione oggi. Potresti voler leggere loro o raccontare loro storie. Stai lontano da qualsiasi fiaba particolarmente triste però. L’atmosfera potrebbe essere un pò cupa e il macabro potrebbe avere un effetto troppo potente su di loro e su di te. La sera, pianifica una serata intima con il partner.

VERGINE ⭐⭐⭐ EXCELLENT: Oggi potrebbe arrivare un messaggio o una chiamata da qualcuno che conosci che è malato o ricoverato in ospedale. Potresti decidere di fare una visita a questa persona. Potresti non conoscerlo bene, ma i tuoi istinti umanitari si sono risvegliati. Prenditi cura degli affari che devono essere gestiti e poi vai a trovare questa persona. Ti sentirai meglio dopo averlo fatto.

CAPRICORNO ⭐⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT:Le informazioni sulla psicologia, in particolare sui sogni, potrebbero catturare la tua immaginazione. Potresti decidere di raccogliere quante più informazioni possibili. Il lato oscuro della tua personalità può essere particolarmente attraente. Ricorderai tutto ciò che hai letto o ascoltato oggi, ad esempio sulle tendenze finanziarie e i modi per aumentare il tuo reddito.

La romantica Venere ti assiste in congiunzione nel tuo segno. Per stare insieme a te non basta soltanto l’eros, ci vuole anche un’ottima comunicazione mentale che ti stimoli e non ti faccia crollare l’interesse. Per fortuna la presenza di Urano benefico per il Capricorno scongiura del tutto tale eventualità. In special modo se sei nato nella seconda decade.

Ritorna Venere per promuovere la tua eccellenza in campo professionale che esprimi con spirito volenteroso e, a volte, con autentica gioia. Qualsiasi mestiere tu faccia, questo mestiere è esaltato dalla tua competenza e dal desiderio di far vedere quanto vali. Puoi muoverti secondo quelle che sono le tue prerogative, dando il meglio del tuo estro creativo!

Oroscopo del Giorno 19 Novembre 2021 Venerdì: segni di Aria

GEMELLI ⭐⭐⭐ EXCELLENT:I giornali possono portare a conoscenza di strani eventi che catturano la tua immaginazione. Potresti voler saperne di più sulle storie e su eventi simili. La tua mente è abbastanza acuta da afferrare tutto, ma ci saranno ancora elementi nascosti che renderanno tutto molto più affascinante. La mente umana e il suo lato oscuro potrebbero essere particolarmente interessanti per te oggi.

BILANCIA ⭐⭐⭐ EXCELLENT:I messaggi e le chiamate relative ai tuoi obiettivi a lungo termine o a quelli di un gruppo a cui sei affiliato potrebbero richiedere molto tempo oggi. Potrebbe essere necessario occuparsi di scartoffie a un certo punto e potresti non capirci niente. Chiedi aiuto se ne hai bisogno. Potresti non avere familiarità con il materiale e le questioni coinvolte sono troppo importanti per correre il rischio di sbagliare.

ACQUARIO ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT: I viaggi brevi e le lunghe chiacchierate con una persona speciale sono all’ordine di oggi. Potresti decidere di guidare in campagna, magari per fare visita a negozi caratteristici e ristoranti rustici. Questa sera potrebbe arrivare una telefonata confusa da un conoscente. La persona non sembrerà dirti nulla, ma si aspetta un qualche tipo di feedback. Non aver paura di chiedere spiegazioni!

Oroscopo del Giorno 19 Novembre 2021 Venerdì: segni di Acqua

CANCRO ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Un maggiore senso di ambizione potrebbe farti sviluppare le tue capacità di scrittura oggi. Questo potrebbe significare imparare la scrittura tecnica o creativa. Ad ogni modo, se ci hai pensato, questo è un ottimo momento per seguire un corso nuovo. Libri sull’argomento e colloqui con persone esperte in queste materie potrebbero aiutarti.

SCORPIONE ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Potrebbe essere necessario occuparsi di molte scartoffie oggi. Ti sentirai mentalmente acuto e in grado di prenderti cura facilmente di tutto, anche se alcune delle cose che devono essere fatte potrebbero sfuggirti di mano. Le comunicazioni dei vicini o di altri conoscenti potrebbero sembrarti sospette. Potresti sentire che hanno già i loro programmi.

PESCI ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Un sacco di scartoffie che devi completare potrebbero renderti nervoso e stressato. Potrebbe venirti mal di testa. Non sacrificare il tuo benessere per questo. Non perderai la concentrazione se devi rimandare alcuni compiti a domani. Anche le chiamate o gli ospiti potrebbero darti sui nervi. Spegni il telefono e dì alle persone che ci sarai più tardi. capiranno.