Xbox Series X Gucci

Quando il gioco si fa caro

Xbox Series X Gucci è la versione griffata da 7000 Euro!

Nella settimana in cui Xbox celebra il suo 20esimo compleanno, Gucci e Microsoft decidono di collaborare per realizzare un’edizione limitata della Xbox Series X Gucci. Un’elegante valigia da trasporto per la console più potente della lineup Microsoft, due joypad personalizzati in pieno stile Gucci e un abbonamento a Xbox Game Pass Ultimate per un anno!

Il motivo GG cavalca il fenomeno gaming e cercare di coinvolgere i giocatori proponendosi come compagni di gioco.

Il bundle Xbox Series X Gucci è curato in ogni dettaglio: sul fondo si può leggere il motto “Good Game” che riprende peraltro anche le iniziali iconiche del brand, dedicate al fondatore Guccio Gucci. Come chicca finale, all’interno della confezione si troverà anche una busta con un codice per riscattare un abbonamento a Xbox Game Pass Ultimate dalla durata non comunicata.

Il resto, invece, è tutto in stile Gucci, incluse le righe rosse e blu che compaiono anche sui due gamepad ispirate “al nastro Web della Maison“.

Non si parla solo di una console personalizzata, ma di tutto un bundle griffato, con tanto di gamepad dal design esclusivo e confezione mutata in una valigetta Gucci.

Ne saranno prodotti soltanto 100 esemplari di Xbox Series X Gucci e si potranno acquistare al prezzo di 7.000 Euro in Europa e a 10.000 dollari negli Usa da ieri, mercoledì 17 novembre, presso Gucci Circolo di Milano, ma anche a New York, Londra, Berlino e nelle varie boutique in tutto il mondo da Pechino a Tokyo, da Beverly Hills fino a Città del Messico.

Diventerà sicuramente un prodotto da conservare con cura più che da utilizzare per partite e sfide in multiplayer!