Yacht Somnio, l’hotel galleggiante personalizzabile più grande del mondo

Ma non è finita qui. Chi avrà la fortuna di viaggiare a bordo di Yacht Somnio potrà godere la comodità di un concierge sempre a disposizione, oltre a tante occasioni di svago e divertimento tra cui ristoranti e bar di lusso, una cantina per degustare i vini, un beach club. E per finire: un team di medici, con tanto di ambulatori attrezzati!

L’obiettivo di Yacht Somnio è quello di offrire ville di lusso galleggianti, in cui ci sia tutta l’intimità di una casa, facendo in modo che ogni proprietario senta di avere uno yacht tutto suo che garantisce al contempo, comfort, privacy e i servizi di un club o resort esclusivo.

Ogni proprietario quindi potrà costruirsi la sua esclusiva casa su misura, decidendo come distribuire gli spazi, se prevedere extra rispetto allo stretto necessario come palestre, spa, biblioteche e inoltre con gli interior designer potrà scegliere ogni singolo particolare della casa.