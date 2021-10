Oroscopo del Giorno 28 Ottobre 2021 Giovedì

Oroscopo del Giorno 28 Ottobre 2021 Giovedì: CAPRICORNO è il segno EXCELLENT di oggi!

Oroscopo del Giorno 28 Ottobre 2021 Giovedì: segni di Fuoco

ARIETE ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Hai un forte senso di te stesso. Ti occupi delle situazioni invece di lasciare che siano loro a farsi carico di te. Ma questo senso di indipendenza e fiducia in se stessi può minacciare altre persone. Ci sono alcuni che si sentono sicuri sapendo che ti affidi a loro.

LEONE ⭐⭐ EXCELLENT:La tensione può sorgere tra gli amici quando qualcuno si sente improvvisamente come una ruota di scorta. Le persone tendono a fare coppia. Fai il possibile per rimanere su argomenti a cui tutti possono contribuire allo stesso modo. Rimanere uniti è fondamentale. Insieme siete alleati estremamente potenti, mentre divisi siete i peggiori nemici l’uno dell’altro.

SAGITTARIO ⭐⭐⭐ EXCELLENT: I gadget e i nuovi dispositivi che dovrebbero rendere più facile l’esecuzione di determinate attività possono effettivamente causare più confusione. Spesso sei un grande fan del fare le cose alla vecchia maniera. Anche se le persone possono ridere di te, tendi a insistere che il vecchio modo sia il modo migliore. Prenditi il ​​tempo necessario per completare le faccende e le attività oggi.

Oroscopo del Giorno 28 Ottobre 2021 Giovedì: segni di Terra

TORO ⭐ EXCELLENT:Potresti sentirti un mediatore tra due fazioni o potresti essere quello in una lotta che ha bisogno di mediazione. Il grosso problema della tensione oggi è che una parte potrebbe essere caparbia e legata ai fatti e alla verità, mentre l’altra è legata a una prospettiva più ampia, non necessariamente realistica. I fatti potrebbero essere distorti in tutte le direzioni a seconda di chi li racconta.

VERGINE ⭐⭐ EXCELLENT: Il tuo spirito vivace e fantasioso è in sintonia con il collettivo. La necessità di una coscienza mondana e di un’umanità in evoluzione è diventata più ovvia. Questi problemi emergono oggi, ma non sorprenderti se otterrai un controllo della realtà. I tuoi sogni potrebbero essere irrealistici. Qualcuno potrebbe provare a far esplodere la tua bolla, quindi fai attenzione. Non perdere di vista i tuoi obiettivi.

CAPRICORNO ⭐⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT:Fai attenzione a non esagerare con il tuo sarcasmo. Alcune persone prendono sul serio i tuoi commenti. Non tutti capiscono il tuo umorismo e questo potrebbe rendere la comunicazione poco chiara a volte. Racconta una storia semplice senza esagerazioni per rendere le cose più succose. Non dire solo la verità, dì tutta la verità. Ti sentirai meglio!

Ammorbidito dal passaggio di Nettuno nel segno amico dei Pesci, oggi ti senti pronto per far largo ai sentimenti. Perché anche tu hai un cuore! I single incalliti provano seri dubbi sulle loro scelte recenti di solitudine e rifiuto dell’amore e si lanciano, con successo, in coraggiose avventure. Non se ne pentiranno. Sul lavoro, con la chiusura di fine mese non mancano le fatiche per questioni da risolvere e scadenze che devi rispettare. Se sei nato nella prima decade, vivrai i cambiamenti in atto e traendone, tra qualche tempo, considerevoli vantaggi.

Oroscopo del Giorno 28 Ottobre 2021 Giovedì: segni diAria

GEMELLI ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Fai attenzione a prendere tutto come un’offesa personale. Le azioni sconsiderate degli altri possono ferirti emotivamente, ma non è necessario. Finché sarai in grado di mantenere una prospettiva sana della situazione, vedrai che molti dei comportamenti che ti turbano derivano dalle insicurezze di qualcun altro rispetto alla loro mancanza di affetto per te.

BILANCIA ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Proprio quando rallenti, semplifichi e pianifichi, le cose iniziano a riprendersi. La tua immaginazione vola alto. La razionalità ostacola il tuo spirito creativo. L’ultima cosa che la tua mente artistica vuole fare è rallentare. Risolvere questo conflitto interiore può essere difficile, ma è possibile. Queste due squadre sono nella stessa squadra, non opposte. Se lavorano insieme, entrambi potete raggiungere tutti gli obiettivi.

ACQUARIO ⭐ EXCELLENT:L’immagine di sé potrebbe essere un problema difficile per te. Forse ultimamente hai dipinto una falsa immagine di te stesso. Nel tentativo di coprire la tua insicurezza, potresti non aver espresso come ti senti ad alcune persone. Quando ti guardi allo specchio, potresti scoprire che la persona che vedi è molto diversa da quella che vedono gli altri. Questo conflitto potrebbe metterti in alcune situazioni scomode.

Oroscopo del Giorno 28 Ottobre 2021 Giovedì: segni di Acqua

CANCRO ⭐⭐ EXCELLENT:Una tensione difficile potrebbe essere frustrante da gestire. Potresti chiederti perché tutti non possono semplicemente andare d’accordo. La risposta può sembrare semplice per te, con il tuo atteggiamento accomodante. Sfortunatamente, sono coinvolti grandi ego e atteggiamenti irrealistici che rendono difficile per le altre persone vedere le cose in modo così semplice. Potresti scoprire che il meglio che puoi fare è allontanarti dal fuoco!

SCORPIONE ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Il tuo senso del gioco potrebbe metterti nei guai. Questo tipo di atteggiamento potrebbe imbattersi in qualcuno che sta cercando di rimanere concentrato e prendere le cose sul serio. Potrebbe essere difficile per te sapere fino a che punto spingere una situazione. Potresti voler costringere l’altra persona a unirsi alle tue scappatelle, ma vedi anche la necessità di calmarti e fare sul serio.

PESCI ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Potresti pensare che non ci sia assolutamente nessuno a cui rivolgersi. La realtà è una cosa spaventosa da affrontare. L’ultima cosa che vuoi fare è essere seria. Ma trovi difficile ottenere soddisfazione dal tuo mondo fantastico. I tuoi sogni ti invitano, ma hai paura di cedere a quella tentazione perché senti un forte senso del dovere verso altre persone e luoghi.