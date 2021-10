Dubai batte Rimini? Dubai Eye: la ruota panoramica più grande del mondo

Dubai Eye: la ruota panoramica più grande del mondo

Dubai batte Rimini?

Con ben 48 cabine e 1750 persone alla volta, Dubai Eye garantisce panorami mozzafiato a 360° sullo skyline di Dubai

21 Ottobre 2021 – Gli Emirati Arabi Uniti inaugurano Dubai Eye, la ruota panoramica più alta e grande del mondo. Situata sull’isola di Bluewaters, vicino alla Marina di Dubai, la nuova attrazione contaa 9000 tonnellate di acciaio, ossia oltre il 25% in più rispetto a quello utilizzato per la Tour Eiffel; è alta ben 250 metri e si compone di 48 lussuose cabine, in grado di ospitare fino a 1750 persone. Una struttura che non passa di certo inosservata!

Il primo a godersi le bellezze della città dall’alto è stato il principe Hamdan bin Mohammed Al Maktoum, oltre a sei persone che hanno vinto la possibilità di salire a bordo della ruota con un concorso sui social media. Dubai Eye non è solo un’attrazione turistica, ma anche una struttura dedicata ad eventi. Le cabine infatti, possono ospitare eventi e feste come compleanni, eventi aziendali o altro.

Ma non è finita quì. Ai piedi della ruota panoramica è stato allestito un gigantesco parco giochi. Qui il pubblico può divertirsi come crede, anche godendo di un display LED da 80 metri che proietta pubblicità e spettacoli di intrattenimento.

Che ne dite? Batte quella di Rimini?