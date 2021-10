Oroscopo del Giorno 8 Ottobre 2021 Venerdì

Oroscopo del Giorno 8 Ottobre 2021 Venerdì: segni di Fuoco

ARIETE ⭐⭐⭐ EXCELLENT: C’è una grande quantità di energia nell’aria che dovresti sfruttare e capitalizzare. Potresti essere un fan della dieta che inizierai “domani”. Quando arriva domani però e c’è un enorme pasto a base di pizza e patatine fritte, improvvisamente la dieta ricomincia “domani”. Usa la potente energia di oggi per interrompere questa abitudine e fare un vero cambiamento nella tua vita.

LEONE ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Sii più consapevole del tuo aspetto personale e di come sei visto. Assicurati che il tuo abbigliamento sia appropriato per le persone con cui sei e la situazione. Oggi potresti essere invitato in un negozio di lusso dove ti verrà chiesto di acquistare nuovi articoli per rinnovare il tuo guardaroba.

SAGITTARIO ⭐⭐ EXCELLENT: Invece di trascinare avanti qualcosa di vecchio, stanco e logoro, perché non iniziare qualcosa di nuovo? Se ti rifiuti di rinunciare a un progetto destinato a fallire, ti aspetta una strada lunga e frustrante. Scoprirai che questo è particolarmente vero per tutto ciò che riguarda la musica, la bellezza, la creatività e le arti. Reindirizza la tua energia verso qualcosa di più promettente.

Oroscopo del Giorno 8 Ottobre 2021 Venerdì: segni di Terra

TORO ⭐⭐ EXCELLENT:Potresti sperimentare il blocco dello scrittore in tutti i sensi. Anche se non ti consideri uno scrittore, per qualche ragione potrebbe essere difficile mettere per iscritto anche le parole più semplici. Non arrabbiarti. I tuoi succhi verbali potrebbero non fluire liberamente, ma non sono scomparsi. Usa questo tempo per leggere le opere di altre persone e visitare i musei per trovare ispirazione.

VERGINE ⭐ EXCELLENT: Sappi in cosa ti stai cacciando, soprattutto se ha a che fare con l’amore. Potresti essere come ragno sul ramo di un albero che ispeziona attentamente la bellissima ragnatela ai suoi piedi. Sei tentato di calpestare i fili, ma una volta che metterai un piede sulla rete appiccicosa, rimarrai impigliato lì per molto tempo, forse per sempre.

CAPRICORNO ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Gli impegni sociali saranno la tua salvezza. Senza di loro, potresti essere confuso e triste per i problemi che stanno arrivando al culmine. In una forma o nell’altra, ti verrà chiesto di fare alcune grandi trasformazioni. Questi cambiamenti sono lenti e forse sottili, ma sono importanti e devono essere affrontati. È qui che l’aiuto degli amici può tornare utile.

Oroscopo del Giorno 8 Ottobre 2021 Venerdì: segni diAria

GEMELLI ⭐⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT: L’azione dovrebbe essere la tua priorità principale, soprattutto quando si tratta di amore. Potresti non essere troppo preoccupato per il tipo di azione che intraprenderai. La tua unica preoccupazione è che tu non stia seduto fermo in nessun momento. Una volta che hai capito cosa vuoi, è improbabile che ti fermi finché non lo ottieni. Il tuo potere è forte ed estremo.

BILANCIA ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Il tuo cuore potrebbe essere ferito dalle disgrazie che ti sono capitate. Pensare ai tempi passati vuol dire solo tirare su secchi di lacrime da un pozzo. Non continuare a farlo. È tempo di andare avanti. Il tuo cuore è desideroso di iniziare qualcosa di nuovo e portare l’avventura. Usa le tue emozioni come carburante per il futuro invece dei vincoli del passato.

ACQUARIO ⭐⭐ EXCELLENT:L’intensità dovrebbe aumentare attorno a una questione riguardante l’amore. Sfortunatamente, questa tensione potrebbe essere inevitabile. È probabile che una sorta di lotta per il potere venga gettata nel mix e potresti lottare per il controllo delle tue emozioni. Cerca di non farti risucchiare in un pozzo senza fondo.

Oroscopo del Giorno 8 Ottobre 2021 Venerdì: segni di Acqua

CANCRO ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT:Sta arrivando una sorpresa in amore. Le cose stanno tornando al punto di partenza e l’investimento che hai fatto in questo campo sta finalmente dando i suoi frutti. Sta emergendo qualcosa di nuovo, ma in realtà è il risultato di quello che hai messo in moto molto tempo fa. Sii aperto ad abbracciare il tremendo flusso di amore e bellezza che sta arrivando sulla tua strada.

SCORPIONE ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT: Sei pieno di gioia! C’è una tremenda ondata d’amore che ti sta arrivando. Tutto ciò che riguarda l’amore potrebbe essere portato agli estremi. Un estremo nella direzione dell’amore e della creatività illimitata significa che a un certo punto ci sarà un’oscillazione drammatica nella direzione opposta. Oggi devi solo preoccuparti della ripresa.

PESCI ⭐⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT:Lascia che il tuo cuore risplenda. L’amore ti circonda come una bellissima nuvola rosa e non puoi fare a meno di attirare le persone a te. Porta il romanticismo a un livello superiore con qualcuno di veramente speciale stasera. Scoprirai che tutto ciò che dai ti ritornerà indietro dieci volte tanto. La tua aura risplende di emozione, quindi lascia che illumini la tua strada.

Si innalza il livello del desiderio con la Luna Scorpione in bell’aspetto. Il tuo legame di coppia ti dona gioia e conforto, ma cerca di non farci entrare le tue preoccupazioni quotidiane e vivi al di fuori di tutto la pienezza del sentimento.